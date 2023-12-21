አደገኛ ጠላፊ የታላቁ ስርቆት አውቶሞቢል (ጂቲኤ) 6 የእድሜ ልክ ሆስፒታል የመግባት ፍርድ ይቀበላል

ወጣት እና ጎበዝ ጠላፊ አሪዮን ኩርታጅ በጉጉት የሚጠበቀውን ጨዋታ ግራንድ ስርቆት አውቶሞቢል (ጂቲኤ) 6. የ 18 አመቱ ጠላፊ፣ ቁልፍ አባል የነበረው ልዩ ይዘት ካወጣ በኋላ እራሱን በተሳሳተ የህግ ጎን አገኘ። ላፕሱስ$ የተባለው አለምአቀፍ የሳይበር ወንጀል ቡድን አሁን ከፍተኛ ጥበቃ ባለበት ተቋም ውስጥ እድሜ ልክ በሆስፒታል እንዲቆይ ተፈርዶበታል።
በጠለፋ ዘመቻቸው ሁሉ የላፕሰስ ዶላር ቡድን እንደ ኡበር፣ ኒቪዲ እና ሮክስታር ጌምስ ያሉ የቴክኖሎጂ ግዙፍ ድርጅቶችን ኢላማ ያደረገ ሲሆን ይህም ወደ 10 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ከፍተኛ የገንዘብ ኪሳራ አስከትሏል። የኩርታጅ ክህሎት እና የሳይበር ወንጀሎችን ለመፈጸም የማይናወጥ ፍላጎት ዳኛው ለከባድ ቅጣት እንደምክንያት በመጥቀስ በህዝቡ ላይ ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ አጉልቶ ያሳያል።
ፍርድ ቤቱ በእስር ላይ በነበረበት ወቅት የኩርታጅ የጥቃት ባህሪ እንዲያውቅ ተደርጓል፣ በርካታ የአካል ጉዳት እና የንብረት ውድመት ሪፖርት ተደርጓል። የቅጣት ችሎቱ አካል ሆኖ የተካሄደው የአእምሮ ጤና ግምገማ ኩርታጅ በተቻለ ፍጥነት ወደ ሳይበር ወንጀለኞች ለመመለስ ያለውን ፍላጎት በመግለጽ ከፍተኛ ተነሳሽነት እንዳለው አሳይቷል።
ምንም እንኳን የጭን ኮምፒዩተሩ ቢነጠቅም፣ ኩርታጅ ጂቲኤ የማዘጋጀት ኃላፊነት የሆነውን የሮክስታር ጨዋታዎችን ስርዓት፣ አማዞን ፋየርስቲክን፣ የሆቴል ቴሌቪዥንን እና የሞባይል ስልክን በመጠቀም መጣስ ችሏል። ይህ ድፍረት የተሞላበት የጠለፋ ዘመቻ በሮክስታር ጨዋታዎች ላይ ከባድ የገንዘብ መዘዝ አስከትሏል፣ በድምሩ 5 ሚሊዮን ዶላር ኪሳራ እና በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዓታት የሚባክን ስራ ታይቷል።
በቅጣት ችሎቱ ወቅት የኩርታጅ ተከላካይ ቡድን አምልጦ የወጣው GTA 6 የፊልም ማስታወቂያ ስኬት በዩቲዩብ በአራት ቀናት ውስጥ 128 ሚሊዮን እይታዎችን ሰብስቧል ሲል ተከራክሯል። ነገር ግን፣ ሰብሳቢው ዳኛ ሊስ፣ እነዚህን የይገባኛል ጥያቄዎች ውድቅ በማድረግ በኩታጅ በርካታ የሳይበር ጥቃቶች በግለሰቦች እና ንግዶች ላይ የላፕሰስ ዶላር አካል በመሆን ያደረሱትን እውነተኛ ተጎጂዎች እና ጉዳቶች ላይ አፅንዖት ሰጥተዋል።
ከጂቲኤ በስተጀርባ ያለው ኩባንያ የሆነው የሮክስታር ጨዋታዎች ኪሳራቸውን በገንዘብ እሴት እና በከንቱ በሚባክኑ ሀብቶች ገልፀው የኩርታጅ ድርጊቶችን አስከፊ ተፅእኖ የበለጠ አጉልቶ አሳይቷል። በዚህ ምክንያት ኩርታጅ የህክምና ባለሙያዎች ለህብረተሰቡ አስጊ ካልሆነ በስተቀር እድሜ ልኩን ደህንነቱ በተጠበቀ ሆስፒታል ውስጥ ያሳልፋል።