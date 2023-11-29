ሳይንስ ክርስትናን ውድቅ አድርጎታል?

ርዕስ፡ በሳይንስ እና በክርስትና መካከል ያለውን ግንኙነት መመርመር፡ የተሳሳቱ አመለካከቶችን ማቃለል
መግቢያ:
የሳይንስና የሃይማኖት መጋጠሚያ የክርክር ርዕስ ሆኖ የቆየ ሲሆን አንዳንዶች ሳይንሳዊ እድገቶች የክርስትናን መሰረታዊ መርሆች ውድቅ አድርገውታል ሲሉ ይናገራሉ። ይሁን እንጂ ሳይንስ እና እምነት በአንድ ላይ ሊኖሩ እንደሚችሉ በመገንዘብ ይህንን ውይይት በክፍት አእምሮ መቅረብ አስፈላጊ ነው። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ በሳይንስ እና በክርስትና መካከል ተከሰተ የተባለውን ግጭት ዙሪያ የተሳሳቱ አመለካከቶችን እንቃኛለን፣ በእነዚህ ሁለት ግዛቶች መካከል ሊኖር የሚችለውን ተኳሃኝነት እና የጋራ መበልጸግ ላይ ብርሃን በማብራት።
ሳይንስ እና ክርስትናን መግለጽ፡-
በጥልቀት ከመመርመራችን በፊት “ሳይንስ” እና “ክርስትና” የሚሉትን ቃላት በተመለከተ የጋራ ግንዛቤ እንፍጠር። ሳይንስ የሚያመለክተው የተፈጥሮን ዓለም ስልታዊ ጥናት በመመልከት፣ በመሞከር እና በመተንተን፣ ሕጎቹን እና መርሆቹን ለመረዳት በማለም ነው። በሌላ በኩል ክርስትና በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተመዘገበው በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት፣ ትምህርት፣ ሞት እና ትንሣኤ ዙሪያ ያተኮረ አንድ አምላክ ያለው ሃይማኖት ነው።
የተሳሳቱ አመለካከቶችን ማቃለል፡
1. ሳይንስ ከሃይማኖት ጋር፡- አንድ የተለመደ የተሳሳተ ግንዛቤ ሳይንስና ሃይማኖት በተፈጥሯቸው እርስ በርስ ይጣላሉ የሚለው ነው። ይሁን እንጂ ይህ አስተሳሰብ ሳይንስና ሃይማኖት በተለያዩ ዘርፎች እንደሚሠሩ ማወቅ አልቻለም። ሳይንስ የተፈጥሮን ዓለም ለማብራራት ይፈልጋል፣ ሀይማኖት ደግሞ የትርጉም፣ የዓላማ እና የተሻጋሪ ጥያቄዎችን ይመለከታል። እነዚህን የተለዩ ግዛቶችን ማወቅ ስለ ተኳኋኝነት የበለጠ ግልጽ የሆነ ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል።
2. ዝግመተ ለውጥ እና ፍጥረት፡- የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ብዙውን ጊዜ በክርስትና ላይ እንደ ማስረጃ ይጠቀሳል፣ በተለይ ከመጽሐፍ ቅዱሳዊው የፍጥረት ዘገባ ጋር በተያያዘ። ይሁን እንጂ ብዙ ክርስቲያኖች የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ-ሐሳብ የአምላክን የፍጥረት ሂደት የሚገለጥበት መንገድ አድርገው እንደሚቀበሉት ልብ ሊባል ይገባል። የዘፍጥረትን ዘገባ በዘይቤ ይመለከቱታል፣ እምነትና ሳይንስ ያለ ተቃራኒዎች አብረው ሊኖሩ እንደሚችሉ አጽንኦት ሰጥተዋል።
3. ተአምራት እና የተፈጥሮ ህግጋት፡- ተጠራጣሪዎች ተአምራት መኖሩ ከተረጋገጡት የሳይንስ ህጎች ጋር ይቃረናል ብለው ይከራከራሉ። ነገር ግን፣ ተአምራት፣ በትርጉም፣ ከተፈጥሮ ህግጋቶች በላይ የሆኑ ክስተቶች መሆናቸውን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። እነሱ በሳይንሳዊ መንገድ እንዲብራሩ የታቀዱ አይደሉም ነገር ግን ከሳይንሳዊ ጥያቄ ወሰን በላይ የሆነው የመለኮታዊ ጣልቃገብነት መገለጫዎች ሆነው ያገለግላሉ።
4. የቢግ ባንግ ቲዎሪ፡- አንዳንዶች የአጽናፈ ሰማይን አመጣጥ የሚገልጸው ቢግ ባንግ ቲዎሪ ከመለኮታዊ ፈጣሪ ሃሳብ ጋር ይቃረናል ይላሉ። ሆኖም፣ ብዙ ሳይንቲስቶች እና የሃይማኖት ሊቃውንት ቢግ ባንግ መጽሐፍ ቅዱሳዊውን የፍጥረት ጽንሰ-ሐሳብ ማረጋገጫ ex nihilo (ከምንም የተገኘ ፍጥረት) ማረጋገጫ አድርገው ይመለከቱታል። ቢግ ባንግ አጽናፈ ሰማይ ወደ ተፈጠረበት አካላዊ ሂደቶች ግንዛቤን ይሰጣል፣ ይህም ለዘለቄታው ምክንያት መኖር ቦታ ይተዋል ብለው ይከራከራሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ 1፡ አንድ ሰው ሳይንቲስት እና ክርስቲያን በአንድ ጊዜ ሊሆን ይችላል?
መ1፡ በፍፁም! በታሪክ ውስጥ ብዙ ታዋቂ ሳይንቲስቶች አጥባቂ ክርስቲያኖች ነበሩ። ሳይንስ እና እምነት የተለያዩ የሰው ልጅ ሕልውና ጉዳዮችን ስለሚመለከቱ እርስ በርሳቸው ሊደጋገፉ ይችላሉ።
Q2: ሳይንሳዊ ማብራሪያዎችን መቀበል ሃይማኖታዊ እምነቶችን ያበላሻል?
A2፡ የግድ አይደለም። ሳይንሳዊ ማብራሪያዎችን መቀበል የግድ ሃይማኖታዊ እምነቶችን አይቀንስም። ከዚህ ይልቅ ስለ ተፈጥሮው ዓለም ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል፤ ይህም ለፍጥረት ድንቅ ነገሮች ያለንን አድናቆት ይጨምራል።
ጥ 3፡ የክርስትናን እምነት የሚደግፉ ሳይንሳዊ ግኝቶች አሉ?
መ3፡ ሳይንስ ሃይማኖታዊ የይገባኛል ጥያቄዎችን ማረጋገጥ ወይም ውድቅ ማድረግ ባይችልም አንዳንድ ሳይንሳዊ ግኝቶች ለምሳሌ የአጽናፈ ዓለሙን ማስተካከል ወይም የዲኤንኤ ውስብስብነት ያሉ ግለሰቦች በእምነታቸው ማረጋገጫ እንዲያገኙ አድርጓቸዋል።
ለማጠቃለል፣ ሳይንስ ክርስትናን ውድቅ አድርጓል የሚለው አስተሳሰብ ቀለል ያለ ማቃለል ነው። ልዩ ልዩ የሳይንስ እና የሃይማኖት ጎራዎችን በመገንዘብ፣ ዘይቤያዊ ትርጉሞችን በመቀበል እና በእምነት እና በሳይንሳዊ ጥያቄ መካከል ያለውን ተኳሃኝነት በማድነቅ በሳይንስ እና በክርስትና መካከል ስላለው ግንኙነት የበለጠ የተዛባ ግንዛቤ መፍጠር እንችላለን። እነሱን እንደ ጠላቶች ከመመልከት ይልቅ እርስ በርስ የመበልጸግ አቅም እንዳለን እና የተፈጥሮ ዓለምን እና መለኮታዊውን ድንቅ አድናቆት ልንገነዘብ እንችላለን።