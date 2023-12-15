ካናዳዊ የጠፈር ተመራማሪ ጆሽ ኩትሪክ ወደ ጠፈር ጣቢያ ተልዕኮ ሊገባ ነው።

ካናዳዊው የጠፈር ተመራማሪ ጆሽ ኩትሪክ እ.ኤ.አ. በ 2025 ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ አስደሳች ጉዞ ለማድረግ እየተዘጋጀ ነው ። የተዋጣለት መሀንዲስ እና አብራሪ የሆነው ኩትሪክ ለዚህ የህይወት እድል በትጋት እያሰለጠነ ነው። በመጪው ጉዞው ላይ በማሰላሰል ኩትሪክ አጋርቷል፣ “የደስታ እና የዝግጅት ድብልቅ ነው። ይህ እስከማስታውሰው ድረስ ህልሜ ሆኖልኛል፣ እናም ለዚያ ስልጠና አመታትን አሳልፌያለሁ።
ኩትሪክ በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ቆይታው በተለያዩ ሳይንሳዊ እና ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ይሳተፋል። አይኤስኤስ ከተለያዩ አገሮች የመጡ ሳይንቲስቶች በማይክሮግራቪቲ ላይ ሙከራዎችን እንዲያደርጉ የሚያስችል ለዓለም አቀፍ የምርምር ትብብር ወሳኝ መድረክ ሆኖ ያገለግላል። በህዋ ምርምር ላይ አለምአቀፍ ትብብርን ያጎለብታል እና ሀገራት ሳይንሳዊ እውቀትን ለማራመድ ጂኦፖለቲካዊ ልዩነቶችን ወደ ጎን እንዲተዉ ያስችላቸዋል።
በጠፈር ውስጥ ረዘም ላለ ጊዜ ለመቆየት የሚያስፈልገው ዝግጅት ጥብቅ እና ሰፊ ነው. የጠፈር ተመራማሪዎች ሰውነታቸውን በዜሮ ስበት ኃይል ውስጥ የመኖር እና የመስራት ተግዳሮቶችን ለማቀላጠፍ የተጠናከረ ስልጠና ይወስዳሉ። በጠፈር ጣቢያ ስርዓቶች፣ በድንገተኛ አደጋ ሂደቶች፣ በቦታ መንገዶች እና በመገናኛ ፕሮቶኮሎች ላይ መመሪያ ይቀበላሉ። አካላዊ ብቃት፣ አእምሮአዊ ጽናትና መላመድ ጠፈርተኞች በጠፈር ጊዜያቸው እንዲበለጽጉ ማዳበር ያለባቸው አስፈላጊ ባሕርያት ናቸው።
ወደ ፊት በመመልከት የካናዳ ጠፈርተኞች ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ አልፎ አልፎ ለመሰማራት ይፈልጋሉ። ወደፊት እንደ ጨረቃ፣ ማርስ እና ሌሎች መዳረሻዎች የሰው ተልእኮዎችን ተስፋ ይይዛል። ካናዳ ለጠፈር ምርምር ያደረገችው ቁርጠኝነት እና ለአለም አቀፉ የጠፈር ማህበረሰብ የምታበረክተው አስተዋፅኦ ሀገሪቱ የሰውን ልጅ የእውቀት እና የአሰሳ ወሰን ለመግፋት ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል።
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