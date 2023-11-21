ሃውክድ፡ ተስፋ ሰጪ አዲስ ጀብዱ ይጠብቃል።

በአስደናቂ ድርጊት እና ያልተነገሩ ውድ ሀብቶች የተሞላውን አጓጊ ጉዞ ለመጀመር ዝግጁ ኖት? እራስህን አቅርብ፣ ምክንያቱም Hawked በኖቬምበር 30 ወደ Steam Early Access እየመጣ ነው! በMY.GAMES የተገነባው ይህ የሶስተኛ ሰው የማውጣት ተኳሽ በመቀመጫዎ ጠርዝ ላይ የሚያቆይዎትን መሳጭ የጨዋታ ተሞክሮ ቃል ገብቷል።
በHawked ውስጥ፣ ተጫዋቾቹ ንቁ እና እንቆቅልሽ የሆነች ደሴትን ሲጓዙ ከጀብደኞች ጋር የመቀላቀል እድል ይኖራቸዋል። በእያንዳንዱ መዞር እና መዞር, አስደሳች ፈተናዎች እና እድሎች ይጠበቃሉ. ውስብስብ እንቆቅልሾችን ከመፍታት አንስቶ ልብ በሚነኩ ጠላቶች ላይ በሚደረገው ጦርነት ውስጥ መሳተፍ፣ የምትወስዳቸው እያንዳንዱ እርምጃ በዋጋ የማይተመን ዝርፊያ እና ውድ ሀብት እንድታገኝ ያቀርብሃል።
አዲስ በታወጀው Renegade Rally ዘመቻ ላይ ይሳተፉ እና ይህን አስደናቂ ጀብዱ ከጓደኞችዎ ጋር ይጀምሩ። በዘመቻው ውስጥ በመመዝገብ አስደሳች ሽልማቶችን የማግኘት እድል ብቻ ሳይሆን የህይወት ዘመን የፕሪሚየም ምንዛሪ አቅርቦትን የሚያካትቱ ልዩ ሽልማቶችን ለማግኘት እድሉን ያገኛሉ። የሃውኬድን ሰፊ መልክዓ ምድሮች ስታስሱ እና በሚማርክ የጨዋታ አጨዋወት መካኒኮች ስትዝናኑ የሚጠብቃችሁን ሁሉንም እድሎች አስብ።
የHawked የSteam Early Access ስሪት በቅርብ ርቀት ላይ እያለ፣ የኮንሶል ተጫዋቾች በአስደሳች እርምጃው ላይ ለመቀላቀል እስከ 2024 መጀመሪያ ድረስ መጠበቅ አለባቸው። ነገር ግን እርግጠኛ ሁን, መቆየቱ በጣም ጠቃሚ ይሆናል! እያንዳንዱ መድረክ እንከን የለሽ እና የተጣራ ልቀት መቀበሉን በማረጋገጥ ገንቢዎቹ የሚቻለውን ምርጥ የጨዋታ ልምድ ለማቅረብ ቁርጠኛ ናቸው።
ስለዚህ ተዘጋጅ፣ ጓደኞችህን ሰብስብ እና እንደሌላው የማይረሳ ጀብዱ ተዘጋጅ። ሃውክድ በአስደናቂው የጨዋታ አጨዋወት፣ መሳጭ አለም እና በሚማርክ የታሪክ መስመር ዘውጉን እንደገና ሊገልጽ ነው። ጥሪውን ትመልሳለህ እና ታዋቂ አሳሽ ትሆናለህ? ምርጫው ያንተ ነው።
ምንጭ: የእኔ ጨዋታዎች
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ሃውክድ ምንድን ነው?
መ፡ ሃውክድ በMY.GAMES የተሰራ የሶስተኛ ሰው የማውጣት ተኳሽ ነው፣ ተጫዋቾቹ በቡድን ሆነው ደማቅ ደሴትን ለማሰስ፣ እንቆቅልሾችን የሚፈቱበት፣ ጠላቶችን የሚያሸንፉበት እና ጠቃሚ ንብረት እና ውድ ሀብት የሚያገኙበት አስደሳች የጨዋታ ተሞክሮ ያቀርባል።
ጥ፡ Hawked በSteam Early Access ላይ መቼ ይገኛል?
መ: Hawked ከኖቬምበር 30 ጀምሮ በSteam Early Access ላይ ይገኛል።
ጥ፡ ሃውክድ በኮንሶሎች ላይ የሚለቀቀው መቼ ነው?
መ: የሃውክድ ኮንሶል ልቀት በ2024 መጀመሪያ ላይ ይጠበቃል።
ጥ፡ የ Renegade Rally ዘመቻ ምንድነው?
መ፡ የ Renegade Rally ዘመቻ ተጫዋቾቹ ሽልማቶችን ለመቀበል መመዝገብ የሚችሉበት እና የህይወት ዘመን የፕሪሚየም ምንዛሪ አቅርቦትን ጨምሮ ልዩ ሽልማቶችን የማግኘት እድል የሚያገኙበት በHawked ውስጥ የሚደረግ የማስተዋወቂያ ክስተት ነው።
ጥ፡- ከጓደኞቼ ጋር Hawked መጫወት እችላለሁ?
መ፡ አዎ፣ ሃውክድ ከሌሎች ተጫዋቾች ጋር እንድትተባበሩ እና ጀብዱውን በጋራ እንድትጀምር የሚያስችልህ የትብብር ባለብዙ ተጫዋች ባህሪን ያቀርባል።