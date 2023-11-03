አዲስ የዋጋ አወጣጥ ስልት ለHalo Infinite Microtransactions ድብልቅ ምላሽ ይቀበላል

የHalo Infinite ገንቢ 343 ኢንዱስትሪዎች ለማይክሮ ግብይት አዲስ የዋጋ አሰጣጥ ስልትን ተግባራዊ ካደረጉ በኋላ የHalo Infinite አድናቂዎች ተከፋፍለዋል። እርምጃው የሚመጣው ስቱዲዮው ባለብዙ-ኮር ተግባርን ወደ ይዘት ማበጀት ሲጨምር ነው፣ይህም የማህበረሰብ ውድመት ያስከተለ በርካታ የዋጋ ጭማሪዎች አስከትሏል።
አንዳንድ ተጫዋቾች የውስጠ-ጨዋታ ዕቃዎቻቸውን ለማበጀት የበለጠ ተለዋዋጭነትን በመፍቀድ የብዝሃ-ኮር ተግባር መጀመሩን በደስታ ሲቀበሉ ሌሎች ደግሞ በዋጋ ጭማሪው ቅር እንዳሰኛቸው ገልጸዋል። አንድ ደጋፊ XLR8፣ በዋጋው ለውጥ የተናደደ ስሜት እንደተሰማው ጠቅሶ አዲሱ ይዘት ወጪው የሚያስቆጭ እንዳልሆነ ተናግሯል። በማህበራዊ ድህረ ገጽ ላይ ያለ ሌላ ተጫዋችም ተመሳሳይ ስሜትን ይጋራል፣ ይህም የዋጋ ጭማሪው 343 ኢንዱስትሪዎች ጨዋታውን በባለብዙ ኮር ተግባር ባለመቅረጽ ስህተታቸውን ለመጠቀም የሚያስችል መንገድ ይመስላል ብሏል።
ለህብረተሰቡ ምላሽ ምላሽ በ 7 ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የማህበረሰብ ዳይሬክተር የሆኑት ብሪያን "ske343ch" ጃራርድ የዋጋ ማስተካከያዎችን ምክንያት የሚያብራራ መግለጫ አውጥተዋል. እንደ ጃራርድ ገለጻ፣ አላማው በመደብሩ ውስጥ ባሉ ሁሉም እቃዎች ላይ ወጥነት እንዲኖረው እና ለወደፊቱ ባለብዙ ኮር የነቃ ይዘት ማዘጋጀት ነበር። ለውጡ ሁሉም ሰው ከሚጠብቀው ጋር ላይጣጣም እንደሚችል አምኗል፣ ነገር ግን ማብራሪያው በሁኔታው ላይ ብርሃን እንዲፈነጥቅ እንደሚረዳ ተስፋ አድርጓል።
ሆኖም ፣ ምንም እንኳን ማብራሪያው ቢኖርም ፣ ብዙ የ Halo Infinite ተጫዋቾች በአዲሱ የዋጋ አሰጣጥ ሞዴል ደስተኛ አልነበሩም። አንዳንዶች በዲጂታል እቃዎች የዋጋ ግሽበት ላይ ብስጭት ገልጸዋል እና ለምን የመስቀል-ኮር ተግባርን ማስተዋወቅ ከፍተኛ ዋጋን በራስ-ሰር ማረጋገጥ እንዳለበት ጠይቀዋል።
በHalo Infinite ዋና የመዋቢያዎች ስርዓት ዙሪያ እየተካሄደ ያለው ክርክር በተጫዋቾች መካከል የቆየ ቅሬታ ነው። ብዙዎች ዕቃዎቹ ብዙ በሆኑ ዋና ዕቃዎች ላይ ስለሚውሉ ብቻ የበለጠ ውድ መሆን እንደሌለባቸው ይከራከራሉ።
በስተመጨረሻ፣ ጉዳዩ የተጫዋቾች የሚጠበቁትን እና የስቱዲዮ ገቢን በማይክሮ ግብይት አለም የማመጣጠን ተግዳሮትን አጉልቶ ያሳያል። ስቱዲዮው እና ማህበረሰቡ የዋጋ አወጣጥ ስልትን በሚመለከት አለመግባባት ውስጥ እንደቆዩ፣ ሁለቱም ወገኖች ተጫዋቾቹን እና ገንቢዎችን የሚያረካ ወደፊት መፈለግ ወሳኝ ይሆናል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. በ Halo Infinite ውስጥ የብዝሃ-ኮር ተግባር ምንድነው?
በHalo Infinite ውስጥ ያለው ባለብዙ ኮር ተግባር እንደ የራስ ቁር፣ ሽፋን እና ቪዛዎች ያሉ የማበጀት ይዘቶችን በተለያዩ ኮሮች ወይም የተጫዋች ውስጠ-ጨዋታ ባህሪ ልዩነቶች ላይ የመጠቀም ችሎታን ያመለክታል። ይህ ባህሪ በጨዋታው ውስጥ የበለጠ የማበጀት አማራጮችን እና ተለዋዋጭነትን ይፈቅዳል።
2. ለምን 343 ኢንዱስትሪዎች የማይክሮ ግብይት ዋጋ ጨመሩ?
343 ኢንዱስትሪዎች የባለብዙ ኮር ተግባርን ወደ ማበጀት ይዘት ለመጨመር ለማንፀባረቅ የማይክሮ ግብይት ዋጋዎችን ጨምረዋል። ስቱዲዮው ዓላማው በመደብሩ ውስጥ ባሉ ሁሉም ዕቃዎች ላይ ወጥነት እንዲኖረው እና ለወደፊቱ ባለብዙ ኮር የነቃ ይዘት ለማዘጋጀት ነው። ሆኖም ይህ ውሳኔ ከተጫዋቹ ማህበረሰብ የተለያየ ምላሽ አግኝቷል።
3. በ Halo Infinite ውስጥ ዋናው የመዋቢያዎች ስርዓት ምንድን ነው?
በHalo Infinite ውስጥ ያለው የዋና መዋቢያዎች ስርዓት ተጫዋቾች የውስጠ-ጨዋታ ገጸ-ባህሪያቸውን ለግል ለማበጀት ያሉትን የማበጀት አማራጮችን ይመለከታል። ይህ እንደ የራስ ቁር፣ ሽፋን፣ ዊዝ እና ትከሻ ያሉ ነገሮችን ይጨምራል። ስርዓቱ አንዳንድ እቃዎች በአንድ ኮር ብቻ መገደብ እንደሌለባቸው እና በመስቀል-ኮር ተግባራት ላይ ተመስርተው ዋጋ መጨመር እንደሌለባቸው ከሚሰማቸው ተጫዋቾች ትችት የሰነዘሩ ናቸው።