ኔትፍሊክስ GTA Trilogyን ወደ ጨዋታው ቤተ-መጽሐፍት ያክላል

ኔትፍሊክስ ከግራንድ ስርቆት አውቶሞቢል ተከታታይ ሶስት ታዋቂ አርእስቶችን በማግኘት በጨዋታ ክፍሉ ላይ ጉልህ ጭማሪ አድርጓል። ከዛሬ ጀምሮ የኔትፍሊክስ ተመዝጋቢዎች የGTA 3፣ Vice City እና San Andreas በተንቀሳቃሽ የ Definitive Edition እትም ማግኘት ይችላሉ። ይህ እርምጃ የ Netflix የጨዋታ አቅርቦቶቹን ለማስፋት እና እያደገ የመጣውን የተጫዋቾች ፍላጎት ለማሟላት የነደፈው እቅድ አካል ነው።
ቀደም ሲል Rockstar እነዚህን ጨዋታዎች ለተወሰኑ የጂቲኤ+ አባላት ቢያቀርብም፣ Netflix አሁን ያለምንም ተጨማሪ ወጪ ለሁሉም መደበኛ ተመዝጋቢዎቹ እንዲደርሱ አድርጓቸዋል። ይህ ለደጋፊዎች እነዚህን ክላሲክ ጨዋታዎች በድጋሚ እንዲጎበኙ እና ከነጻነት ከተማ፣ ቫይስ ሲቲ እና ሳን አንድሪያስ ጋር የተቆራኙትን ናፍቆት እንዲያድሱ ይህ አስደሳች አጋጣሚ እንደሆነ ጥርጥር የለውም።
የእነዚህ ጨዋታዎች መጨመር ለነባር የNetflix ተመዝጋቢዎች ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ተጠቃሚዎችን ወደ መድረክ ለመሳብ ብልህ እርምጃ ነው። በጣም ታዋቂ የሆነውን GTA ትሪሎጅን በማካተት፣ Netflix ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለያየ የጨዋታ ልምድ ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት እያሳየ ነው።
በተጨማሪም ይህ መስፋፋት ለኔትፍሊክስ ጨዋታዎች ጅምር ነው። መድረኩ በ2024 ለiOS የሚለቀቁትን እንደ ሃዲስ ያሉ ልዩ የሆኑትን እና ሌሎችም እንደ ሞት በር እና ካታና ዜሮ ያሉ በጣም የተደነቁ ጨዋታዎችን ጨምሮ ተጨማሪ የጨዋታ ርዕሶችን የማካተት እቅድ አለው። ይህ የNetflix የጨዋታ ቤተ-መጽሐፍት ቀስ በቀስ መስፋፋት በመድረኩ ላይ ላሉ የጨዋታ አድናቂዎች ብሩህ ተስፋ ይሰጣል።
የNetflix ጨዋታዎችን ለመድረስ ተጠቃሚዎች በቀላሉ በNetflix መተግበሪያ፣ በአፕል አፕ ስቶር ወይም ጎግል ፕሌይ ስቶር በኩል ወደ Netflix መለያቸው መግባት ይችላሉ። ንቁ የNetflix ደንበኝነት ምዝገባ እና አይፎን በ iOS 16.0 ወይም ከዚያ በላይ እና A12 ቺፕ ወይም አንድሮይድ ስማርትፎን ያስፈልጋቸዋል።
ስለዚህ፣ የVice City Miami Vibe፣ GTA 3's New York settings፣ ወይም የሳን አንድሪያስ ሎስ አንጀለስ ዳራ ደጋፊ ከሆንክ፣ ይህ የNetflix ዝማኔ የሰአታት መዝናኛ እና የናፍቆት ጊዜዎችን እንደሚሰጥ እርግጠኛ ነው።