ማንም ሰው ኮቪድ 6 ጊዜ ነበረው?
እየተካሄደ ባለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መካከል፣ ስለቫይረሱ እና ስለሚያስከትላቸው ችግሮች ጥያቄዎች መነሳታቸውን ቀጥለዋል። ትኩረትን የሳበው አንድ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አንድ ሰው ቫይረሱን ብዙ ጊዜ ያዘ ወይ የሚለው ነው። አልፎ አልፎ፣ በርካታ የኮቪድ-19 ኢንፌክሽኖች ያጋጠማቸው ግለሰቦች የተመዘገቡ ጉዳዮች አሉ። ወደዚህ አጓጊ ርዕስ እንመርምር እና አንዳንድ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን እንመርምር።
ኮቪድ-19 መኖሩ ምን ማለት ነው?
ኮቪድ-19፣ አጭር የኮሮና ቫይረስ በሽታ 2019፣ በከባድ አጣዳፊ የመተንፈሻ አካላት ኮሮናቫይረስ 2 (SARS-CoV-2) የሚመጣ ተላላፊ በሽታ ነው። በዋነኛነት የሚተላለፈው በበሽታው የተያዘ ሰው ሲያስል፣ ሲያስል ወይም ሲያወራ በመተንፈሻ አካላት ጠብታዎች ነው። የተለመዱ ምልክቶች ትኩሳት, ሳል, ድካም እና የመተንፈስ ችግር ያካትታሉ. ነገር ግን፣ አንዳንድ ግለሰቦች ምንም ምልክት ሳያሳዩ ሊቆዩ ወይም ቀላል ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ።
አንድ ሰው ኮቪድ-19ን ከአንድ ጊዜ በላይ ሊያዝ ይችላል?
አልፎ አልፎ፣ ግለሰቦች በኮቪድ-19 ላይ ብዙ ጊዜ ሊያዙ ይችላሉ። የሰው ልጅ በሽታን የመከላከል ስርዓት ከመጀመሪያው ኢንፌክሽን በኋላ ቫይረሱን ለመከላከል ፀረ እንግዳ አካላትን ያዘጋጃል. ይሁን እንጂ እነዚህ ፀረ እንግዳ አካላት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሱ ሊሄዱ ይችላሉ, ይህም ግለሰቦች ለዳግመኛ ኢንፌክሽን ይጋለጣሉ. በተጨማሪም፣ አዳዲስ የቫይረሱ ዓይነቶች ቀደም ባሉት ኢንፌክሽኖች የተፈጠረውን የበሽታ መከላከል ምላሽ ሊያመልጡ ይችላሉ።
አንድ ሰው ኮቪድ-19ን ስንት ጊዜ አጋጥሞታል?
ምንም እንኳን ያልተለመደ ቢሆንም፣ በርካታ የኮቪድ-19 ኢንፌክሽኖች ያጋጠማቸው ግለሰቦች ሪፖርት ተደርጓል። የዳግም ተላላፊዎቹ ቁጥር ቢለያይም፣ ግለሰቦቹ በቫይረሱ እስከ ስድስት ጊዜ አዎንታዊ ምርመራ ያደረጉባቸው ጥቂት አጋጣሚዎች ነበሩ። እነዚህ ጉዳዮች የቫይረሱን ባህሪ እና በሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት ላይ ያለውን ተጽእኖ በተሻለ ለመረዳት በሳይንቲስቶች በጥንቃቄ ያጠኑታል.
አንዳንድ ሰዎች ለምን ብዙ ጊዜ ይያዛሉ?
ብዙ ምክንያቶች እንደገና ኢንፌክሽን እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ያደርጋሉ. በመጀመሪያ ደረጃ, ከመጀመሪያው ኢንፌክሽን በኋላ የበሽታ መከላከያ ቆይታ ከሰው ወደ ሰው ይለያያል. አንዳንድ ግለሰቦች ይበልጥ ጠንካራ እና ረጅም ጊዜ የሚቆይ የመከላከያ ምላሽ ሊያገኙ ይችላሉ, ሌሎች ደግሞ ደካማ ምላሽ ሊኖራቸው ይችላል. በተጨማሪም፣ ከዋናው ዝርያ የሚለያዩ አዳዲስ ተለዋጮች መፈጠር ቀደም ባሉት ኢንፌክሽኖች የተፈጠረውን የበሽታ መቋቋም ምላሽ ሊያልፍ ይችላል።
መደምደሚያ
አልፎ አልፎ፣ በርካታ የኮቪድ-19 ኢንፌክሽኖች ያጋጠማቸው ግለሰቦች በሰነድ የተያዙ ጉዳዮች አሉ። እነዚህ ጉዳዮች ቀደም ሲል በቫይረሱ የተያዙትን እንኳን ሳይቀር የመጠበቅን አስፈላጊነት ያጎላሉ. ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች ቫይረሱን እና ተለዋዋጮችን ማጥናታቸውን ሲቀጥሉ ፣የክትባት ፣የጭንብል መልበስ ፣የእጅ ንፅህናን በመለማመድ እና ማህበራዊ ርቀቶችን በመጠበቅ የኢንፌክሽን እና እንደገና መበከልን ጨምሮ የህዝብ ጤና መመሪያዎችን መከተል ወሳኝ ነው። መረጃ ይኑርዎት፣ ደህንነትዎን ይጠብቁ!