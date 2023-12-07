በዚህ የሳምንት መጨረሻ ያልተረጋጋ የአየር ሁኔታ ለቺካጎ አካባቢ ተንብዮአል

አዲስ የትንበያ ሞዴሎች እንደሚጠቁሙት የቺካጎ አካባቢ በመጪው ቅዳሜና እሁድ ተለዋዋጭ የአየር ሁኔታ እንደሚያጋጥመው በመጀመሪያ እንደተተነበየው ከበረዶ ይልቅ በዝናብ ላይ ያተኮረ ነው። በNBC 5 Storm ቡድን ጥቅም ላይ የዋለው የቅርብ ጊዜ ሞዴል ሩጫዎች ወደ ዝናብ-ተኮር ክስተት የሚጠቁሙትን ተስፋዎች እንዲቀይሩ አድርጓል።
ከዚህ ቀደም ሞዴሎች ቅዳሜና እሁድ ከዝናብ ወደ በረዶ ሊሸጋገሩ እንደሚችሉ ያመለክታሉ፣ አንደኛው ሞዴል ከባድ የበረዶ መውደቅን ሲያመለክት ሌላኛው ደግሞ ወደ ብዙ ዝናብ ዘንበል ብሏል። ይሁን እንጂ የቅርብ ጊዜ ዝመናዎች እንደሚያሳዩት በሁለቱ ሞዴሎች መካከል የበለጠ ቅርበት ያለው ነው, ይህም ክልሉ በአብዛኛው ዝናብ ያጋጥመዋል.
የዝናብ መጠኑ ቅዳሜ ጧት ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቀው ሲሆን የትንበያ ሞዴሎች በየአካባቢው የማያቋርጥ ከባድ ዝናብ እንደሚጠቁሙ ይጠበቃል። ቅዳሜ ምሽት ዝናቡ እየሰፋ ሊሄድ ይችላል፣ ነገር ግን በመካከለኛው እና በደቡባዊ ኢሊኖይ ውስጥ ነጎድጓዳማ የመፍጠር እድል ሊኖር ይችላል። እነዚህ አውሎ ነፋሶች የላሳሌ እና የካንካኪ አውራጃዎችን ጨምሮ በNBC 5 መመልከቻ አካባቢ ወደ ደቡብ-ደቡብ አካባቢዎች ተጽኖአቸውን ሊያራዝሙ ይችላሉ። እንዲሁም በሰሜን ምዕራብ ኢንዲያና ላይ አውሎ ነፋሶች የመከሰታቸው ዕድል አለ፣ ምንም እንኳን ትክክለኛ ቦታቸውን እና ተጽኖአቸውን በትክክል ለመተንበይ በጣም ገና ቢሆንም።
ቅዳሜ ማለዳ ላይ እና እሁድ ማለዳ ላይ ዝናቡ ወደ በረዶነት ይሸጋገራል ተብሎ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ ከፍተኛ የበረዶ ክምችቶች በአሁኑ ጊዜ የሚጠበቁ አይደሉም.
ቅዳሜና እሁድ እየተቃረበ ሲመጣ ትንበያው ሊቀየር ቢችልም የቺካጎ አካባቢ ነዋሪዎች ዝናብ፣ ነጎድጓድ እና አጭር የበረዶ ጊዜን ጨምሮ ያልተረጋጋ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ መዘጋጀት አለባቸው። የአካባቢ የአየር ሁኔታ ዝመናዎችን በመከታተል መረጃን ማቆየት ቅዳሜና እሁድ እንቅስቃሴዎችን ለማቀድ እና አስፈላጊ ጥንቃቄዎችን ለማድረግ አስፈላጊ ይሆናል።