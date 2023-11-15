ከምድር ውጭ የሆነ ህይወት ፍለጋ፡ ያልተለመዱ መላምቶችን መመርመር

ከምድር በላይ ህይወት ፍለጋ በኮስሞስ ውስጥ ካሉት ትልቅ ጥያቄዎች አንዱ ሆኖ ይቆያል። ስፍር ቁጥር በሌላቸው ከዋክብት፣ ፕላኔቶች፣ እና ለህይወት አስፈላጊ የሆኑ የግንባታ ብሎኮች በመላው ዩኒቨርስ ተበታትነው፣ ህይወትን የማደግ ዕድሉ ከፍተኛ ነው። ነገር ግን፣ ጥረታችን ብንሆንም፣ የሰው ልጅ ከመሬት ውጭ ሕይወትን የሚያሳይ ምንም ዓይነት ተጨባጭ ማስረጃ እስካሁን አላገኘም። ይህ ግን ፍለጋችንን ከመቀጠል ሊያግደን አይገባም።
በቅርቡ፣ የሃርቫርድ የሥነ ፈለክ ተመራማሪ አቪ ሎብ የባዕድ ቴክኖሎጂ መኖሩን የሚጠቁሙ ያልተለመዱ የይገባኛል ጥያቄዎችን ተናግሯል። ሎብ በ2014 ከፀሀይ ስርአታችን ማዶ የመጣ ነገር ምድርን እንደመታ ሃሳብ አቅርቧል፣ እና ከተፅዕኖ ቦታው ጉዞ የተገኘው የብረት ሉል የዚህ የሌላ አለም አመጣጥ ማስረጃ ነው። ነገር ግን፣ ገለልተኛ ትንታኔ የሎብን መላምት ውድቅ ያደርገዋል፣ ይህም የተመለሱት ሉልሎች የበለጠ ምድራዊ የከሰል አመድ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
እንደዚህ ያሉ ያልተለመዱ የይገባኛል ጥያቄዎችን በትክክል ለመገምገም፣ እየተራቀቀ ያለውን መላምት እና ባዶ መላምት መካከል ያለውን ልዩነት መለየት በጣም አስፈላጊ ነው። ባዶ መላምት የምንመለከተው ነገር አዲስ ሳይንሳዊ ግኝቶችን ሳናነሳ ሊገለጽ እንደሚችል ይገምታል። በጣም ያልተለመዱ መላምቶችን ማጤን ያለብን ባዶ መላምት ሲወገድ ብቻ ነው።
ከሎብ የይገባኛል ጥያቄዎች ጋር የተያያዙ አራት ዋና ዋና ነጥቦች በጥንቃቄ መመርመር ያስፈልጋቸዋል፡-
1. እ.ኤ.አ. በ2014 ምድርን የመታው ነገር CNEOS 20140108 የኢንተርስቴላር ምንጭ ነበር?
2. ሉሎች ከውቅያኖስ ወለል ክፍሎች የተገኙት ከዚ ነገር ነው?
3. እነዚህ ሉሎች ከመሬት ውጭ ያሉ እና የመሃል ክዋክብት ባህሪያት አላቸው?
4. ከሆነ, የውጭ ቴክኖሎጂ መኖሩን የሚጠቁሙ ባህሪያትን ያሳያሉ?
እነዚህ ነጥቦች እያንዳንዳቸው ልዩ የሆነውን መላምት ከንቱ መላምት ጋር በማነፃፀር ጥልቅ ምርመራ ያስፈልጋቸዋል። ያለውን መረጃ በኃላፊነት በመተንተን እና በውሂብ ላይ የተመሰረቱ ድምዳሜዎችን በማሳየት የትኛውንም ከመሬት ውጭ ያለ ተሳትፎ መኖሩን እና አለመኖሩን ማወቅ እንችላለን።
የኛ ሥርዓተ ፀሐይ በእርግጠኝነት ብቻውን ባይሆን እና በከዋክብት መካከል ያሉ ነገሮች አልፎ አልፎ የሚያልፉ ቢሆንም፣ እስካሁን የትኛውንም በእርግጠኝነት አላገኘንም። 'ኦሙሙአ እና ቦሪሶቭ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ነገሮች እርስበርስ መስተጋብር ተብለው ተለይተው ይታወቃሉ። ነገር ግን፣ ያመነጩት ደስታ ቢኖርም፣ እነዚህ ነገሮች ስለ ባዕድ ቴክኖሎጂ በቂ ማስረጃ አይሰጡም።
ከምድር ውጭ ያለውን ህይወት ፍለጋ ስንቀጥል፣ የይገባኛል ጥያቄዎችን በጥርጣሬ እና በሂሳዊ ትንተና መቅረብ በጣም አስፈላጊ ነው። ጥብቅ ሳይንሳዊ ዘዴዎችን በመከተል፣ እውነትን ልንገነዘብ እና በሰፊው ዩኒቨርስ ውስጥ ያለንን ቦታ ግንዛቤ ማስፋት እንችላለን።
በየጥ:
ጥ፡- ባዶ መላምት ምንድን ነው?
ባዶ መላምት አዳዲስ ሳይንሳዊ ግኝቶችን ሳያስተዋውቅ የታየውን ሊገለጽ እንደሚችል የሚገምት ሳይንሳዊ ጽንሰ-ሀሳብ ነው። አማራጭ መላምቶችን ለማነፃፀር እና ለመገምገም እንደ መነሻ ሆኖ ያገለግላል።
ጥ፡- ያልተለመዱ የይገባኛል ጥያቄዎችን እንዴት መገምገም ይቻላል?
ያልተለመዱ የይገባኛል ጥያቄዎችን ለመገምገም, ያሉትን ማስረጃዎች በጥንቃቄ መመርመር እና ከንቱ መላምት ጋር ማወዳደር አስፈላጊ ነው. ባዶ መላምት ሲወገድ ብቻ ነው የበለጠ ያልተለመዱ መላምቶች ሊታዩ የሚችሉት።
ጥ፡ ከኦሙሙአ እና ቦሪሶቭ በፊት እርስ በርስ የሚጣመሩ ነገሮችን አግኝተናል?
የለም፣ 'Oumuamua እና Borisov ከመገኘታቸው በፊት፣ የኢንተርስቴላር ቁሶችን በተመለከተ ምንም አይነት መደምደሚያ የለም። በታሪክ ሂደት ውስጥ አንዳንድ የኢንተርስቴላር መነሻ ነገሮች ምድር ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ እንደሚችሉ ቢገመትም በተፈጥሮ ውስጥ አንዳቸውም ኢንተርስቴላር እንደሆኑ በእርግጠኝነት አልታወቁም።