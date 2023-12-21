የ18 አመቱ ሀከር 6 ከባድ ስርቆት አውቶሞቢል በማውሰዱ በእድሜ ልክ እስራት ተቀጣ።

ወጣቱ ጠላፊ አሪዮን ኩርታጅ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረውን ግራንድ ስርቆት አውቶሞቢል 6 ምስሎችን ሰርጎ በማውጣቱ የ18 አመቱ እና የኦቲዝም በሽታ እንዳለበት የተነገረለት ኩርታጅ እድሜ ልክ ሆስፒታል ተኝቶ እንዲቆይ ተፈርዶበታል። ከታዋቂው አለምአቀፍ የጠለፋ ቡድን ላፕሰስ$
በላፕሱስ$ የተቀነባበረው የሳይበር ጥቃት እንደ ኡበር፣ ኒቪዲ እና ሮክስታር ጨዋታዎች ባሉ የቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎች ላይ ለእነዚህ ኩባንያዎች ወደ 10 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ኪሳራ አስከትሏል። በኩርታጅ ልዩ የጠለፋ ክህሎት እና የሳይበር ወንጀሎችን ለመፈጸም ባለው ጽናት ፍላጎት የተነሳ ዳኛው ለህዝብ ደህንነት ከፍተኛ ስጋት እንዳለው ቆጥረውታል።
የህክምና ባለሙያዎች ስጋት እንደማይፈጥር እስካልተረጋገጠ ድረስ ኩርታጅ በቀሪው ህይወቱ ደህንነቱ በተጠበቀ ሆስፒታል ውስጥ ይታሰራል። በችሎቱ ወቅት ኩርታጅ በእስር ላይ በነበረበት ወቅት ሁከትና ብጥብጥ እንደነበረው ተገልጿል፤ በርካታ ጉዳቶች እና የንብረት ውድመት ደርሶባቸዋል።
የቅጣት ችሎቱ አካል ሆኖ የተካሄደው የአእምሮ ጤና ግምገማ Kurtaj “ወደ ሳይበር ወንጀለኞች በተቻለ ፍጥነት የመመለስ ፍላጎት እንዳለው መግለጹን እንደቀጠለ ነው። እሱ ከፍተኛ ተነሳሽነት አለው። ምንም እንኳን የጭን ኮምፒዩተሩ ቢነጠቅም ኩታጅ የሮክስተርን ሲስተም ከ Grand Theft Auto ጀርባ ያለውን ኩባንያ አማዞን ፋየርስቲክን ፣ በሆቴል ክፍሉ ውስጥ ያለውን ቴሌቪዥኑን እና ተንቀሳቃሽ ስልክን በመጠቀም መጣስ ችሏል።
ለሮክስታር ጨዋታዎች ውድ የሆነ ጠለፋ
በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የGrand Theft Auto 6 የፊልም ማስታወቂያ ተለቆ በአራት ቀናት ውስጥ በዩቲዩብ 128 ሚሊዮን እይታዎችን አግኝቷል። የኩርታጅ ተከላካይ ቡድን በፍርድ ችሎት ወቅት ተከራክሯል የጨዋታው ተጎታች ስኬት የእሱ ጠለፋ በጨዋታው ገንቢ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዳላመጣ ያሳያል። ነገር ግን፣ ዳኛ ሊ ከላፕሱስ$ ጋር በመተባበር በግለሰቦች እና በንግዶች ላይ ያነጣጠሩ በርካታ የኩርታጅ የጠለፋ ድርጊቶች እውነተኛ ተጎጂዎች እና እውነተኛ ጉዳቶች እንዳሉ በማጉላት ይህንን ክርክር ውድቅ አድርገውታል።
የሮክስታር ጨዋታዎች የጠለፋው ክስተት 5 ሚሊዮን ዶላር እና በሺዎች የሚቆጠሩ የስራ ሰአታት እንደፈጀባቸው ለፍርድ ቤቱ አሳውቋል። የደረሰው ጉዳት ክብደት እና በኩርታጅ የተሰነዘረው ቀጣይነት ያለው ስጋት ፍርድ ቤቱ የዕድሜ ልክ የሆስፒታል እስራት እንዲቀጣ እንዲወሰን ወስኗል።