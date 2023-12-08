በኮዌታ ካውንቲ ውስጥ ሁለት የተያዙ ባለከፍተኛ ፍጥነት ቼዝ

በቅርቡ በጆርጂያ ኮዌታ ካውንቲ ውስጥ በተፈጠረ ክስተት፣ በኢንተርስቴት 85 ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ወታደሮቻቸውን ሲመሩ ሁለት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ማሳደዱ የተካሄደው ቅዳሜ ምሽት ላይ ሲሆን የጆርጂያ ግዛት የጥበቃ ወታደሮች የ2017 ነጭ ቼቭሮሌት ማሊቡ ከመጠን ያለፈ ፍጥነት ሲጓዝ ተመልክተዋል። በ Amlajack Boulevard.
በአካባቢው በግዴለሽነት የሚያሽከረክሩ የጎዳና ተዳዳሪዎች መኖራቸውን ባለሥልጣናቱ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። የማሊቡ መደበኛ የትራፊክ ማቆሚያ ለመጀመር ሲሞክር ወታደሮቹን አምልጦ በማሳደድ ላይ ተሰማርቶ ወደ ስቴት መስመር 34 በመግባት በመጨረሻም በI-85 ወደ ሰሜን አመራ። ማሳደዱ ያበቃው ማይል ማርከር 51፣ ማሊቡ ከኢንተርስቴት በወጡበት እና የከተማ መንገዶችን ከጉላት መንገድ ከመድረሱ በፊት እና ወደ ፉልተን ካውንቲ ከመሻገሩ በፊት።
አደገኛውን ሁኔታ ለማቆም የጆርጂያ ግዛት ፓትሮል በጉልላት መንገድ ላይ የፒ.አይ.ቲ. ይህ ታክቲካል ቴክኒክ የሚሸሽ ተሽከርካሪ እንዲሽከረከር እና እንዳይንቀሳቀስ በማድረግ እንዳይንቀሳቀስ ለማድረግ ነው። በዚህም ምክንያት በማሊቡ ውስጥ የነበሩት ሁለቱ ነዋሪዎች በተሳካ ሁኔታ ተይዘዋል.
በአሁኑ ወቅት የግለሰቦቹ ማንነትና ዕድሜ በባለሥልጣናት አልተገለጸም። ይሁን እንጂ መታሰራቸው የመንገድ ደህንነትን መጠበቅ እና የትራፊክ ደንቦችን ማክበር አስፈላጊ መሆኑን ለማስታወስ ያገለግላል. እንደነዚህ ያሉት ክስተቶች ህብረተሰቡን ከግድየለሽ አሽከርካሪዎች ለመጠበቅ የህግ አስከባሪ አካላት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ ያጎላሉ።
ምርመራው በሚቀጥልበት ጊዜ ይህ ክስተት ተመሳሳይ ህገ-ወጥ ድርጊቶችን ለሚፈጽሙ ሰዎች ማገጃ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል. በግዴለሽነት መንዳት ላይ ቅጣቶችን በማስፈጸም እና ኃላፊነት የሚሰማው የመንገድ አጠቃቀምን በማስተዋወቅ ለሁሉም ሰው ደህንነቱ የተጠበቀ ማህበረሰቦችን ለመፍጠር ሁላችንም አስተዋፅዖ ማድረግ እንችላለን።