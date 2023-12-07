ምክትል ፕሬዝደንት ካማላ ሃሪስ ሪከርድ የሰበረ እኩልነት በሰበሩ ድምጾች ታሪክ ሰሩ

ምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስ በሴኔቱ ውስጥ እኩል የሆነ ድምጽ በማግኘት ሚናቸው ወሳኝ ምዕራፍ አስመዝግበዋል፣ ይህም ውዝግብ ለመስበር 32ኛ ድምጽ ሰጥታለች። ይህ ታሪካዊ ወቅት በምክትል ፕሬዝደንት ለተሰጡ ከፍተኛው እኩልነት የሰበረ ድምፅ አዲስ ሪከርድ አስመዝግቧል። የሴኔቱ አብላጫ መሪ የሆኑት ቹክ ሹመር ለምክትል ፕሬዝደንት ሃሪስ ያላቸውን አመራር እና እንደ አሜሪካን የማዳን እቅድ እና የዋጋ ግሽበት ቅነሳ ህግን የመሳሰሉ ጠቃሚ ህጎችን ለማራመድ ለተጫወተችው ወሳኝ ሚና ያላቸውን ምስጋና ገለጹ። ያለእሷ እኩልነት የሚሰብሩ ድምጾች እነዚህ አስፈላጊ ሂሳቦች ባልፀደቁ ነበር ሲል አፅንዖት ሰጥቷል።
ምክትል ፕሬዚደንት ሃሪስ ቀደም ሲል የእርሷን ትስስር የማፍረስ ስልጣን አስፈላጊ እንደማይሆን ተስፋ መናገራቸውን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ስራ ከመጀመሯ በፊት ለአሜሪካ ህዝብ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ለመስራት እንዳሰበች በመግለጽ ሴኔቱ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ከመድረስ ይልቅ የጋራ መግባባት እንዲፈጥር አበረታታለች። ነገር ግን የሴኔቱን አሠራር ለማረጋገጥ ያላትን ቁርጠኝነት በማሳየት ይህንን ሕገ መንግሥታዊ ግዴታ በተደጋጋሚ እንድትወጣ ሁኔታዎች አስገድዷታል።
ለምክትል ፕሬዝደንት ሃሪስ ስኬት እውቅና ለመስጠት የሴኔት አብላጫ መሪ ሹመር በሴኔት መቀበያ ክፍል ውስጥ በተደረገ አጭር ስነ-ስርዓት ላይ "ወርቃማው ጌቭል" የተከበረውን ሽልማት አበረከቱላት። ወርቃማው ጋቭል ለሴኔት ከፍተኛ አስተዋጾ ላደረጉ ግለሰቦች የተሰጠ የእውቅና ምልክት ነው። ከናስ የተሰራ ይህ የተከበረ ሽልማት በታሪክ ውስጥ በተለያዩ ምክንያቶች ሲሰጥ የቆየ ሲሆን ይህም በአንድ ክፍለ ጊዜ ከ 100 ሰአታት በላይ ሴኔትን በመምራት ላይ ነው.
የምክትል ፕሬዚደንት ሃሪስ ሪከርድ የሰበረ የእኩል-ሰበር ድምጾች ፖሊሲን በመቅረጽ እና በሴኔት ውስጥ ወሳኝ ውሳኔዎችን በማድረግ ረገድ ያላትን ንቁ ሚና ጎላ አድርጎ ያሳያል። እንደ መጀመሪያዋ ሴት፣ የመጀመሪያዋ አፍሪካዊ አሜሪካዊ እና የመጀመሪያ እስያ አሜሪካዊ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ ስኬቶቿ ለወደፊት የመሪዎች ትውልዶች መንገድ ይከፍታሉ። በተግባሯ፣ ምክትል ፕሬዘዳንት ሃሪስ ታሪክ መስራት እና የአሜሪካን ህዝብ ለማገልገል ያላትን ቁርጠኝነት አሳይታለች።