ክብር ለአዲስ ስማርትፎን ከፖርሽ ዲዛይን ጋር መተባበርን አስታወቀ

ክብር በቅርቡ ከፖርሽ ዲዛይን ጋር አስደሳች ትብብርን አሳይቷል፣ በዚህም ምክንያት አዲስ ስማርትፎን እንደ የክብር ማጂክ 6 ተከታታይ አካል። ይህ አጋርነት የክብርን ፈጠራ ቴክኖሎጂ ከፖርሼ ጊዜ የማይሽረው የንድፍ ፍልስፍና ጋር ለማጣመር ያለመ ነው። የዚህ ትብብር ፍሬ ነገር “ለአቅኚዎች መወለድ” በሚለው መፈክር ውስጥ ሊጠቃለል ይችላል።
በዚህ የጋራ ሥራ ዙሪያ የሚታየው የመጀመርያ ደስታ ይበልጥ ተጠናክሮ የቀጠለው በቅድመ እይታ ፖስተር ፕሮፌሰር ኤፍኤ ፖርቼ፣ የምስሉ የፖርሽ 911 ዋና ዲዛይነር ነው።
የሚገርመው፣ ይህ የክብር የመጀመሪያ ወደ ፖርሽ ዲዛይን ግዛት አይደለም። የአክብሮት ፕሬዝዳንት ዣኦ ሚንግ ጥቆማዎች ልዩ ብጁ የሆነ ስሪት እንዲዘጋጅ ጠቁመዋል፣ ምናልባትም Magic6 Porsche እትም የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። ይፋዊው ማስታወቂያ አሁን እነዚህን ግምቶች የሚያረጋግጥ እና የHuawei's extraordinary master seriesን ለመወዳደር ያለመ ከፍተኛ ደረጃ ያለው ስማርትፎን መድረኩን አዘጋጅቷል።
በHuawei እና Porsche Design መካከል ያለው ቀጣይነት ያለው ትብብር፣በተለይ በ RS Porsche Design on Mate 9 series ውስጥ የሚታየው ለመጪው የክብር ፖርሽ ዲዛይን ከፍተኛ ተስፋ ፈጥሯል። የሁዋዌ ወደ የራሱ "Extraordinary Masters" ብራንዲንግ ሲሸጋገር፣ ክብር አሁን በዚህ የትብብር ጉዞ ላይ አዲስ ምዕራፍ የመፍጠር እና የማንጸባረቅ እድል አለው።
አድናቂዎች በተለይ በ Magic 6 Porsche ንድፍ ላይ በማተኮር የክብር Magic 6 Seriesን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። ይህ ስማርት ስልክ እንከን የለሽ ቴክኖሎጂ እና የተራቀቁ የውበት ውህዶች ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል። ለሳተላይት ግንኙነት የሚደረገውን ድጋፍ የሚያረጋግጥ የ3C ሰርተፍኬት የተገጠመለት Honor Magic 6 በተወዳዳሪው የስማርትፎን ገበያ ላይ ከፍተኛ ተፅእኖ ለመፍጠር ተዘጋጅቷል። ይህ መሳሪያ ተጠቃሚዎች የአቅኚዎችን መንፈስ በማቀፍ የወደፊቱን ጊዜ እንዲቀበሉ ይጋብዛል።
በአክብሮት እና በፖርሽ ዲዛይን መካከል ስላለው አስደሳች ትብብር የቅርብ ጊዜ ዝመናዎችን ለማግኘት የዋትስአፕ ቻናላችንን፣ ጎግል ዜናን፣ ዩቲዩብን እና ትዊተርን ይከታተሉ።
ዋናው ምንጭ፡ [ከፖርሽ ዲዛይን ጋር የተደረገ የክብር ትብብር](https://sparrowsnews.com/honor-collaboration-with-porsche-design/)