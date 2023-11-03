The Honor X50i+ በስማርትፎን ዲዛይን ውስጥ የፓራዲም ለውጥን ያሳያል

ክብር፣ የስማርትፎን ፈጠራ ድንበሮችን በመግፋት የሚታወቀው የቴክኖሎጅ ግዙፉ ድርጅት አዲሱን በታዋቂው የክብር ተከታታዮች፡ Honor X50i+ ላይ ይፋ አድርጓል። በኖቬምበር 10 ለቅድመ-ሽያጭ ይከፈታል ተብሎ ሲጠበቅ ይህ መሳሪያ በመግቢያ ደረጃ የንድፍ ብሩህነት አዲስ ዘመን መባቻን ያመለክታል።
በአይን በሚስብ የማስተዋወቂያ ፖስተር፣ Honor X50i+ ልዩ የሆነ የተጠጋጋ ቁርጥ ያለ አጨራረስ የሚኩራራ ልዩ የሌንስ ሞጁሉን ያሳያል። የተጠቃሚዎችን የማወቅ ጉጉት በመቀስቀስ ይህ ስልክ በሚያስደንቅ ሰማያዊ እና ሮዝ ጥምረት ተጨማሪ የቀለም ልዩነቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
በጠንካራ 2.4GHz ፕሮሰሰር የተጎላበተ፣ Honor X50i+ በእያንዳንዱ መስተጋብር ውስጥ እንከን የለሽ አፈጻጸምን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል። ቄንጠኛ ሰውነቷ ከፍተኛ የሆነ 4,500mAh ባትሪ አለው፣ ይህም ላልተቋረጠ አጠቃቀም ፈጣን 35W መሙላትን ይደግፋል። የመሳሪያው የፊት ለፊት አስማጭ ባለ 6.7 ኢንች ኤልሲዲ ከክሪስታል-ግልጽ ጥራት 2412×1080 ጋር፣ አስደናቂ የእይታ ተሞክሮ ይሰጣል።
የፎቶግራፍ አድናቂዎች በአስደናቂው 50MP + 108MP ባለሁለት የኋላ ካሜራ ባካተተ የ Honor X2i+ ካሜራ ቅንብር ይደሰታሉ። በተጨማሪም፣ የስልኩ ፊት ለፊት 8 ሜፒ ካሜራ የሚያስደንቅ የራስ ፎቶዎችን እና የቪዲዮ ጥሪዎችን የሚያረጋግጥ ክኒን ቅርጽ ያለው ቁርጥራጭ ያስተናግዳል። መሳሪያው የውሂብ ግላዊነትን በሚጠብቅበት ጊዜ ፈጣን መዳረሻ እንዲኖር የሚያስችል ምቹ እና አስተማማኝ በጎን ላይ የተገጠመ የጣት አሻራ መክፈቻ ያቀርባል።
Honor X50i+ የቴክኖሎጂ አድናቂዎችን እና የስማርትፎን ተጠቃሚዎችን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ የፈጠራ ዲዛይን እና የተሻሻሉ ባህሪያትን ለመማረክ ዝግጁ ነው። ቅድመ-ሽያጭ በኖቬምበር 10 ሲከፈት፣ ጉጉ ሸማቾች የዚህን አስደሳች አዲስ መሳሪያ ድንቆች በአካል ለማየት እድሉ ይኖራቸዋል።
የHonor X50i+ እና ሌሎች ጠቃሚ መግብሮችን ፈጣን እና አጠቃላይ ሽፋን ለማግኘት በዋትስአፕ ቻናላችን፣ ጎግል ዜናዎች፣ ዩቲዩብ እና ትዊተር ላይ በመከታተል አዳዲስ መረጃዎችን ይከታተሉ።
በየጥ
Honor X50i+ መቼ ነው ለቅድመ-ሽያጭ የሚቀርበው?
Honor X50i+ በኖቬምበር 10 ከቀኑ በ10፡08 ፒኤም ለቅድመ-ሽያጭ ይከፈታል።
የ Honor X50i+ የባትሪ አቅም ስንት ነው?
Honor X50i+ ለተራዘመ አጠቃቀም ትልቅ 4,500mAh ባትሪ አለው።
የ Honor X50i+ ስክሪን ጥራት ምንድነው?
መሳሪያው በአስመጪው 2412 ኢንች LCD ላይ ጥርት ያለ ጥራት 1080×6.7 አለው።
የ Honor X50i+ የካሜራ መግለጫዎች ምንድናቸው?
Honor X50i+ ኃይለኛ ባለ 108ሜፒ + 2ሜፒ ባለሁለት የኋላ ካሜራ፣ከ 8ሜፒ የፊት ካሜራ ጋር አስደናቂ የራስ ፎቶዎችን ታጥቋል።