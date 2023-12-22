የተተዉ ዶሮዎች ሚስጥራዊ በሆነ ማድረስ ውስጥ ተገኝተዋል ተሳስተዋል።

ማጠቃለያ፡ አንድ የቤት ባለቤት በመኪና መንገዱ ላይ በተጣሉ የታሸጉ ካርቶን ሳጥኖች ውስጥ በታሸጉ አስራ ሁለት ዶሮዎች ላይ ተሰናክሏል። ሚስጢራዊው ማድረስ የተዛባ ይመስላል፣ ዶሮዎቹ ለጊዜው ታግደዋል። የእንስሳት አድን ኦፊሰር ኦሊ ዊልክስ ከ RSPCA የመጣው ዶሮዎቹን ለማዳን እና ወደ ደህንነት ለማጓጓዝ ደረሰ። ከወሊድ በስተጀርባ ያለው ምክንያት ባይታወቅም ዶሮዎቹ አሁን በጥሩ ጤንነት ላይ የሚገኙ ሲሆን አንዳንዶቹም በጉዲፈቻ ተወስደዋል።
ባልተለመደ ሁኔታ፣ ግራ የተጋቡ የቤት ባለቤት በቅርቡ በመኪና መንገዳቸው ላይ አስደንጋጭ ግኝት አደረጉ። መጀመሪያ ላይ የዘፈቀደ የጥቅሎች ክምር የሚመስለው አሥራ ሁለት ዶሮዎችን የያዙ ሦስት የታሸጉ የካርቶን ሳጥኖች ሆኑ። ላባ የሆኑትን ፍጥረታት ለማዳረስ የተደረገው ሙከራ በጣም የተሳሳተ ይመስላል።
በቤቱ ባለቤት የተጠራው የእንስሳት አድን ኦፊሰር ኦሊ ዊልክስ ለየት ያለ ሁኔታውን እንዳስገረመው ገለጸ። ዊልክስ በጋዜጣዊ መግለጫው ወቅት “በጣም እንግዳ የሆነ ግኝት ነበር” ብሏል። "ለአንድ ሰው እንደደረሱ እገምታለሁ ነገር ግን በእርግጠኝነት አናውቅም." እንደ እድል ሆኖ፣ የቤቱ ባለቤት ለእርዳታ RSPCAን በማነጋገር ዊልክስ ወዲያውኑ እንዲገባ አነሳስቶታል።
ዶሮዎቹን ወደ RSPCA Doncaster፣ Rotherham እና District Branch's South Yorkshire Animal Center በባውትሪ መውሰድ፣ ዊልክስ ተገቢውን እንክብካቤ እና ጥልቅ ምርመራ ማግኘታቸውን አረጋግጧል። ከሁሉም ዕድሎች በተቃራኒ ዶሮዎቹ በጥሩ ጤንነት ላይ ይታዩ ነበር. ዊልክስ የተተዉት ዶሮዎች የሰነድ እጥረት አለመኖሩን በመግለጽ “በምንም ምክንያት የተላለፈ ማቅረቢያ ይመስላል” ብሏል።
ከተበላሸው አቀራረብ ጀርባ ያለውን እውነት ለመግለጥ ከፍተኛ ጥረት ቢደረግም፣ እስካሁን ድረስ ምንም ጠቃሚ አመራር አልተገኘም። ዊልክስ በደህንነት ካሜራ ቀረጻ ላይ ይተማመናል፣ ይህም ዶሮዎቹን ለመጣል ኃላፊነት ያለው ቫን አሳይቷል። ነገር ግን፣ የአቅርቦት አመጣጥ እና ዓላማን በተመለከተ ተጨማሪ ዝርዝሮች በምስጢር ተሸፍነዋል።
ደስ የሚለው ነገር፣ ዶሮዎቹ ዘላለማዊ ቤት ለማግኘት ሁለተኛ ዕድል ተሰጥቷቸዋል። ከእነዚህ ውስጥ አራቱ ቀደም ሲል በተንከባካቢ ግለሰቦች ተቀብለዋል. ቀሪዎቹ ስምንቱን በተመለከተ፣ በአሁኑ ጊዜ በጉዲፈቻ ይገኛሉ እና አፍቃሪ ቤተሰብ የመሆን ዕድላቸውን በጉጉት እየጠበቁ ናቸው።
ይህ ለየት ያለ ክስተት በእንስሳት ላይ የሚደርሰውን እንግልት እና መተው ላይ ብርሃን ቢፈጥርም፣ RSPCA እንስሳትን በመስመር ላይ ከማዘዝ ለመከላከል እድሉን ወስዷል። ድርጅቱ የተቸገሩ እንስሳትን ለመደገፍ ለሚፈልጉ ለ RSPCA መዋጮ ለማድረግ እንዲያስቡ እና ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ፍጥረታት ህይወት ለማሻሻል እንዲረዳቸው ያበረታታል።