አዲስ የሄሊኮፕተር ደንቦች በሩሽሞር ተራራ ቱሪዝም ላይ ፈተናዎችን ይፈጥራሉ

በብላክ ሂልስ ውስጥ ታዋቂው የቱሪስት መዳረሻ የሆነው የሩሽሞር ተራራ በሚቀጥለው አመት በሄሊኮፕተር ጉብኝቶች ላይ ከፍተኛ ቅናሽ ይኖረዋል፣ በብሔራዊ ፓርክ የአየር ጉብኝት አስተዳደር ህግ በተደነገገው አዲስ ደንቦች ምክንያት። ድርጊቱ በምስሉ ሀውልት ዙሪያ ያለውን አካባቢ ሰላም ለማስጠበቅ ያለመ ነው።
የ Rushmore Helicopters Inc. ባለቤት እና ፕሬዚዳንት ማርክ ሽሌፍሊ, እነዚህ ደንቦች በንግድ ስራው ላይ ስለሚያሳድሩት ተጽእኖ ስጋታቸውን ገልጸዋል. ጉዳዩን ለመፍታት ባደረገው ጥረት ውሳኔውን በመቃወም ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ተጉዟል። እንደ ሽሌፍሊ ገለጻ፣ የሄሊኮፕተር ጉብኝታቸው በአካባቢው ላይ አነስተኛ መስተጓጎል የሚፈጥር ሲሆን ከፓርኮች እና ነዋሪዎች ጋር በትብብር ሲሰራ ቆይቷል።
ነገር ግን፣ ደንቦቹ ካልተገለበጡ፣ Schlaefli ለንግድ ስራው አማራጭ መንገዶችን እንደሚመረምር ገልጿል። ቢሆንም፣ በተቀነሰው በረራ ምክንያት ለRushmore Helicopters Inc. ወደ 4 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ከፍተኛ የገንዘብ ኪሳራ እንደሚኖር ተንብዮ ነበር።
አዲሱ ደንቦች የሩሽሞርን ተራራ መረጋጋት ለመጠበቅ ያለመ ቢሆንም፣ ለኑሮአቸው በቱሪዝም ላይ በሚተማመኑ የአስጎብኚ ነጋዴዎች ላይ ስጋት ፈጥሯል። በሄሊኮፕተር ጉብኝቶች ላይ ያሉት ገደቦች ከላይ ሆነው ለሀውልቱ ልዩ እይታ ለሚፈልጉ ጎብኝዎች መዳረሻን ይገድባሉ።
የሩሽሞር ተራራ ከአለም ዙሪያ ለመጡ ጎብኚዎች ትልቅ መስህብ በመሆኑ ይህ ልማት በጥቁር ሂልስ ውስጥ ላሉ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ፈተናዎችን ይፈጥራል። የሄሊኮፕተር ጉብኝቶች መቀነስ ለቱሪስቶች ያለውን አጠቃላይ ልምድ እና አማራጮች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል. በመሆኑም የሀገር ውስጥ ቢዝነሶች እና የቱሪስት ባለስልጣናት የጎብኚዎችን ልምድ ለማሳደግ እና ቱሪስቶችን ወደ ክልሉ ለመሳብ አማራጭ መንገዶችን መፈለግ አለባቸው።
በማጠቃለያው፣ በሩሽሞር ተራራ አቅራቢያ በሚደረጉ የሄሊኮፕተር ጉብኝቶች ላይ የተጣሉት አዳዲስ ደንቦች ለሁለቱም አስጎብኚዎች እና ቱሪስቶች ፈተናዎችን ይፈጥራሉ። የአካባቢውን የተፈጥሮ ውበት ተጠብቆ ከቱሪዝም ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ጋር ማመጣጠን ሁሉንም ባለድርሻ አካላት የሚያረካ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት ወሳኝ ይሆናል።