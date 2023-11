ደስታው ይጀምራል፡ የእንፋሎት ጥቁር አርብ ሽያጮች እዚህ አሉ!

በጉጉት የሚጠበቀው የእንፋሎት ብላክ አርብ ሽያጭ በይፋ ተጀምሯል፣ለተጫዋቾች ሰፊ በሆነው ታዋቂ አርእስት ላይ አስገራሚ ስምምነቶችን የሳምንት ረጅም ትርፍ አቅርቧል። ከ6PM GMT/8PM CEST/10AM PT/1PM ET ጀምሮ፣ሽያጩ በዓለም ዙሪያ ላሉ የጨዋታ አድናቂዎች መስተንግዶ እንደሚሆን ቃል ገብቷል። ይህ በጉጉት የሚጠበቀው ዝግጅት እስከ ህዳር 28 የሚቆይ ሲሆን ይህም ተጫዋቾች በመጪው የበዓላት ሰሞን በሚወዷቸው የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች እንዲሳተፉ በቂ ጊዜ ይሰጣል።

ሙሉው የቅናሽ ጨዋታዎች ዝርዝር የሚገለጠው ሽያጩ ሲጀመር ብቻ ቢሆንም፣ Steam በዝግጅቱ ላይ የሚሳተፉ የጨዋታዎች ምርጫን በሚያሳይ በአስደሳች ተጎታች በኩል ምን እንደሚጠብቀን ፍንጭ ሰጥቶናል። ሰልፉ አስደናቂ የተወደዱ ክላሲኮች እና የቅርብ ጊዜ ብሎክበስተሮች ድብልቅ ነው። እንደ Terraria እና Hunt ያሉ የቆዩ እንቁዎች፡ ሾውወርድ እንደ የመጨረሻው የኛ፡ ክፍል 1፣ የMarvel's Spider-Man፡ Miles Morales እና Starfield ካሉ አዳዲስ ልቀቶች ጎን ለጎን ለእያንዳንዱ የጨዋታ ጣዕም የተለያዩ አማራጮችን እንደሚሰጥ ተስፋ ይሰጣል።

በእጅ የሚያዙ ጌም አድናቂዎችን ቀልብ የሳበው በጣም ተፈላጊው Steam Deck OLED በቅርቡ ስራ ሲጀምር ብዙዎች ከታዋቂው መሳሪያ ጋር ተኳሃኝ በሆኑ ጨዋታዎች ላይ ለሚደረጉ ቅናሾች ሽያጩን በጉጉት እየተመለከቱ ነው። ተጫዋቾች በዚህ ዘመናዊ የእጅ ይዞታ ስርዓት የጨዋታ ልምዳቸውን ለማሳደግ በጉጉት ስለሚጠባበቁ በመሣሪያው ላይ ሊደረጉ የሚችሉ ቅናሾችን በተመለከተ በጉጉት ይጠበቃል።

እንደ ድራጎን: ስሙን እና የግዴታ ጥሪውን ያጠፋው ሰው: ዘመናዊ ጦርነት 3 ያሉ አዳዲስ ርዕሶችን በሽያጩ ውስጥ መካተት በእርግጠኝነት አይታወቅም። የቀድሞ ሽያጮች ለቅርብ ጊዜ ልቀቶች የተቀላቀሉ ውጤቶችን አሳይተዋል፣ አንዳንዶቹ ሙሉ በሙሉ የተገለሉ ወይም ከሌሎች ርዕሶች ጋር ሲነፃፀሩ አነስተኛ ቅናሾችን ያገኛሉ። ነገር ግን፣ ተጫዋቾች የእነዚህን ተወዳጅ ጨዋታዎች መገኘት እና የዋጋ ቅናሾችን ማስታወቂያ በጉጉት ስለሚጠብቁ በጉጉት ይጠበቃል።

የጨዋታው ማህበረሰብ የእንፋሎት ብላክ አርብ ሽያጭ መድረሱን ሲያከብር፣ ደስታ አየሩን ይሞላል። በአስደናቂ ቅናሾች፣ ቅናሾች እና ድንቅ የጨዋታ አሰላለፍ ይህ ክስተት ተጫዋቾች ባንኩን ሳይሰብሩ ቤተ መጻሕፍቶቻቸውን እንዲያሰፉ እና አዳዲስ ጀብዱዎችን እንዲያስሱ ያስችላቸዋል። የሚወዷቸውን ርዕሶች ለመያዝ ይዘጋጁ እና በበዓል ሰሞን እና ከዚያ በኋላ እርስዎን የሚያዝናናዎትን አስደሳች የዲጂታል ጉዞዎችን ይጀምሩ!

ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች

1. የSteam Black Friday ሽያጭ መቼ ይጀምራል?

የSteam Black Friday ሽያጮች ዛሬ በ6PM GMT/8PM CEST/10AM PT/1PM ET ይጀምራል።

2. የSteam Black Friday ሽያጭ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?

ሽያጩ ልክ ለአንድ ሳምንት የሚቆይ ሲሆን እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 28 ላይ በተመሳሳይ ሰዓት ያበቃል።

3. በሽያጭ ላይ የትኞቹን ጨዋታዎች ለማየት እንጠብቃለን?

በሽያጩ ላይ የሚሳተፉት የጨዋታዎች ሙሉ ዝርዝር ሲጀመር ብቻ የሚገለጥ ቢሆንም፣ በእንፋሎት የተለቀቀው ተጎታች እንደ Terraria፣ Hunt: Showdown፣ The Last Of Us: ክፍል 1፣ የ Marvel's Spider- ያሉ አንዳንድ የተካተቱ ርዕሶችን ፍንጭ ሰጥቷል። ሰው፡ ማይልስ ሞራሌስ እና ስታርፊልድ።

4. የSteam Deck OLED በሽያጭ ጊዜ ቅናሽ ይደረጋል?

በSteam Deck OLED ላይ ቅናሾች እራሱ አልተረጋገጠም ነገር ግን ብዙ ተጫዋቾች የጨዋታ ልምዳቸውን የሚያሻሽል የዋጋ ቅነሳን ተስፋ ያደርጋሉ።

5. እንደ ድራጎን ያሉ አዳዲስ ርዕሶች፡ ስሙን እና የግዴታ ጥሪውን ያጠፋው ሰው፡ ዘመናዊ ጦርነት 3 በሽያጩ ውስጥ ይካተታሉ?

የቀደሙት ሽያጮች ለቅርብ ጊዜ ልቀቶች የተቀላቀሉ ውጤቶችን ስላሳዩ አዳዲስ ርዕሶች የሽያጩ አካል ስለመሆኑ እርግጠኛ አይሆንም። ነገር ግን፣ ተጫዋቾች ስለ ተገኝነታቸው እና ሊኖሩ ስለሚችሉ ቅናሾች ማንኛውንም ማስታወቂያዎችን በጉጉት ይጠብቃሉ።