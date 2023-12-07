ሳይበርፐንክ 2077 አድናቂዎች በGTA 6 እና በተወዳጅ ጨዋታቸው መካከል ያለውን ተመሳሳይነት ይገነዘባሉ

በሚያስደንቅ ሁኔታ የሳይበርፐንክ 2077 አድናቂዎች አዲስ በተለቀቀው Grand Theft Auto 6 የፊልም ማስታወቂያ እና በሚወዷቸው ጨዋታ መካከል ያለውን ተመሳሳይነት አስተውለዋል። ከታቀደለት የመጀመሪያ ቀን አንድ ቀን በፊት የተለቀቀው የGTA 6 የፊልም ማስታወቂያ ሉቺያ እና ጄሰን የሚባሉ ባለሁለት ተዋናዮችን ይዟል። ሆኖም የሳይበርፑንክ 2077 ተጫዋቾችን ትኩረት የሳበው የጄሰን ገጽታ ነው።
በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ ያሉ በርካታ ተጫዋቾች ጄሰን ከሳይበርፐንክ 2077 ከተባለው ወንድ ቪ ገጸ ባህሪ ጋር በጣም ተመሳሳይነት እንዳለው ጠቁመዋል። አንድ ተጠቃሚ ጄሰን ሉቺያንን ትቶ ስሙን ወደ ቪንሰንት ቀይሮ ወደ ናይት ከተማ እንደሚያመራ በቀልድ ጠቁሟል። በሳይበርፐንክ ጨዋታ። ሌሎች ደግሞ የጄሰን እና የወንድ ቪ ምስሎችን ጎን ለጎን በማነፃፀር በሁለቱ ቁምፊዎች መካከል ያለውን ተመሳሳይነት አጉልቶ ያሳያል።
የሚገርመው፣ እነዚህ ምልከታዎች በጨዋታ ማህበረሰብ ውስጥ ውይይቶችን እና ትውስታዎችን ቀስቅሰዋል። አንዳንድ ተጫዋቾች የምስል ኮላጆችን እስከመፍጠር ድረስ ሄደው ወንጀለኛውን ጥንዶች ጄሰን እና ሉሲያ ከወንዶች ቪ ጋር በማሳየት እና በሳይበርፑንክ 2077 ውስጥ ካሉት የፍቅር ፍላጎቶቹ መካከል አንዱን አሳይተዋል።
ምንም እንኳን ተመሳሳይነት ቢኖርም ፣ GTA 6 የፊልም ማስታወቂያ በአድናቂዎች በጣም ሲጠበቅ የነበረ እና ቀድሞውንም በአመለካከት ሪኮርዶችን የሰበረ መሆኑ ልብ ሊባል ይገባል። የፊልም ማስታወቂያው የሮክስታርን ማያሚ፣ ቫይስ ሲቲ ምስል ፍንጭ ይሰጣል፣ እና በተወሳሰቡ ዝርዝሮች እና የእውነተኛ ህይወት ክስተቶች ማጣቀሻዎች የተሞላ ነው።
የፒሲ ተጫዋቾች በሚለቀቅበት ቀን ማስታወቂያ ውስጥ አለመካተት ስላሳዘናቸው፣ ልቅሶው እና ተከታዩ ይዘቶች መውደቃቸው እና ማውረጃዎች በፊልሙ ዙሪያ ያለውን ደስታ እንዲቀንስ አድርገውታል። ነገር ግን፣ ከ100 ሚሊዮን በላይ ተመልካቾች የGrand Theft Auto 6ን መልቀቅ በጉጉት በመጠባበቅ ላይ ባሉበት ሁኔታ፣ የዚህ ታዋቂው የጨዋታ ፍራንቻይዝ አድናቂነት አሁንም ጠንካራ ይመስላል።
ሁለቱም የጂቲኤ እና የሳይበርፐንክ ማህበረሰቦች ግምታቸውን እና አስተያየታቸውን ማካፈላቸውን ሲቀጥሉ፣ ይህ በሁለቱ ጨዋታዎች መካከል ያለው ያልተጠበቀ ግንኙነት በጨዋታ አለም ውስጥ ልዩ የሆነ ውይይት እንደፈጠረ ግልጽ ነው።