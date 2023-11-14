የመሬት ላይ ማሻሻያ የመጫወቻ ሜዳዎችን ያስተዋውቃል፡ አዲስ የፈጠራ እና የጀብዱ ዓለም

የተመሰረተው፣ በኦብሲዲያን ኢንተርቴይመንት የተገነባው ታዋቂው የመዳን ድርጊት ጨዋታ፣ ገና የመጫወቻ ሜዳዎችን በማስተዋወቅ ትልቁን ዝመና አግኝቷል። ይህ አስደሳች አዲስ ባህሪ ተጫዋቾች ፈጠራቸውን እንዲለቁ እና ጓሮውን በብጁ ልምዶች ወደተሞላ የግል ወደብ እንዲቀይሩ ያስችላቸዋል።
በ Grounded ውስጥ ያሉ የመጫወቻ ሜዳዎች ለተጫዋቾች እጅግ በጣም ብዙ እድሎችን ይሰጣሉ። ከ300 በላይ የአለም የስነ ጥበብ ፕሮፖዛል፣ 400+ እቃዎች፣ 100+ ሊሰበሰቡ የሚችሉ እና ሊበጁ በሚችሉ ፍጥረታት ሳይቀር ተጫዋቾች የራሳቸውን ልዩ አከባቢዎች መንደፍ እና መገንባት ይችላሉ። አስደናቂ ቅዠት መሬት መፍጠርም ይሁን ፈታኝ የመዳን ቀጠና፣ አማራጮቹ ማለቂያ የለሽ ናቸው።
የመጫወቻ ሜዳዎች በጣም አስደናቂ ከሆኑ ባህሪያት አንዱ የላቁ የሎጂክ አማራጮች ድጋፍ ነው. ውስብስብ እና ተለዋዋጭ የጨዋታ መካኒኮችን ለመፍጠር ተጫዋቾች አሁን የሁኔታ ፍተሻዎችን፣ የሎጂክ በሮች እና የሰዓት ቆጣሪዎችን መተግበር ይችላሉ። ይህ የማበጀት ጥልቀት በተለያዩ መግብሮች እንደ አዝራሮች፣ መቀየሪያዎች፣ ማንሻዎች እና የግፊት ሰሌዳዎች አማካኝነት ሊሆን ይችላል። ብቸኛው ገደብ የእርስዎ ሀሳብ ነው!
በተጨማሪም፣ የመጫወቻ ሜዳዎች ተጫዋቾቻቸውን ልምዳቸውን እንዲያስተካክሉ የሚያስችል ብጁ የጨዋታ አማራጮችን ያካትታል። የቀን/የሌሊት ቆይታን ከማስተካከል ጀምሮ የመትረፍ ችግርን እስከማዘጋጀት ድረስ፣ የመልሶ ማቋቋም ፍጥነቶች እና የፍጥረት መጠን መጨመር ተጫዋቾች በጨዋታ አጨዋወት መለኪያዎች ላይ ሙሉ ቁጥጥር አላቸው።
ዝመናው ለመካከለኛው አስቸጋሪ ሁኔታ እና የካርታ ተግባር ማሻሻያዎችን ያመጣል። በመካከለኛ አስቸጋሪ ሁነታ ላይ ያለው የጠላት ጉዳት በ 10% ቀንሷል, ይህም ይበልጥ ሚዛናዊ የሆነ የጨዋታ ተሞክሮ ያቀርባል. የቤት እንስሳት፣ ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ አሁን በነባሪነት የማይበገሩ ናቸው። ካርታው በተለያዩ አዶዎች ተዘርግቷል፣የወተት ሙለር ማርከሮች፣የተሰበሰቡ እቃዎች፣በተናጥል የተሰየሙ ዚፕ መስመሮች እና የቡድን ታይነት መቀያየርን ጨምሮ። ከቡድን አጋሮችዎ ጋር ማሰስ እና ማስተባበር ቀላል ሆኖ አያውቅም።
የእርስዎን የፈጠራ ድንቅ ስራዎች ለሌሎች ማጋራት በGrounded ውስጥ ነፋሻማ ነው። በቀላሉ የመጫወቻ ስፍራዎ ኮድ መታወቂያ ያመነጫሉ፣ እና አጋሮችዎ የእርስዎን ፈጠራ በቀላሉ ማውረድ እና ሊለማመዱ ይችላሉ።
የ Playgrounds ዝማኔን የሚያስተዋውቀው Patch 1.3 አሁን በ Xbox፣ PC እና Game Pass መድረኮች ላይ ይገኛል። ዛሬ በGrounded ውስጥ ወደዚህ አዲስ የፈጠራ፣ የጀብዱ እና የግኝት ዓለም ይዝለሉ!
በየጥ
ጥ፡ በ Grounded ውስጥ ያለውን የመጫወቻ ሜዳ ባህሪን እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
መ: የመጫወቻ ሜዳው ባህሪ በቅርብ ጊዜ በ Grounded (1.3) ውስጥ ይገኛል። ጨዋታዎ መዘመኑን ያረጋግጡ እና ብጁ ልምዶችን መፍጠር እና ማሰስ መጀመር ይችላሉ።
ጥ፡ የእኔን የመጫወቻ ሜዳ ፈጠራዎችን ለሌሎች ተጫዋቾች ማካፈል እችላለሁ?
መ: አዎ፣ የእርስዎን የመጫወቻ ስፍራ ፈጠራዎች ለሌሎች ማጋራት ይችላሉ። እያንዳንዱ ብጁ የመጫወቻ ሜዳ ከሌሎች ተጫዋቾች ጋር መጋራት ከሚችሉት ልዩ ኮድ መታወቂያ ጋር አብሮ ይመጣል። ከዚያ ማውረድ እና በፍጥረትዎ መደሰት ይችላሉ።
ጥ፡- በመጫወቻ ሜዳዎች ውስጥ የማበጀት አማራጮች ገደቦች አሉ?
መ: በመጫወቻ ሜዳዎች ውስጥ ያሉ የማበጀት አማራጮች በጣም ሰፊ እና የተለያዩ ናቸው፣ ይህም ፈጠራዎን እንዲለቁ ያስችልዎታል። ነገር ግን፣ በጨዋታው መካኒኮች እና ሚዛን ላይ የተመሠረቱ አንዳንድ ንጥረ ነገሮች እና ፕሮፖዛል ገደቦች ሊኖራቸው ይችላል።
ጥ፡ በማንኛውም መድረክ ላይ የመጫወቻ ሜዳ መጫወት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ የመጫወቻ ስፍራው ባህሪ በ Xbox፣ PC እና Game Pass መድረኮች ላይ ይገኛል። እየተጫወቱበት ያለው መድረክ ምንም ይሁን ምን ብጁ ልምዶችን መፍጠር እና መደሰት ይችላሉ።