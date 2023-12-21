የGTA ኦንላይን የገና ዝማኔ Goochን መልሶ ያመጣል

የቅርብ ጊዜው የGTA የመስመር ላይ የገና ዝማኔ እዚህ አለ፣ እና ተጫዋቾች ሁሉንም አዳዲስ ተጨማሪዎች እና የተገደበ ጊዜ ክስተቶችን ለማሰስ ጓጉተዋል። ከዝማኔው ዋና ዋና ነገሮች አንዱ Gooch በመባል የሚታወቀው ታዋቂ ገጸ ባህሪ መመለስ ነው። ተጫዋቾቹ Gooch ተመልሶ እንዲመጣ በጉጉት ሲጠባበቁ ቆይተዋል፣ እና አሁን ይህን ስጋት ለማግኘት እና ለመግደል እድሉ አላቸው።
ከዚህ ቀደም ከ Gooch ጋር ከተጋጠሙትም በተለየ፣ ተጫዋቾች የዚህን የዝንጀሮ መሰል ባህሪ ለመቀስቀስ የተወሰኑ እርምጃዎችን መከተል አለባቸው። በመጀመሪያ በሎቢ ውስጥ ቢያንስ ሁለት ተጫዋቾች መኖራቸውን ያረጋግጡ። ከዚያ፣ Goochን ለመሳብ ጥቂት ገንዘብ እና መክሰስ ይያዙ። በመጨረሻም፣ በእውነተኛ ሰዓት ለ48 ደቂቃ ያህል በትዕግስት በሎቢ ውስጥ ይጠብቁ።
ሁኔታዎቹ ከተሟሉ በኋላ, Gooch በድንገት በተጫዋቾች ፊት ይፈልቃል, ገንዘባቸውን እና መክሰስ ይዘርፋል. ግቡ Goochን ማባረር እና በማንኛውም አስፈላጊ መንገድ ማስወገድ ነው። ይህንን የማይታወቅ ገጸ ባህሪ ለማውረድ ተጫዋቾች የGTA የመስመር ላይ የበረዶ ኳስ ማስጀመሪያን መጠቀም ይችላሉ።
ጎቾን ማሸነፍ ተጫዋቾቹን በተሰረቁ ገንዘባቸው እና መክሰስ እንዲሁም ብርቅዬ ሙሉ ልብስ በጨዋታው ውስጥ በበረዶ ኳስ ፍልሚያ ወቅት ሊለበሱ ይችላሉ። ሆኖም፣ የ Gooch ክስተት የሚገኘው ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ስለሆነ፣ በGTA ኦንላይን ላይ ካሉ የበረዶ ሰዎች ስብስብ ጋር ስለሚመሳሰል ተጫዋቾች በፍጥነት እርምጃ መውሰድ አለባቸው።
ስለዚህ በዚህ አስደሳች የGTA የመስመር ላይ የገና ዝማኔ ውስጥ ጉጉን ለማደን ይዘጋጁ እና ይዘጋጁ!