ማጠቃለያ:
ሳይንቲስቶች ሮቦቶችን ከሸረሪቶች አልሠሩም ነገር ግን ልዩ ችሎታቸውን የሚመስሉ ሮቦቶችን ለመሥራት ከእነዚህ አራክኒዶች መነሳሻ ፈጥረዋል። ተመራማሪዎች የሸረሪቶችን ውስብስብ እንቅስቃሴ እና ባህሪ በማጥናት ውስብስብ ቦታዎችን የሚዘዋወሩ፣ ረቂቅ ስራዎችን ለመስራት እና በፍለጋ እና በማዳን ስራዎች ላይ የሚረዱ ሮቦቶችን መፍጠር ችለዋል። እነዚህ በሸረሪት የተነደፉ ሮቦቶች ትክክለኛ ሸረሪቶች ባይሆኑም ባዮ-ተመስጦ ምህንድስና የተለያዩ መስኮችን ለመለወጥ ያለውን አቅም ያሳያሉ።
ሳይንቲስቶች ሮቦቶችን ከሸረሪት ሠርተዋል?
አይ፣ ሳይንቲስቶች ሮቦቶችን ከትክክለኛ ሸረሪቶች አልሠሩም። ነገር ግን, ባህሪያቸውን እና ችሎታቸውን የሚመስሉ የሮቦት ስርዓቶችን ለማዘጋጀት ሸረሪቶችን እንደ ተነሳሽነት ተጠቅመዋል. እነዚህ ሮቦቶች ብዙውን ጊዜ እንደ ሸረሪት አነሳሽነት ወይም እንደ ሸረሪት የሚመስሉ ሮቦቶች ተብለው ይጠራሉ.
በሸረሪት አነሳሽነት የተሰሩ ሮቦቶች እንዴት ይሠራሉ?
በሸረሪት አነሳሽነት የተነደፉ ሮቦቶች የሸረሪቶችን ልዩ ችሎታዎች ለመድገም የተነደፉ ናቸው, እንደ ልዩ ችሎታቸው, ግድግዳዎች ላይ የመውጣት ችሎታ, እና በድር ላይ የመዞር ችሎታዎች. ተመራማሪዎች እነዚህን ድሎች እንዴት እንደሚያገኙ ለመረዳት የሸረሪቶችን ባዮሜካኒክስ እና ባህሪያት ያጠናሉ። ከዚያም እነዚህን ግኝቶች በሮቦቶች ንድፍ እና ፕሮግራሚንግ ውስጥ ይጨምራሉ. የሸረሪት አነሳሽነት ያላቸው ሮቦቶች የሸረሪቶችን እንቅስቃሴ እና ባህሪ ለመኮረጅ የላቁ ዳሳሾችን፣ አንቀሳቃሾችን እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ አልጎሪዝምን ይጠቀማሉ።
የሸረሪት አነሳሽ ሮቦቶች አፕሊኬሽኖች ምንድን ናቸው?
የሸረሪት አነሳሽነት ያላቸው ሮቦቶች ሰፊ ሊሆኑ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች አሏቸው። ከእነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ የሚከተሉትን ያካትታሉ:
1. ፍለጋ እና ማዳን፡ በሸረሪት አነሳሽነት የተሰሩ ሮቦቶች የፍለጋ እና የማዳን ስራዎችን ለመርዳት ፍርስራሾችን እና ፍርስራሾችን ጨምሮ ውስብስብ ቦታዎችን ማሰስ ይችላሉ። ግድግዳዎችን እና ጣሪያዎችን የመውጣት ችሎታቸው ለሰው ወይም ለባህላዊ ሮቦቶች ፈታኝ የሆኑ ቦታዎችን እንዲደርሱ ያስችላቸዋል.
2. ፍለጋ፡- እነዚህ ሮቦቶች በጠፈር ፍለጋ ተልዕኮዎች ወይም ባህላዊ ጎማ ወይም እግር ያላቸው ሮቦቶች ውስንነት በሚያጋጥሟቸው አካባቢዎች መጠቀም ይችላሉ። በሸረሪት አነሳሽነት የተሰሩ ሮቦቶች ያልተስተካከሉ ንጣፎችን ማለፍ እና እንቅፋቶችን በብቃት ማሸነፍ ይችላሉ።
3. የኢንዱስትሪ ፍተሻ፡- በሸረሪት የተነደፉ ሮቦቶች እንደ የግንባታ፣ የጥገና እና የመሠረተ ልማት ፍተሻ ባሉ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ሊሠሩ ይችላሉ። የእነሱ ቅልጥፍና እና የተከለከሉ ቦታዎችን የማግኘት ችሎታ ውስብስብ መዋቅሮችን ወይም አደገኛ አካባቢዎችን ለመመርመር ተስማሚ ያደርጋቸዋል.
4. የህክምና አፕሊኬሽኖች፡- በሸረሪት የተነደፉ ሮቦቶች በትንሹ ወራሪ ቀዶ ጥገና ወይም የህክምና ሂደቶችን የመርዳት አቅም አላቸው። የእነሱ ትክክለኛ እንቅስቃሴ እና ውስብስብ የሰውነት አወቃቀሮችን የማሰስ ችሎታ የቀዶ ጥገና ውጤቶችን ሊያሳድግ ይችላል.
ማጠቃለያ:
ሳይንቲስቶች ሮቦቶችን ከትክክለኛ ሸረሪቶች ውስጥ ባይፈጥሩም፣ የእነዚህን አራክኒዶች ልዩ ችሎታዎች የሚመስሉ በሸረሪት አነሳሽነት የተሰሩ ሮቦቶችን ሠርተዋል። እነዚህ ሮቦቶች የፍለጋ እና የማዳን ስራዎችን፣ አሰሳን፣ የኢንዱስትሪ ፍተሻን እና የህክምና አፕሊኬሽኖችን ጨምሮ የባዮ-አነሳሽነት ምህንድስና የተለያዩ መስኮችን የመቀየር አቅምን ያሳያሉ። ተመራማሪዎች ከተፈጥሮ መነሳሻን በመሳብ የሮቦቲክስ ድንበሮችን መግፋታቸውን እና ለገሃዱ ዓለም ተግዳሮቶች ፈጠራ መፍትሄዎችን መፍጠር ቀጥለዋል።
ምንጮች:
- ናሽናል ጂኦግራፊያዊ. (2018) የሸረሪት ሮቦቶች. ከ የተወሰደ https://www.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/group/spiders/
- ሳይንስ ሮቦቲክስ. (2018) ባዮኢንስትሪድ የሸረሪት ሮቦት። ከ የተወሰደ https://robotics.sciencemag.org/content/3/25/eaat2629