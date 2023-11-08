አዲሱ የጄምስ ቦንድ ጨዋታ ለስለላ ዘውግ ስውር አቀራረብን ይወስዳል

የታዋቂው የሂትማን ተከታታዮች ፈጣሪዎች IO Interactive በአዲሱ የጄምስ ቦንድ ጨዋታ ላይ በትጋት ሲሰሩ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ ስቱዲዮው የቦንድ ባለቤቶች የሆኑትን የኢዮን ፕሮዳክሽንስ ሌላ በድርጊት የተሞላ የመጀመሪያ ሰው ተኳሽ (ኤፍ.ፒ.ኤስ.) እንዳይፈጥሩ ማሳመን ስለነበረበት ለምስሉ የስለላ ፍራንቻይዝ መብት ማስከበር ቀላል ስራ አልነበረም።
ከኤጅ መጽሔት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ፣ አይኦ ኢንተራክቲቭ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሃካን አብራክ እና የባለቤትነት ባለቤቱ ክርስቲያን ኤልቨርዳም ስለ መጪው የ007 ጨዋታ ራዕያቸውን ተወያይተዋል። Eon ፕሮዳክሽን በቀድሞው የቦንድ ጨዋታዎች አቅጣጫ ስላልረኩ ለሌላ “ድርጊት ተኮር” የ FPS ልቀት ቸልተኝነት እንዳሳየ ገለፁ።
የቦንድ ባለቤቶችን ለማሸነፍ፣ IO Interactive ልዩ በሆነው ሉላዊ-አስገዳጅ፣ ስውር-ተኮር የስለላ ልምድ ላይ ያተኮረ አቅርቧል። ስቱዲዮው ተጫዋቾቹ አላስፈላጊ ጉዳት ሳያስከትሉ ወይም ከመጠን ያለፈ ሁከት ውስጥ ሳይገቡ ቦታዎችን ማሰስ ያለባቸው የስትራቴጂክ ጨዋታ ጨዋታ አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ሰጥቷል።
ማለቂያ ከሌላቸው ተኩስ እና የጦር መሳሪያ ውርጅብኝ ይልቅ የIO Interactive's Bond ጨዋታ ስርቆት ከሁሉም በላይ እና ብጥብጥ የመጨረሻ አማራጭ በሆነበት ሂትማን ተከታታዮቻቸው መነሳሻን ይወስዳል። ይህ አቀራረብ የታዋቂውን ወኪል የበለጠ የተራቀቀ እና እውነተኛ-ወደ-ቁምፊ ውክልና ይሰጣል.
እንደ ኤልቨርዳም ገለጻ፣ ኢዮን ፕሮዳክሽን በ IO Interactive ወኪል ምናባዊ ፅንሰ-ሀሳብ ውስጥ ያለውን ውስብስብነት አምነው በማድነቅ በመጨረሻ የቦንድ ፕሮጀክታቸውን እድገት እንዲቀጥሉ አረንጓዴ ብርሃን ሰጣቸው። በጄምስ ቦንድ የቪዲዮ ጨዋታ ፍራንቻይዝ ውስጥ አዲስ ህይወት የመተንፈስ አቅም ስላለው ስለዚህ አዲስ በስውር ላይ የተመሰረተ የስለላ ጨዋታ ደጋፊዎቸ ተጨማሪ ዝርዝሮችን በጉጉት እየጠበቁ ናቸው።
ምንጭ፡- Edge መጽሔት በ GamesRadar በኩል
በየጥ
አዲሱ የጄምስ ቦንድ ጨዋታ በ IO Interactive እየተገነባ ያለው ምንድነው?
በIO Interactive እየተገነባ ያለው አዲሱ የጄምስ ቦንድ ጨዋታ በድብቅ ተኮር የስለላ ጨዋታ ሲሆን ይህም ካለፉት በድርጊት የታጨቁ የመጀመሪያ ሰው ተኳሾች ጋር ሲነጻጸር የበለጠ የተራቀቀ እና ስልታዊ የጨዋታ አጨዋወት ተሞክሮ ለማቅረብ ነው።
ለቦንድ ፍራንቻይዝ መብቶችን ለማግኘት አሳማኝ ለምን አስፈለገ?
የቦንድ ፍራንቻይዝ ባለቤቶች የሆኑት ኢዮን ፕሮዳክሽንስ በቀድሞው የቦንድ ርእሶች ስላልረኩ መጀመሪያ ላይ ሌላ “ድርጊት ተኮር” FPS ጨዋታ ላይ ፍላጎት አልነበራቸውም። IO Interactive እነሱን ለማሸነፍ በድብቅ እና በስትራቴጂካዊ ጨዋታ ዙሪያ ያማከለ ልዩ ፅንሰ-ሀሳብ ማውጣት ነበረበት።
ከIO Interactive ወደ ቦንድ ጨዋታ ያለው አቀራረብ ምን ይለያል?
የIO Interactive አካሄድ ተጫዋቾቹ አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር አላስፈላጊ ጉዳት ሳያስከትሉ ወይም ወደ ሁከት ሳይወስዱ ቦታዎችን ማሰስ በሚኖርባቸው ሉል-በምትበሳጭ፣ ስውር-ተኮር የስለላ ልምድ ላይ ያተኩራል። ጨዋታው ከIO Interactive's Hitman ተከታታይ መነሳሻን ይስባል፣ ይህም ስርቆትን እና ስልታዊ ውሳኔ አሰጣጥን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል።
ስለ ፕሮጀክት 007 ተጨማሪ መረጃ መቼ ነው የሚገለጠው?
የአዲሱ የቦንድ ጨዋታ የስራ ርዕስ ስለሆነው ስለፕሮጀክት 007 የተወሰኑ ዝርዝሮች አልተገለጸም። ደጋፊዎቹ የጨዋታውን መለቀቅ እና አጨዋወት ባህሪያትን በተመለከተ ከIO Interactive ተጨማሪ ማስታወቂያዎችን በጉጉት ይጠብቃሉ።