በደመና ላይ በተመሰረተ የውሂብ አስተዳደር መፍትሔዎች ውስጥ እስያ ፓስፊክ እንዴት መንገዱን እየመራ ነው።
የእስያ ፓሲፊክ ክልል በደመና ላይ የተመሰረተ የውሂብ አስተዳደር መፍትሄዎችን ለመቀበል እና ለማዳበር እንደ ግንባር ቀደም ሆኖ ብቅ ብሏል። በፍጥነት በማደግ ላይ ባሉ ኢኮኖሚዎች እና በቴክኖሎጂ የዳበረ የህዝብ ብዛት፣ በዚህ ክልል ውስጥ ያሉ ሀገራት ንግዶች መረጃቸውን በሚይዙበት መንገድ ላይ ለውጥ ለማምጣት የደመና ማስላት አቅምን እየተቀበሉ ነው።
ክላውድ ላይ የተመሰረተ የውሂብ አስተዳደር ማለት በበይነመረብ በኩል በሚደርሱ የርቀት አገልጋዮች ላይ መረጃን የማከማቸት፣ የማደራጀት እና የመተንተን ልምድን ያመለክታል። ይህ አካሄድ በባህላዊ የግቢው የመረጃ አያያዝ ስርዓቶች ላይ ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል፣ ይህም ልኬታማነት፣ ወጪ ቆጣቢነት እና የተሻሻለ ደህንነትን ይጨምራል።
ኤዥያ ፓስፊክ በዚህ መስክ ግንባር ቀደም የሆነችበት ቁልፍ ምክንያቶች አንዱ ክልሉ ለዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ከፍተኛ ትኩረት መስጠቱ ነው። መንግስታት እና ንግዶች ፈጠራን እና ተወዳዳሪነትን ለመንዳት የመረጃ ሃይልን መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን ይገነዘባሉ። በውጤቱም, በክልሉ ውስጥ በደመና መሠረተ ልማት እና አገልግሎቶች ላይ ኢንቨስትመንቶች ከፍተኛ ጭማሪ ታይቷል.
በተጨማሪም የኤዥያ ፓሲፊክ ክልል እንደ አሊባባ ክላውድ፣ አማዞን ድር አገልግሎቶች እና ማይክሮሶፍት አዙሬ ያሉ ታላላቅ የደመና አገልግሎት አቅራቢዎች መኖሪያ ነው። እነዚህ ኩባንያዎች በክልሉ ውስጥ ያሉ የተለያዩ የንግድ ድርጅቶችን ፍላጎቶች የሚያሟሉ አስተማማኝ እና ሊለኩ የሚችሉ መድረኮችን በማቅረብ ደመናን መሰረት ያደረጉ የመረጃ አያያዝ መፍትሄዎችን እንዲቀበሉ በማድረግ ረገድ ትልቅ ሚና ነበራቸው።
በየጥ:
ጥ፡ በደመና ላይ የተመሰረተ የውሂብ አስተዳደር ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
መ፡ ክላውድ ላይ የተመሰረተ የውሂብ አስተዳደር ልኬታማነት፣ ወጪ ቆጣቢነት፣ የተሻሻለ ደህንነት እና ከየትኛውም የበይነመረብ ግንኙነት ጋር ውሂብ የመድረስ ችሎታን ይሰጣል።
ጥ፡ ለምንድነው እስያ ፓስፊክ በደመና ላይ የተመሰረተ የውሂብ አስተዳደርን እየመራ ያለው?
መ፡ ክልሉ በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ላይ ያለው ትኩረት፣ የደመና መሠረተ ልማት ላይ ኢንቨስትመንቶችን ማሳደግ እና ዋና የደመና አገልግሎት አቅራቢዎች መኖራቸው በዚህ መስክ ለሚሰጠው አመራር አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ጥ: - በእስያ ፓስፊክ ውስጥ በደመና ላይ የተመሰረተ የውሂብ አስተዳደርን ለመቀበል የትኞቹ ኩባንያዎች ናቸው?
መ: እንደ አሊባባ ክላውድ፣ አማዞን ድር አገልግሎቶች እና ማይክሮሶፍት አዙር ያሉ ኩባንያዎች በክላውድ ደመና ላይ የተመሰረቱ የመረጃ አያያዝ መፍትሄዎችን እንዲቀበሉ ከሚያደርጉ ቁልፍ ተጫዋቾች መካከል ናቸው።
በማጠቃለያው የእስያ ፓስፊክ ክልል በደመና ላይ የተመሰረተ የውሂብ አስተዳደር መፍትሄዎች ግንባር ቀደም ነው። ኤዥያ ፓስፊክ ለዲጂታል ለውጥ፣ ለጠንካራ ኢንቨስትመንቶች እና ለዋና ዋና የደመና አገልግሎት አቅራቢዎች ባለው ቁርጠኝነት ንግዶች የደመናውን ኃይል በብቃት እና በብቃት ለማስተዳደር እና ለመተንተን መንገዱን እየከፈተ ነው።