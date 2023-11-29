ሳይንቲስቶች የሰው ልጆችን ዘግተዋል?

ርዕስ፡ እውነቱን መፍታት፡ የሰው ልጅ ክሎኒንግ ፍለጋ
መግቢያ:
የሰው ልጅ ክሎኒንግ ጽንሰ-ሀሳብ ሳይንቲስቶችንም ሆነ አጠቃላይ ህዝቡን ለረጅም ጊዜ ሲስብ ቆይቷል፣ ይህም ክርክሮችን እና የስነምግባር ችግሮች አስከትሏል። በባዮቴክኖሎጂ እድገት ፣ ሳይንቲስቶች ሰዎችን በተሳካ ሁኔታ የመዝጋት እድልን በተመለከተ ጥያቄዎች መነሳታቸው ተፈጥሯዊ ነው። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ወደ ርዕሰ ጉዳዩ በጥልቀት እንመረምራለን ፣ የሳይንሳዊ ምርምርን ወቅታዊ ሁኔታ እንመረምራለን እና በሰው ልጅ ክሎኒንግ ዙሪያ ያሉ አፈ ታሪኮችን እና እውነታዎችን እናብራለን።
የሰው ክሎኒንግ መረዳት;
ጠለቅ ብለን ከመመርመራችን በፊት፣ የሰው ልጅ ክሎኒንግ ምንን እንደሚጨምር እናብራራ። የሰው ልጅ ክሎኒንግ የአንድን ሰው ዘረመል ተመሳሳይ ቅጂ መፍጠርን ያመለክታል። የሰው ልጅ ክሎኒንግ ሁለት ዋና ዘዴዎች አሉ-የመራቢያ ክሎኒንግ እና ቴራፒዩቲክ ክሎኒንግ።
1. የመራቢያ ክሎኒንግ;
የመራቢያ ክሎኒንግ ዓላማው የግለሰቡን የዘረመል ሜካፕ በማባዛት ክሎኒድ የሆነ ሰው ለመፍጠር ነው። ይህ ሂደት የሶማቲክ ሴል ኒውክሊየስን ወደ እንቁላል ሴል ማዛወርን ያካትታል, እሱም አስኳል ተወግዷል. ከዚያም የተገኘው ፅንስ ወደ ተተኪ እናት ማሕፀን ውስጥ ተተክሎ ወደ ክሎንድ ሰው ያድጋል።
2. ቴራፒዩቲክ ክሎኒንግ፡
ቴራፒዩቲክ ክሎኒንግ, እንዲሁም somatic cell nuclear transfer (SCNT) በመባልም ይታወቃል, የተለየ አቀራረብ ነው. ለሕክምና ምርምር እና እምቅ ሕክምናዎች የሚያገለግሉ የሴል ሴሎችን ለመሰብሰብ ዓላማ ክሎኒድ ፅንሶችን መፍጠርን ያካትታል. እነዚህ ክሎኒድ ፅንሶች ወደ ሙሉ ሰውነት ለማደግ የታሰቡ አይደሉም።
አሁን ያለው የሰው ልጅ ክሎኒንግ ምርምር ሁኔታ፡-
ምንም እንኳን በሰው ልጅ ክሎኒንግ ዙሪያ ታዋቂ አስተሳሰብ ቢኖርም ፣ ሳይንቲስቶች የሰውን ልጅ በተሳካ ሁኔታ እንደያዙት ምንም ዓይነት ተዓማኒ ሳይንሳዊ መረጃ አለመኖሩን ልብ ሊባል ይገባል። ከሰው ልጅ ክሎኒንግ ጋር የተያያዙ የስነምግባር እና ቴክኒካዊ ተግዳሮቶች እድገቱን አግዶታል።
1. ሥነ ምግባራዊ ግምት፡-
የሰው ልጅ ክሎኒንግ የሰውን ክብር መጣስ፣ የተከለከሉ ግለሰቦችን መበዝበዝ እና የቤተሰብ ግንኙነቶችን ማደብዘዝን ጨምሮ ጉልህ የስነምግባር ስጋቶችን ያስነሳል። እነዚህ የሥነ ምግባር ጉዳዮች ብዙ አገሮች በሰው ልጅ ክሎኒንግ ላይ ሕጋዊ እገዳ እንዲጥሉ አድርጓቸዋል።
2. ቴክኒካዊ ተግዳሮቶች፡-
ሰውን ጨምሮ አጥቢ እንስሳትን መንከባከብ ውስብስብ እና ውስብስብ ሂደት ነው። በእንስሳት ክሎኒንግ ሙከራዎች ውስጥ የተስተዋሉት ዝቅተኛ የስኬት ደረጃዎች፣ ከፍተኛ ያልተለመዱ ነገሮች እና የጤና ችግሮች ሳይንቲስቶች የሚያጋጥሟቸውን ቴክኒካል ፈተናዎች ያሳያሉ። እነዚህ መሰናክሎች የሰው ልጅ ክሎኒንግ በምንም መልኩ ሊደረስበት የሚችል ከሆነ የሩቅ እውነታ ያደርጉታል።
የተለመዱ የተሳሳቱ አመለካከቶችን መፍታት፡-
አሁን፣ አንዳንድ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን እናንሳ እና በሰው ልጅ ክሎኒንግ ዙሪያ ያሉ የተለመዱ የተሳሳቱ አመለካከቶችን እናጥፋ።
በየጥ:
ጥ 1፡ የሰውን ልጅ በተሳካ ሁኔታ የዘጋው አለ?
መ፡ አይ፣ የሰው ልጅን ስኬታማ ክሎኒንግ የሚደግፍ ምንም ሳይንሳዊ ማስረጃ የለም።
ጥ 2፡ የሰውን ክሎኒንግ በተመለከተ የተደነገጉ ደንቦች አሉ?
መ: ብዙ አገሮች በሥነ ምግባራዊ ጉዳዮች ምክንያት በሰው ክሎኒንግ ላይ ጥብቅ ደንቦችን እና ህጋዊ እገዳዎችን ተግባራዊ አድርገዋል።
ጥ 3፡ የሞቱ ዘመዶቻቸውን ለመመለስ የሰው ክሎኒንግ መጠቀም ይቻላል?
መ፡- የሞቱ ሰዎችን በክሎኒንግ የማስነሳት ሀሳብ ግምታዊ እና ሳይንሳዊ መሰረት የሌለው ነው።
Q4: ለሰው ልጅ ክሎኒንግ ምንም ጥቅሞች አሉት?
መ፡ ቴራፒዩቲክ ክሎኒንግ ለህክምና እድገቶች እምቅ አቅም ቢኖረውም፣ የመራቢያ ክሎኒንግ ከፍተኛ የስነምግባር ስጋቶችን ያስነሳል እና የተግባር አተገባበር ውስን ነው።
ማጠቃለያ:
የሰው ልጅ ክሎኒንግ ሃሳባችንን መማረኩን ቀጥሏል፣ ነገር ግን እውነታው ብዙ ጊዜ ከምናገኛቸው የሳይንስ ልብወለድ መግለጫዎች የራቀ ነው። የሥነ ምግባር ግምት፣ የቴክኒክ ተግዳሮቶች እና የህግ ገደቦች በዚህ መስክ እድገትን አግደዋል። ሳይንሳዊ ምርምር እየገፋ ሲሄድ የሰው ልጅ ክሎኒንግ የሚለውን ርዕስ በተመጣጣኝ እይታ መቅረብ አስፈላጊ ነው, ሁለቱንም ሊያስከትሉ የሚችሉትን ጥቅሞች እና የስነምግባር አንድምታዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው.
ምንጮች:
- ብሔራዊ የሰው ጂኖም ምርምር ተቋም. (https://www.genome.gov/genetics-glosary/Cloning)
- ብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ. (https://www.nap.edu/read/10263/ምዕራፍ/1)