የክብር 90 GT: ኃይለኛ እና ተመጣጣኝ ባንዲራ ማስተዋወቅ

ታዋቂው የስማርትፎን ብራንድ ክብር ክብር 90 ጂቲ የተሰኘ የቅርብ ጊዜ መሳሪያውን በይፋ መጀመሩን አስታውቋል። በቻይና ዲሴምበር 21 ላይ ይፋ ይሆናል፣ ይህ ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው ባንዲራ ስልክ በገበያ ላይ በጉጉት ይጠበቃል።
Honor 90 GT የሚያምር እና የሚያምር ንድፍ ይመካል። መሣሪያው ጠፍጣፋ የ OLED ጡጫ ቀዳዳ ማሳያ ከጠፍጣፋ ጠርዞች ጋር ያሳያል፣ ይህም መሳጭ የእይታ ተሞክሮ ይሰጣል። የኋለኛው ፓነል ማራኪ ሰማያዊ ቀለም ያሳያል እና ጥቁር ቀለም ያለው የካሜራ ደሴት ይይዛል ፣ እሱም ሁለት ካሜራዎችን ፣ የ LED ፍላሽ እና የጂቲ አርማ ያካትታል። በተጨማሪም፣ መሳሪያው ለተሻሻለ ደህንነት በጎን በኩል የሚያይ የጣት አሻራ ዳሳሽ የተገጠመለት ነው።
የ Honor 90 GT መግለጫዎች በይፋ ባይረጋገጡም፣ ታማኝ ምንጮች አንዳንድ ቁልፍ ባህሪያትን ይጠቁማሉ። በታዋቂው ጥቆማ መሠረት የመሣሪያው OLED ፓነል 1.5K ጥራት እና 3840Hz PWM መፍዘዝን ያቀርባል። የኋላ ካሜራ ቅንብር ከፍተኛ ጥራት ያለው ባለ 50 ሜጋፒክስል ዋና ካሜራ ከእይታ ምስል ማረጋጊያ (OIS) ጋር እንደሚካተት ይነገራል። በኮፈኑ ስር ስልኩ በ Snapdragon 8 Gen 2 ቺፕሴት እንዲሰራ ይጠበቃል፣ ይህም ለስላሳ አፈጻጸም ያረጋግጣል። በተጨማሪም Honor 90 GT ተጠቃሚዎች መሳሪያቸውን በፍጥነት እንዲሞሉ በማድረግ 100W ባትሪ መሙላትን ይደግፋል።
Honor 90 GT ለተለያዩ የተጠቃሚ ምርጫዎች የሚስማማ በበርካታ ውቅሮች ይገኛል። እነዚህ አወቃቀሮች 12 ጊባ ወይም 16 ጊባ ራም፣ ከ256 ጊባ እስከ ትልቅ 1 ቴባ ከሚደርሱ የማከማቻ አማራጮች ጋር ሊያካትቱ ይችላሉ።
ከቀለም አማራጮች አንጻር ተጠቃሚዎች ከሶስት የሚያማምሩ ጥላዎች ማለትም ወርቅ, ጥቁር እና ሰማያዊ መምረጥ ይችላሉ. Honor 90 GT በቻይና ገበያ ከሚታወቁ እንደ ሬድሚ ኬ70፣ iQOO Neo 9 እና OnePlus Ace 3 ካሉ ታዋቂ ስማርት ስልኮች ጋር ለመወዳደር ተዘጋጅቷል።
በአስደናቂው የአፈጻጸም፣ በተመጣጣኝ ዋጋ እና በቆንጆ ዲዛይን፣ Honor 90 GT በእርግጠኝነት በሚቀጥሉት ሳምንታት ሊጠበቅበት የሚገባ መሳሪያ ነው። በዚህ አስደሳች አዲስ ዋና ስልክ ከ Honor ለተጨማሪ ዝመናዎች ይከታተሉ።