PUBG የሞባይል ማሻሻያ 2.8፡ አስደሳች ለውጦች እና ማሻሻያዎች ይጠበቃሉ።

የቅርብ ጊዜው የPUBG ሞባይል ስሪት 2.8 በጨዋታ አጨዋወት ተሞክሮ ላይ አንዳንድ አስደሳች ለውጦችን እና ማሻሻያዎችን ለማምጣት ተዘጋጅቷል። ከተሻሻለው ሽጉጥ ጀምሮ እስከ አዲስ መለስተኛ መሳሪያ ማስተዋወቅ ድረስ ይህ ዝማኔ በዓለም ዙሪያ ላሉ ተጫዋቾች የጦር ሜዳዎችን እንደሚያስገኝ ቃል ገብቷል።
የዝማኔው ቁልፍ ከሆኑት ነገሮች አንዱ የተወሰኑ የጦር መሳሪያዎችን እና አባሪዎችን ማስተካከል ነው። ፋማስ አዲስ 3D ሞዴል እና የተሻሻለ ስታቲስቲክስን ይቀበላል፣ይህም አስፈሪ መሳሪያ እንደ አየር ጠብታ ብቻ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ AUG ከአሁን በኋላ የአየር ጠብታ መሳሪያ አይሆንም፣ ተጫዋቾች በካርታው ላይ እንዲፈልጉት ይፈልጋል። እነዚህ ለውጦች ለተጫዋቾች በAUG እና M416 መካከል አስደናቂ ምርጫን ይሰጣሉ።
ዳገርን በማስተዋወቅ ላይ፣ በሁሉም ካርታዎች ላይ የሚገኝ አዲስ መለስተኛ መሳሪያ። እሱን ማስታጠቅ ለተያያዙ እንቅስቃሴዎች እና ጥቃቶች አዳዲስ እነማዎችን ይከፍታል፣ከልዩ ጥቅማጥቅሞች ጋር በገጽታ ሁነታዎች። Dagger በMetro Royale ሁነታ ላይ ያጋጠሙትን ጨምሮ በPvE ጠላቶች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ይጨምራል።
የACE32 አድናቂዎች ከዚህ የጦር መሳሪያ ጋር ያላቸው ልምድ በማሻሻያ ማሻሻያ ላይ መሆኑን በማወቃቸው ይደሰታሉ። አግድም ማገገሚያው ቀንሷል፣ እና የተኩስ አኒሜሽኑ ተጠርቷል፣ ይህም ይበልጥ ለስላሳ እና የተረጋጋ የተኩስ ተሞክሮ እንዲኖር አድርጓል።
ለመዋጋት ስትራቴጂ የበለጠ ጥልቀት በመጨመር፣ የታክቲካል ባሩድ መሳሪያ አባሪ የመጀመሪያውን ስራ ይጀምራል። በባሩድ የሚተገበሩ ቦልቶች አሁን በተፅዕኖ ላይ የዘገየ ፍንዳታ ይፈጥራሉ፣ ይህም ተጫዋቾች ጠላቶቻቸውን በፈጠራ እንዲያስወግዱ እድል ይሰጣቸዋል።
ግንኙነት በPUBG ሞባይል ውስጥ አስፈላጊ ነው፣ እና ዝመናው ብልጥ የድምጽ ምልክት ባህሪን ያስተዋውቃል። ሲነቃ ስርዓቱ የቡድን ቅንጅትን በማጎልበት ምልክት የተደረገበትን ቦታ ስም በቃላት ያስታውቃል። የአካባቢ መረጃው እንዲሁ በቻት ውስጥ እንደ የጽሑፍ መልእክት ይላካል፣ ይህም በቡድን አባላት መካከል ያልተቋረጠ ግንኙነትን ያረጋግጣል።
ከማበጀት አንፃር፣ ተጫዋቾች አሁን በግጥሚያዎች ወቅት የሚታዩ ወይም የተደበቁ ተመልካቾች እንዲኖራቸው መምረጥ ይችላሉ። ይህ አማራጭ ተጨዋቾች ልምዳቸውን ከምርጫቸው ጋር እንዲያበጁ ያስችላቸዋል፣ ያተኮረ ውጊያም ይሁን በይነተገናኝ ግንኙነት።
በእነዚህ ሁሉ አስደሳች ለውጦች፣ PUBG Mobile Update 2.8 ትኩስ ደስታን እና አዳዲስ ባህሪያትን በጦር ሜዳ ላይ ያመጣል። ከተሻሻሉ ሽጉጦች ጀምሮ እስከ ዳጌር እና ታክቲካል ባሩድ መሳሪያ ድረስ ተጫዋቾች መሳጭ እና አሳታፊ የሆነ የጨዋታ ልምድ ሊጠብቁ ይችላሉ። ስለዚህ፣ ጨዋታውን ያዘምኑ፣ ወደ አዲሱ ባህሪያት ዘልቀው ይግቡ፣ እና በPUBG ሞባይል አለም ውስጥ በተግባር የታሸጉ ጀብዱዎችን ይጀምሩ።
ምንጮች:
- "PUBG የሞባይል ዝመና 2.8 Patch Notes: Air Dropped AUG & Famas Revamp" በስፖርትkeeda ዜና ላይ