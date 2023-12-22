አዲስ HKC 4K Gaming Monitor አስደናቂ እይታዎችን እና የተሻሻለ የጨዋታ ልምድን ያቀርባል

HKC ከ IG27U መግቢያ ጋር በጨዋታ ማሳያ ገበያ ላይ ያለውን የቅርብ ጊዜ ጭማሪ አሳይቷል። ባለ 27-ኢንች 4K FAST IPS ማሳያ ፓኔል በመኩራራት፣ይህ ማሳያ ከፍተኛ ጥራት ባለው 3840×2160 እና 16፡9 ምጥጥነ ገጽታ አስደናቂ የእይታ ተሞክሮን ይሰጣል። በተጨማሪም፣ IG27U አስደናቂ የሆነ የ160Hz የማደስ ፍጥነትን ያሳያል፣ ይህም ፈጣን እንቅስቃሴን እና ከፍተኛ ጥራት ያለው ቪዲዮ መልሶ ማጫወትን ያረጋግጣል።
ሁለቱንም ፕሮፌሽናል ተጠቃሚዎችን እና ተጫዋቾችን ለማስደመም የተነደፈው IG27U 95% የDCI-P3 እና Adobe RGB የቀለም ጋሙቶችን ይሸፍናል፣ ይህም ግልጽ እና ትክክለኛ የቀለም ውክልና ይሰጣል። በ300 ኒት ብሩህነት እና ለ10.7 ቢሊዮን ቀለሞች ድጋፍ ይህ ማሳያ ልዩ የእይታ ግልጽነት እና እውነተኛ መሳጭ ተሞክሮ ይሰጣል።
ወደ ጨዋታ አፈጻጸም ስንመጣ፣ IG27U አያሳዝንም። የAMD FreeSync ቴክኖሎጂን በመደገፍ ከNVDIA G-Sync ጋር ተኳሃኝ የሆነ፣የስክሪን መቀደድ እና መንተባተብ ውጤታማ በሆነ መንገድ ይቀንሳል፣ይህም እንከን የለሽ የጨዋታ ልምድን ያስከትላል። የተቆጣጣሪው ፈጣን ምላሽ 1ms (ከግራጫ-ወደ-ግራጫ) መናፍስትን እና መዘግየቶችን ይቀንሳል፣ ይህም ለተጫዋቾች ተወዳዳሪነትን ያረጋግጣል።
ግንኙነት በባለሁለት ኤችዲኤምአይ 2.1 እና ዲፒ 1.4 ወደቦች ቀላል ተደርጎ የተሰራ ሲሆን ይህም ከተለያዩ መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝነት እንዲኖር ያስችላል፣የቀጣይ ትውልድ ጌም ኮንሶሎችን ጨምሮ። ሞኒተሩ ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ አሰሳ በባለ አምስት አቅጣጫ ጆይስቲክ ቁልፍ እና ለ VESA ግድግዳ መጫኛ አማራጭ ያቀርባል። ይህ ለማንኛውም የጨዋታ ቅንብር የሚስማማ ተለዋዋጭ እና ሁለገብ የመጫኛ መፍትሄዎችን ያረጋግጣል።
የ IG27U ንድፍ የ HKC's "Falcon" ተከታታይ በሆነው ግርማዊ ንስር ተመስጦ ነው። በሚያማምሩ ቀይ የድምፅ መስመሮች እና የእጅ ጥበብ ስራ ጭልፊት ቶተምን የሚያስታውስ ይህ ማሳያ ቴክኒካዊ ችሎታን ከውበት ማራኪነት ጋር ያዋህዳል። አስደናቂው የ178-ዲግሪ እይታ ማዕዘኖች ከየትኛውም ቦታ ወጥ የሆነ የምስል ጥራት እንደሚሰጡ ቃል ገብተዋል።
ተጨማሪ ባህሪያት አብሮገነብ የጨዋታ ማሳያ ቅንጅቶችን ለተመቻቹ እይታዎች፣ ለትክክለኛ ዒላማዎች የጨዋታ ፀጉር ቋጠሮዎች ምርጫ እና በጨዋታ ጊዜ ታይነትን ለማሻሻል የጨለማ አካባቢን ማሻሻል ያካትታሉ። እነዚህ የተበጁ ባህሪያት አጠቃላይ የጨዋታ ልምድን ለማሻሻል የተነደፉ ናቸው።
IG27U ገበያውን በመምታቱ፣ HKC ከፍተኛ ደረጃ ያላቸውን የጨዋታ ማሳያዎችን በማቅረብ ድንበሮችን መግፋቱን ቀጥሏል። ኩባንያው በቅርቡም P273U MAX ሞኒተርን አስተዋውቋል፣ይህም ቀጠን bezels እና 4K Nano IPS panel፣ በ2699 Yuan ዋጋ ያለው። የተጫዋቾች እና የይዘት ፈጣሪዎች ከHKC የጨረር ማሳያዎች መስመር ጋር መሳጭ የእይታ ተሞክሮን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።