አዲስ ክብር X50i+ ስማርትፎን ታይቷል፡ ልዩ ንድፍ እና አስደናቂ ዝርዝሮች

በአስደናቂ ሁኔታ፣ በWeibo ላይ ሾልኮ የወጣ ፖስተር በመጪው Honor X50i+ ስማርትፎን ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ከብራንድ እስካሁን ምንም አይነት የተረጋገጠ ማረጋገጫ ባይኖርም የተለቀቀው ምስል ስለመሳሪያው ዲዛይን እና ዝርዝር መግለጫ አንዳንድ አስገራሚ ዝርዝሮችን ያሳያል።
በንድፍ ጥበብ፣ Honor X50i+ ሁለት ካሜራዎችን እና ኤልኢዲ ፍላሽ የያዘ ልዩ የኋላ ካሜራ ሞጁሉን ያሳያል። የስልኩ ጠርዞች ጠፍጣፋ ናቸው, እና በሚያስደንቅ ሰማያዊ እና ሮዝ የቀለም ልዩነቶች ውስጥ እንደሚገኝ ይጠበቃል. እንደ አለመታደል ሆኖ፣ የመሳሪያው የፊት ገጽ በተለቀቀው ፖስተር ውስጥ አይታይም ፣ይህም የጡጫ ቀዳዳ ወይም የውሃ ጠብታ ስክሪን ይታይ እንደሆነ ለማወቅ እንድንጓጓ አድርጎናል። በተጨማሪም መሳሪያው ለተመቻቸ መክፈቻ ወደ ጎን የሚያይ የጣት አሻራ ስካነር ያለው ይመስላል።
ወደ ተወራው ዝርዝር መግለጫዎች ስንሄድ Honor X50i+ ቀደም ሲል ከተረጋገጠ መሳሪያ ጋር በአምሳያው ቁጥር LLY-AN00 እንደሚዛመድ ይታመናል። በ TENAA ዝርዝር መሰረት ስማርት ስልኮቹ ለጋስ ባለ 6.7 ኢንች LCD FHD+ ማሳያ በ2412 x 1080 ፒክስል ጥራት እና ከፍተኛ የመታደስ ፍጥነት ሊኖረው ይችላል። X50i+ን ማብቃት እንከን የለሽ አፈጻጸምን እና የ2.4ጂ ግንኙነትን የሚያረጋግጥ 5GHz ያልተገለጸ ቺፕ ይሆናል።
በተጨማሪም Honor X50i+ ከ 6 ጂቢ እስከ ትልቅ 16 ጂቢ የሚደርሱ በርካታ የ RAM አማራጮችን ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል, ከተለያዩ የማከማቻ አቅም ጋር ከ 128 ጂቢ እስከ 1 ቴባ. መሳሪያው የውጭ ማከማቻ መስፋፋትን እንደማይደግፍ ልብ ሊባል የሚገባው ነው.
የካሜራ አድናቂዎች Honor X50i+ በሚያስደንቅ የካሜራ ቅንብር ይመካል መባሉን በማወቃቸው ይደሰታሉ። የፊት ካሜራው ባለ 8 ሜጋፒክስል መነፅር እንደሆነ ሲነገር፣ የኋላ ዝግጅቱ ግዙፍ 108 ሜጋፒክስል ቀዳሚ ካሜራ በ2 ሜጋፒክስል ሁለተኛ ካሜራ ታጅቦ እንደሚታይ ይጠበቃል።
በአስደሳች ሁኔታ Honor X50i+ ቀድሞውኑ በቻይና ለቅድመ-ትዕዛዞች ተዘጋጅቷል እና በኖቬምበር 10 ላይ በይፋ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሚጀምር ከቻይና ድርብ አስራ አንድ (ህዳር 11) የግብይት ፌስቲቫል ጋር በመገጣጠም ተነግሯል። ተጨማሪ ይፋዊ ዝርዝሮችን እና ይህን የሚጠበቀውን ስማርትፎን በገዛ እጃችን የማግኘት እድልን በጉጉት እንጠብቃለን።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. Honor X50i+ ስማርትፎን በይፋ ተረጋግጧል?
እስካሁን ድረስ የ Honor X50i+ ስማርትፎን መኖር ወይም መለቀቁን በተመለከተ ከHonor ምንም አይነት ማረጋገጫ የለም። ሆኖም፣ በዌይቦ ላይ የተለቀቀው ፖስተር በቅርቡ መጀመሩን ይጠቁማል።
2. የ Honor X50i+ ልዩ ንድፍ ባህሪ ምንድነው?
የፈሰሰው ፖስተር በ Honor X50i+ ላይ ልዩ የሆነ የኋላ ካሜራ ሞጁሉን ያሳያል፣ ሁለት ካሜራዎችን እና ኤልኢዲ ፍላሽ ይይዛል። ስልኩ ጠፍጣፋ ጠርዞችን እንደሚይዝ እና በሰማያዊ እና ሮዝ ቀለም ተለዋጮች እንደሚመጣ ይጠበቃል።
3. የ Honor X50i+ ግምታዊ መግለጫዎች ምንድናቸው?
ስለ Honor X50i+ የተወራው መግለጫዎች ባለ 6.7 ኢንች LCD FHD+ ማሳያ፣ 2.4GHz ያልተገለጸ ቺፕ ከ5ጂ ግንኙነት ጋር፣ በርካታ የ RAM አማራጮች ከ6GB እስከ 16GB እና የማከማቻ አቅም ከ128GB እስከ 1 ቴባ። ስልኩ ባለ 8 ሜጋፒክስል የፊት ካሜራ እና የኋላ ካሜራ 108 ሜጋፒክስል ቀዳሚ ካሜራ እና 2 ሜጋፒክስል ሁለተኛ ካሜራን ያቀፈ ነው ተብሎ ይጠበቃል።
4. Honor X50i+ በይፋ ይጀምራል ብለን መጠበቅ የምንችለው መቼ ነው?
Honor X50i+ ከቻይና ድርብ አስራ አንድ የግብይት ፌስቲቫል ጋር በመጣመር ህዳር 10 በይፋ እንደሚጀመር እየተነገረ ነው። ሆኖም ግን, ከብራንድ ኦፊሴላዊ ማረጋገጫ መጠበቅ ጥሩ ነው.