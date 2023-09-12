ሙቅ አየርን ወደ መጠጥ ውሃ መለወጥ፡ በውሃ አሰባሰብ ላይ አዲስ ግኝት

በኦስቲን የቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ለውሃ እጥረት መፍትሄ ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት ከፍተኛ መሻሻል አሳይተዋል። በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ፕሮሲዲንግስ ላይ ታትሞ ባደረጉት የቅርብ ጊዜ ምርምራቸው፣ የፀሐይ ኃይልን ብቻ በመጠቀም ንጹሕ የመጠጥ ውኃን ከሙቀት አየር ማውጣት የሚችል በሞለኪውላር ኢንጂነሪንግ ሃይድሮጅል ሠርተዋል።
ሃይድሮጄል ውሃን ከከባቢ አየር ውስጥ በፍጥነት እና በብቃት ለማውጣት ያስችላል, እስከ 104 ዲግሪ ፋራናይት በሚደርስ የሙቀት መጠን እንኳን, ይህም ከመጠን በላይ ሙቀት ላለባቸው እና የንጹህ ውሃ አቅርቦት ውስን ለሆኑ አካባቢዎች ተስማሚ ያደርገዋል. በዚህ ቴክኖሎጂ ግለሰቦች ተጨማሪ የኃይል ፍጆታ ሳያስፈልጋቸው መሳሪያውን ከቤት ውጭ በማስቀመጥ በቀላሉ ውሃ ማውጣት ይችላሉ።
ሃይድሮጄል እንደ እርጥበት ደረጃ በኪሎ ግራም ጄል ቁሳቁስ ከ 3.5 እስከ 7 ኪሎ ግራም ውሃ ማምረት ይችላል. ይህንን ጥናት የሚለየው የሃይድሮጅን ማይክሮጀል (ማይክሮ ጄል) ማላመድ ሲሆን ይህም የውሃ ቀረጻ እና የመለቀቅ ፍጥነት እና ቅልጥፍናን በእጅጉ ይጨምራል። ተመራማሪዎቹ ሃይድሮጅንን ወደ ማይክሮ-መጠን ያላቸው ቅንጣቶች በመቀየር እጅግ በጣም ቀልጣፋ sorbent ፈጥረዋል ይህም በበርካታ የዕለት ተዕለት ዑደቶች የውሃ ምርትን በእጅጉ ይጨምራል።
ቴክኖሎጂውን ማሳደግ ቀጣዩ አስፈላጊ እርምጃ ነው። ተመራማሪዎቹ ውጤታቸውን ወደ ዝቅተኛ ዋጋ እና ተንቀሳቃሽ መፍትሄ ለመለወጥ አስበዋል ንጹህ የመጠጥ ውሃ በአለም አቀፍ ደረጃ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል. ይህ ልማት መሰረታዊ የንፁህ ውሃ አቅርቦት ለሌላቸው ህዝቦች ህይወትን የሚቀይር ሊሆን ይችላል፣ ለምሳሌ በኢትዮጵያ፣ 60% የሚጠጋው ህዝብ ይህን ችግር የሚጋፈጠው።
ለቴክኖሎጂው የወደፊት ዕቅዶች ውጤታማነትን የበለጠ ለማሻሻል የማይክሮጌሎች ምህንድስና ማመቻቸትን ያጠቃልላል። ተመራማሪዎቹ የምርት ወጪን ለመቀነስ የኦርጋኒክ ቁሶችን አጠቃቀም እየዳሰሱ ነው። ነገር ግን፣ የሶርበንትን ምርት መጠን ከፍ በማድረግ እና የምርቱን ዘላቂነት በማረጋገጥ ረገድ ፈተናዎች ይቀራሉ። በተጨማሪም ለተለያዩ አፕሊኬሽን ሁኔታዎች ተንቀሳቃሽ የመሳሪያ ስሪቶችን ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ ነው።
ይህ ስኬት በውሃ እጥረት ለተጎዱ ክልሎች የተስፋ ብርሃን የመስጠት አቅም አለው። የፀሐይ ኃይልን በመጠቀም ሙቅ አየርን ወደ መጠጥ ውሃ የመቀየር ችሎታ በአለም አቀፍ ደረጃ የውሃ እጥረት ችግሮችን ለመቅረፍ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት አንድ እርምጃ ያቀርብልናል.
ምንጭ:
የብሔራዊ ሳይንስ አካዳሚዎች ሂደቶች