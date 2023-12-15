ሆሎፎኒክስ አስማጭ የድምፅ ፕሮጀክቶችን ለመደገፍ አገልግሎቶችን ያሰፋል

መሪ የቴክኖሎጂ ገንቢ የሆነው ሆሎፎኒክስ የመሳሪያ ኪራይ፣ የቴክኒክ ድጋፍ እና የማምረቻ አገልግሎቶችን ለአስቂኝ የድምፅ ፕሮጀክቶች በማካተት አገልግሎቱን እያሰፋ ነው። የኩባንያው ፕሬዝዳንት እና መስራች ጌታን ባይክ አርቲስቶችን፣ የምርት ስሞችን እና የባህል ተቋማትን የድምፅ ልኬታቸውን በማጎልበት መደገፍ የመጀመርያ ተግባራቸው ተፈጥሯዊ ቅጥያ ነው ብለው ያምናሉ።
ከመቶ በላይ ድምጽ ማጉያዎችን፣ ፓወርሶፍት አምፕሊፋይድ ተቆጣጣሪዎች እና ሆሎፎኒክስ ፕሮሰሰርን ያካተተ ሰፊ ክምችት ያለው ሆሎፎኒክስ ለተለያዩ ፕሮጀክቶች መሳጭ የኦዲዮ ስርዓቶችን ለማቅረብ በሚገባ የታጠቀ ነው። ይህ መሳሪያ አሁን ከቴክኒክ ወይም ከአምራችነት አገልግሎት ጋርም ሆነ ከሌለ ለኪራይ ይገኛል።
ሆሎፎኒክስ የራሳቸውን መሳሪያ ከማቅረቡ በተጨማሪ ከታሪካዊ እና ታዋቂ የቴክኒክ አገልግሎት ሰጭዎች ጋር ለመተባበር ያለመ ነው። ክህሎቶቻቸውን፣ እውቀታቸውን እና ምርቶቻቸውን በመጠቀም፣ Holophonix ውስብስብ አስማጭ የድምፅ ፕሮጄክቶችን አፈፃፀም ላይ ማገዝ ይችላል።
ይህ የአገልግሎቶች መስፋፋት የሚመጣው Holophonix በድምፅ የቦታ አቀማመጥ ውስጥ እንደ ታማኝ አጋር ሆኖ እራሱን እንዳቋቋመ ነው። ላለፉት ሶስት አመታት ኩባንያው የአቪኞን ፌስቲቫል በፖፕስ ቤተ መንግስት ውስጥ በክብር ግቢ ውስጥ የድምፅ አቀማመጥ ስርዓቱን በማሰማራት ድጋፍ አድርጓል.
የመሳሪያ ኪራይ፣ የቴክኒክ ድጋፍ እና የምርት አገልግሎቶችን ለማቅረብ የተወሰደው እርምጃ የሆሎፎኒክስ እያደገ የመጣውን መሳጭ የድምጽ ተሞክሮዎች ፍላጎት ለማሟላት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ቴክኖሎጂ ወደፊት እየገሰገሰ ሲሄድ እና ተመልካቾች ይበልጥ መሳጭ እና አሳታፊ ይዘትን ሲፈልጉ፣ Holophonix ለስኬታማ ፕሮጀክቶች አስፈላጊ መሳሪያዎችን እና እውቀትን ለማቅረብ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል።
ሆሎፎኒክስ በተስፋፋው አገልግሎታቸው የኪነጥበብ ፕሮጄክቶችን የድምፅ መጠን ማሳደግ ብቻ ሳይሆን ለፕሮጀክቶቹ አጠቃላይ ስኬት እና ተፅእኖም አስተዋፅኦ ማድረግ ነው። አርቲስቶችን፣ የምርት ስሞችን እና የባህል ተቋማትን በመደገፍ ሆሎፎኒክስ የወደፊቱን አስማጭ ድምጽ ለመቅረጽ እየረዳ ነው።