UNC Battles UConn መጠን፣ Ingram's Buzzer Beater ውስጥ ተስፋን አገኘ

ማጠቃለያ፡ በመጀመሪያው አጋማሽ ከዩኮን መጠን ጥቅም ጋር ቢታገልም፣ የዩኤንሲው ሃሪሰን ኢንግራም በቡዝር-መታ ባለ ሶስት አቅጣጫ በመምታት በግማሽ ሰአት ጉድለቱን ወደ አምስት ነጥቦች ቆርጧል። አሁን፣ ታር ሄልስ ከኢንግራም የቡድን አጋሮቹ አንዱን አርጄ ዴቪስ ሁለተኛውን አጋማሽ ከፍ ለማድረግ እና ወደ ድል ለመቅረብ ይመለከታሉ።
በUConn የበላይነት በተገለጸው ጨዋታ የዩኤንሲ አርማንዶ ባኮት ከሁስኪ ከፍተኛ ተጫዋቾች በተለይም 7'2 ኢንች ዶኖቫን ክሊንጋን ብዙ ፈተናዎችን ገጥሞታል። ባኮት ኳሶችን መሳል ችሏል እና ወደ ነፃው መስመር መድረስ ችሏል ነገር ግን የተኩስ ምርጫው ትክክለኛነት ስለጎደለው የመልስ እና የነጥብ እድሎችን አምክኗል። እንደ አለመታደል ሆኖ ለተመለሰለት ቅጣት ምት ጠንከር ያለ ምላሽ ሲሰጥ ብስጭቱ የተሻለ ሆኖበታል።
የባኮት ስሜታዊ ምላሽ ቅጣቱ ለአብዛኞቹ ተመልካቾች ጥሩ አልነበረም፣ ምክንያቱም የእሱ መልሶ ማቋቋሚያ እና ድንክ ለጊዜው ታር ሄልስን የመመለስ ተነሳሽነት ስለሰረቀ፣ በዳኛው ውሳኔ ብቻ ተቀልብሷል። ባለ ስምንት ነጥብ ጉድለት ቀረ፣ እና UNC እየተሽከረከረ ያለ ይመስላል።
ሆኖም ኳሱ ወደ ስታንፎርድ ሃሪሰን ኢንግራም ለማዘዋወር መንገዱን ሲያገኝ ኳሱ በመጨረሻዎቹ ሰከንዶች ውስጥ ተቀይሯል። በግፊት አሪፍ በመሆን የሚታወቀው ኢንግራም በእርጋታ ባለ ሶስት ጠቋሚ ሰዓቱ ዜሮ በመምታቱ ጉድለቱን ወደ ሚመራ አምስት ነጥብ ቀንስ።
UNC ወደ ግማሽ ሰአት የክትትል ጉዞ ገብቷል ነገርግን በመከላከያ ሻምፒዮናዎች ላይ መመለሻቸውን ሊያሳዩ እንደሚችሉ ተስፋ ይሰማቸዋል። ወደ ድል ለመቅረብ ከቡድናቸው አንዱ እንደ RJ ዴቪስ ሁለተኛ አጋማሽ ላይ እንዲነሳ እና በኃላፊነት እንዲወስድ እንደሚፈልጉ ያውቃሉ።
እስከዚያው ድረስ፣ የዩኤንሲ ቀጣይ ፈተና በዚህ ቅዳሜና እሁድ ኬንታኪን ሲያደርጉ ይጠብቃል። ደጋፊዎች በFanDuel Sportsbook በመመዝገብ ጨዋታውን የበለጠ አስደሳች ለማድረግ እድሉ አላቸው። ቢያንስ 10 ዶላር በማስቀመጥ እና በ UNC የገንዘብ መስመር ዕድሎች ላይ 5 ዶላር ወይም ከዚያ በላይ በመወራረድ፣ Tar Heels አሸናፊ ሆኖ ከወጣ አዲስ ተመዝጋቢዎች የ150 ዶላር ጉርሻ ሊያገኙ ይችላሉ።
የ Tar Heels ቆራጥ እንደሆኑ ይቆያሉ እና ዝርዝራቸውን ለማጠናከር ባለ 5-ኮከብ ጠባቂ በንቃት ይከታተላሉ። UNC በኮሌጅ የቅርጫት ኳስ ገጽታ ላይ ያላቸውን ተወዳዳሪነት ለማስቀጠል ባለበት ወቅት ከፍተኛ ተሰጥኦዎችን ማደኑ ቀጥሏል።