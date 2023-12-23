አዳዲስ ድንበሮችን ማሰስ፡ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ያሉ ባለከፍተኛ ፍጥነት የባቡር ፕሮጀክቶች

የቢደን አስተዳደር በዩናይትድ ስቴትስ ለታደሰ የመንገደኞች ባቡር አገልግሎት ልማት 8.2 ቢሊዮን ዶላር ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ ማውጣቱን አስታውቋል። በገንዘብ ከተደገፉት ፕሮጀክቶች መካከል በቻርሎት፣ ሰሜን ካሮላይና እና አትላንታ፣ ጆርጂያ መካከል ያለው ባለከፍተኛ ፍጥነት የባቡር ኮሪደር ማሰስ ነው።
የታቀደው ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የባቡር መስመር ዋና ዋና የደቡብ ምስራቅ ከተሞችን በማገናኘት ቀልጣፋ የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት እና የየራሳቸውን አየር ማረፊያዎች በማስተሳሰር ያለመ ነው። እ.ኤ.አ. በ 500,000 በጆርጂያ የትራንስፖርት ዲፓርትመንት በተጠናቀቀው የቀድሞ የአካባቢ ጥናት ላይ በመመስረት ፕሮጀክቱ 2019 ዶላር ለአዋጭነት ጥናቶች እና የመንገድ ፍለጋ ተመድቧል ። የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ወጪ ከ 6 እስከ 8 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ሲሆን ፣ ተጨማሪ ውሳኔዎች እና ሰነዶች አስፈላጊ ናቸው ። የአገልግሎት እቅዶች.
እውን ከሆነ፣ ባለከፍተኛ ፍጥነት የባቡር መስመር እንደ ግሪንቪል-ስፓርታንበርግ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ፣ አውጉስታ እና አቴንስ፣ ጆርጂያ ባሉ ቁልፍ ቦታዎች ላይ ማቆሚያዎችን ይፈጥራል። በኤሌክትሪክ ባቡር ውስጥ ያለው የጉዞ ጊዜ ሁለት ሰዓት እንደሚሆን ሲገመት በናፍታ ነዳጅ የሚሞላ ባቡር ደግሞ ሁለት ሰዓት ከ45 ደቂቃ ይወስዳል።
ይህ በቻርሎት እና በአትላንታ መካከል ያለው የሥልጣን ጥመኛ ኮሪደር በ69 ስቴቶች ውስጥ ከሚታሰቡ 44 ኮሪደሮች ውስጥ አንዱ ነው። እነዚህ ኮሪደሮች የመንገድ ማሻሻያዎችን፣ ማራዘሚያዎችን እና አዳዲስ ባለከፍተኛ ፍጥነት የባቡር ፕሮጀክቶችን ያካትታሉ። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን፣ በቅርቡ በላስ ቬጋስ፣ በአገር አቀፍ ደረጃ ለ10 ዋና ዋና የመንገደኞች የባቡር ፕሮጄክቶች የሚሰጠውን የገንዘብ ድጋፍ አድምቀዋል። እነዚህ ፕሮጀክቶች፣ ውሎ አድሮ ኔቫዳ እና ካሊፎርኒያን ሊያገናኙ የሚችሉ ባለከፍተኛ ፍጥነት የኤሌክትሪክ ባቡር መስመሮችን ጨምሮ፣ የታደሰ የባቡር አውታር ዋና አካል ተደርገው ይታያሉ።
በፕሬዚዳንት ባይደን የተገለጸው የገንዘብ ድጋፍ የፕሮጀክቶቹን ሙሉ ወጪ የማይሸፍን ቢሆንም፣ አስተዳደሩ የፕሮጀክት ተስፋዎችን በፌዴራልና በክልል አጋርነት ፕሮግራሞች ለማሳደግ ያለመ ነው። የገንዘብ ድጋፍ የሚያገኙ ሌሎች የባቡር ፕሮጀክቶች ሪችመንድን እና ራሌይን በ"ኤስ-ላይን" በኩል የማገናኘት ግብ በማግኘታቸው በቨርጂኒያ እና ሰሜን ካሮላይና ውስጥ ወደሚገኙ ብዙ የተጓዙ ኮሪደሮች ማሻሻያዎችን ያካትታሉ።
12 የታቀዱ ኮሪደሮችን ያቀረበችው ኖርዝ ካሮላይና፣ ከተስፋፋ የባቡር አገልግሎት ተጠቃሚ እንደምትሆንም ተነግሯል። ከታቀዱት ፕሮጀክቶች ውስጥ ለሰባቱ የገንዘብ ድጋፍ ጸድቋል፣ እያንዳንዳቸው 500,000 ዶላር አግኝተዋል። እነዚህ ፕሮጀክቶች ወደ አሼቪል እና ዊልሚንግተን ሊደርሱ የሚችሉ አዳዲስ መንገዶችን እና እንዲሁም በስቴቱ በመንግስት የሚደገፈውን የፒዬድሞንት አገልግሎት መስፋፋትን ያካትታሉ።
በከፍተኛ ፍጥነት የባቡር ፕሮጀክቶች ላይ ያለው ኢንቨስትመንት የመጓጓዣ መሠረተ ልማትን ለማዘመን እና በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ቀልጣፋ የጉዞ አማራጮችን ለማቅረብ ራዕይ ያለው አቀራረብን ያመለክታል. የቢደን አስተዳደር ለእነዚህ እድገቶች ያለው ቁርጠኝነት ለአገሪቱ ይበልጥ የተገናኘ እና ቀጣይነት ያለው የወደፊት ሕይወት ለማምጣት ትልቅ እርምጃ ነው።