በአንድሮይድ 14 QPR2 ቤታ 1 ላይ አዳዲስ ባህሪያት እና ለውጦች፡ አጠቃላይ እይታ

የአንድሮይድ አድናቂዎች አንድሮይድ 14 QPR2 እንደሚለቀቅ በጉጉት ሲጠባበቁ ቆይተዋል፣ እና ሁሉንም የሚያስደንቅ ነገር ጎግል የመጀመሪያ እይታውን ከተጠበቀው ጊዜ ቀደም ብሎ አሳይቷል። ራሳቸውን የወሰኑ ተጠቃሚዎች የቅድመ-ይሁንታ 1 ሥሪትን ሲያስሱ፣ ወደ አስተዋውቁት አዳዲስ ባህሪያት እና ለውጦች በጥልቀት እንዝለቅ።
ከተጠቃሚ በይነገጽ ጀምሮ፣ ከታዋቂዎቹ ዝማኔዎች አንዱ በተግባር አሞሌው ውስጥ የተስተካከለ አዶ ነው። አሁን፣ ተጠቃሚዎች በአንድ ጊዜ መታ በማድረግ ከላይ የሚታየውን የመተግበሪያ ፍርግርግ እና የፍለጋ ተግባርን በተመቸ ሁኔታ መድረስ ይችላሉ። ይህ ማሻሻያ የተጠቃሚውን ልምድ እና የአሰሳ ቅልጥፍናን ለማሳደግ ያለመ ነው።
ከእይታ ማሻሻያዎች አንፃር፣ አንድሮይድ 14 QPR2 ቤታ 1 ይበልጥ የተጣራ የድምጽ ተንሸራታች ያስተዋውቃል፣ የቁስ አንተ ዲዛይን ቋንቋን አቅፎ። ይህ ቀልጣፋ እና ዘመናዊ ተንሸራታች ያለምንም እንከን ከአጠቃላይ ውበት ጋር ይዋሃዳል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች የተሻሻለ የድምጽ ቁጥጥር ተሞክሮ ይሰጣል።
በተጨማሪም፣ Google በቀደመው እትም QPR1 ላይ የነበሩትን በርካታ ጉዳዮችን ተመልክቷል። የተወሰኑ መተግበሪያዎችን ሲጭኑ የጥቅል አስተዳዳሪው ብልሽት ተፈቷል፣ ይህም ለስላሳ የመጫን ሂደት ያረጋግጣል። አልፎ አልፎ የግብረመልስ ማስገባትን የሚከለክል ስህተት ስለተስተካከል ተጠቃሚዎች በAndroid ቤታ ግብረ መልስ መተግበሪያ በኩል ግብረመልስ ሲያስገቡ የተሻለ ተግባር እንደሚጠብቁ መጠበቅ ይችላሉ። በተጨማሪም መሳሪያዎች ከሚገኙ የ5ጂ አውታረ መረቦች ጋር እንዳይገናኙ ያደረጋቸው ችግር በተሳካ ሁኔታ ተፈቷል።
የሚዳሰሱ አዳዲስ ባህሪያት ቢኖሩም፣ በዚህ የቅድመ-ይሁንታ ስሪት ውስጥ ያሉ የታወቁ ጉዳዮችን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። የሜታ-ዳታ ኤለመንትን ባልተለመደ ሁኔታ የሚጠቀሙ አንዳንድ መተግበሪያዎች የመጫን ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል። ተጠቃሚዎች መሳሪያቸውን በጣት አሻራ ሲከፍቱ የሃፕቲክ ግብረመልስ አለመኖር ሊያጋጥማቸው ይችላል። ለ Pixel Fold መሳሪያዎች፣ አልፎ አልፎ የሚፈጠር ብልሽት መሳሪያውን ከከፈተ በኋላ የውስጣዊው ማሳያ እንዳይበራ ሊያደርግ ይችላል። በተጨማሪም፣ ረዳት በጨረፍታ መግብር ለተሳሳተ አካባቢ የአየር ሁኔታ መረጃን ያለማቋረጥ ሊያሳይ ይችላል።
በአንድሮይድ 14 QPR2 ቤታ 1፣ Google የአንድሮይድ ተሞክሮን ማጣራቱን እና ማሻሻልን ቀጥሏል። ተጠቃሚዎች ይበልጥ ሊታወቅ የሚችል በይነገጽ፣ የተሻሻለ ተግባር እና ብዙ አስደሳች አዲስ ባህሪያትን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። ዕድገቱ እየገፋ ሲሄድ ለተጨማሪ ዝመናዎች መከታተልዎን እርግጠኛ ይሁኑ።
በየጥ
1. አንድሮይድ 14 QPR2 መቼ ነው የሚለቀቀው?
ትክክለኛው የአንድሮይድ 14 QPR2 ስሪት የሚለቀቅበት ቀን እስካሁን አልተገለጸም። ይሁን እንጂ የቅድመ-ይሁንታ ሥሪት መገኘቱ የተረጋጋው ልቀት በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሊመጣ እንደሚችል ይጠቁማል።
2. አንድሮይድ 14 QPR2 ቤታ 1ን በመሳሪያዬ ላይ መጫን እችላለሁን?
አንድሮይድ 14 QPR2 ቤታ 1 በአሁኑ ጊዜ ከPixel 5a፣ Pixel 6፣ Pixel 6 Pro፣ Pixel 6a፣ Pixel 7፣ Pixel 7 Pro፣ Pixel 7a፣ Pixel Tablet እና Pixel Fold ጋር ተኳሃኝ ነው። ከእነዚህ መሳሪያዎች ውስጥ የአንዱ ባለቤት ከሆኑ፣ የቅድመ-ይሁንታ ስሪቱን ለመጫን የደረጃ በደረጃ መመሪያን መከተል ይችላሉ።
3. በአንድሮይድ 14 QPR2 ቤታ 1 ውስጥ አንዳንድ የተፈቱ ችግሮች ምንድናቸው?
ከተፈቱት ችግሮች መካከል በመተግበሪያው ጭነት ወቅት የጥቅል አስተዳዳሪ ብልሽትን ማስተካከል፣ ግብረ መልስ እንዳይሰጥ የሚከለክል ስህተት መፍታት እና ሲገኝ ከ5G አውታረ መረቦች ጋር የማይገናኙ መሳሪያዎችን ችግር መፍታት ያካትታሉ።
4. በአንድሮይድ 14 QPR2 ቤታ 1 ውስጥ የታወቁት ጉዳዮች ምንድናቸው?
በዚህ የቅድመ-ይሁንታ ሥሪት ውስጥ ከሚታወቁት ችግሮች መካከል የሜታ ዳታ ኤለመንቱን ባልተለመደ ሁኔታ በሚጠቀሙ መተግበሪያዎች ላይ የመጫን ችግሮች፣ መሣሪያውን በጣት አሻራ ሲከፍቱት የሃፕቲክ ግብረመልስ አለመኖሩ፣ የፒክስል ፎልድ መሣሪያዎችን ከከፈቱ በኋላ የውስጡ ማሳያ አለመብራት እና አልፎ አልፎ የተሳሳተ የአየር ሁኔታ መረጃ ይገኙበታል። በረዳት በጨረፍታ ንዑስ ፕሮግራም ይታያል።
ምንጮች:
- አንድሮይድ ማዕከላዊ። [አገናኝ]