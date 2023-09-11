የተወራው የፋይል መጠን እና የአጨዋወት ርዝማኔ የታላቁ ስርቆት አውቶ VI ለስጋቱ መንስኤ ነው።

በጉጉት የሚጠበቀው የGrand Theft Auto VI መልቀቅ አድናቂዎችን ከሮክስታር ጨዋታዎች የሚመጡ ዜናዎችን ወይም ዝመናዎችን በጉጉት እንዲጠብቁ አድርጓል። ጨዋታው ገና በሂደት ላይ እያለ የመረጃ እጦት በደጋፊዎች መካከል የማያቋርጥ ወሬ እና መላምት እንዲፈጠር አድርጓል።
ትኩረትን የሳበው አንድ የቅርብ ጊዜ ወሬ GTA VI ግዙፍ የፋይል መጠን 750GB እና የጨዋታ አጨዋወት ርዝመት 400 ሰአታት ይኖረዋል የሚለው ነው። ይህ ለተጫዋቾች በተለይም በኮንሶል ማከማቻ ቦታ የተገደቡ ስጋቶችን አስነስቷል።
የተወራው የፋይል መጠን ለፒሲ እና ለኮንሶል ተጫዋቾች ትልቅ ችግር ይፈጥራል። ለምሳሌ PS5 825GB SSD ውስጣዊ ሃርድ ድራይቭ አለው ነገር ግን ለስርዓት ፋይሎች ቦታ ከተያዘ በኋላ ተጫዋቾች 667GB ብቻ ይቀራሉ። የተወራው የGTA VI የፋይል መጠን ከ80ጂቢ በላይ በለጠ። Xbox Series X ትንሽ ከፍ ያለ 1 ቴባ የማጠራቀሚያ አቅም ቢኖረውም፣ ሁኔታው አሁንም ጥብቅ ነው፣በተለይ ለሴሪ ኤስ ሞዴል ባለ 512GB SSD ሃርድ ድራይቭ።
ይህንን እምቅ የማከማቻ ችግር ለመቅረፍ ተጫዋቾቹ ለPS5 ወይም ለኤስኤስዲ ማስፋፊያ ካርዶች ለXbox Series X|S ተጨማሪ የ SSD ውስጣዊ ማከማቻ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው።
እነዚህ አሉባልታዎች በተጫዋቾች ላይ ስጋት እየፈጠሩ ቢሆንም እስኪረጋገጥ ድረስ በጨው ቅንጣት መውሰድ አስፈላጊ ነው። ግራንድ ስርቆት አውቶ VI ይህን ያህል ግዙፍ የማከማቻ ቦታ የሚያስፈልገው የማይመስል ይመስላል። ቢሆንም፣ የፋይል መጠኖችን እና ውስን የማከማቻ አማራጮችን በመጨመር ተጫዋቾች ሊያጋጥሟቸው የሚችሉትን ተግዳሮቶች አጉልቶ ያሳያል።
አድናቂዎች የGrand Theft Auto VI መልቀቅን በመጠባበቅ ላይ ሲሆኑ፣ የማከማቻ አቅም ለብዙ ተጫዋቾች ግምት እንደሚሆን ግልጽ ነው። ወሬው እውነት ይሁን አይሁን፣ ገንቢዎች የጨዋታውን ጥራት እና ርዝመት ሳያበላሹ የፋይል መጠኖችን የሚያሻሽሉባቸው መንገዶችን ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች:
– GTA 6 ዜና (ትዊተር)