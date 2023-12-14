ክብር ለከፍተኛ ደረጃ ስማርት ስልኮች ከፖርሽ ዲዛይን ጋር አጋርነቱን አስታወቀ

ክብር, ገለልተኛው የስማርትፎን ኩባንያ, ከቅንጦት ዲዛይን ኩባንያ ፖርቼ ዲዛይን ጋር አስደሳች አጋርነት በቅርቡ አስታውቋል. ይህ ትብብር አዲስ ተከታታይ ባለከፍተኛ ደረጃ ስማርትፎኖች ለማምጣት ተዘጋጅቷል፣ የመጀመሪያው ምርት በጥር 2024 ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል።
በ Honor እና Porsche Design መካከል ያለው የጋራ ትብብር ለረጅም ጊዜ ሲገመተው የነበረው Honor Magic6 Porsche Design ስማርትፎን እንደ ማረጋገጫ ሆኖ ያገለግላል። አድናቂዎች እና የቴክኖሎጂ አድናቂዎች የዚህን መሳሪያ መለቀቅ በጉጉት ሲጠባበቁ ቆይተዋል፣ እና አሁን ጥበቃው ሊያልቅ ነው።
የክብር እንደ ገለልተኛ ብራንድ በ 2020 ተጀምሯል ፣ ይህም ኩባንያው በስማርትፎን ኢንዱስትሪ ውስጥ ታዋቂ ተጫዋች ሆኖ እንዲመሰርት አስችሎታል። በዚህ አዲስ ሽርክና፣ ክብር የቀድሞ የወላጅ ኩባንያውን ክፍተት በመሙላት በገበያ ላይ ያለውን ቦታ የበለጠ እያጠናከረ ይገኛል።
የፖርሽ ዲዛይን ስማርት ፎኖች ለየት ያለ እና ዓይንን በሚስብ ዲዛይናቸው ሁልጊዜ ይታወቃሉ። ምንም እንኳን ብራንድ ከዚህ ቀደም ከሌሎች የቅንጦት የስልክ ሞዴሎች ጋር የተቆራኘ ቢሆንም፣ ለመጨረሻ ጊዜ የፖርሽ ዲዛይን ስማርትፎን ካየን ጥቂት ጊዜ አልፏል። አንድ ጉልህ ምሳሌ ከአሥር ዓመት በላይ በፊት የነበረው ብላክቤሪ P9981 ነው።
አሁን፣ ክብር ወደ ስዕሉ ሲገባ Magic6 Porsche Design ስማርትፎን በውበት እና በአፈጻጸም ረገድ ምን እንደሚያመጣ ከፍተኛ ጉጉት አለ። የቴክኖሎጂ አድናቂዎች ለፖርሽ ዲዛይን ውርስ የሚቆይ ልዩ እና አዲስ ዲዛይን ተስፋ በማድረግ የዚህን መሳሪያ ይፋ ለማድረግ በጉጉት እየጠበቁ ናቸው።
ጥር 2024 ሲቃረብ ሸማቾች እና አድናቂዎች የመጀመሪያውን የክብር እና የፖርሽ ዲዛይን ትብብር መጀመርን በጉጉት ይጠባበቃሉ። ይህ ሽርክና ከሁለቱም ብራንዶች ምርጡን አጣምሮ የያዘ ከፍተኛ ደረጃ ያለው የስማርትፎን ተሞክሮ ለማቅረብ ቃል ገብቷል፣ ይህም ሁለቱንም የቅንጦት እና የቴክኖሎጂ የላቀ መሳሪያ ይፈጥራል።