ጥናት መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለአእምሮ ጤና ያለውን ጥቅም ያሳያል

ማጠቃለያ፡ አዲስ ጥናት በአእምሮ ጤና ላይ አዘውትሮ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ የሚያስገኛቸውን በርካታ ጥቅሞች ያሳያል። ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ብቻ ሳይሆን የአእምሮን ደህንነት ለመጠበቅ እና ለማሻሻል ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን በቅርቡ ያካሄደው ጥናት መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በአእምሮ ጤና ላይ የሚያስከትለውን አወንታዊ ተፅእኖ ፍንጭ ሰጥቷል። ጥናቱ በሩጫ፣ በዋና እና ክብደት ማንሳትን ጨምሮ በተለያዩ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ላይ የተሰማሩ የተለያዩ ተሳታፊዎችን ያካተተ ነው።
የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አካላዊ ጤንነትን ብቻ ያሻሽላል ከሚለው ነባራዊ አስተሳሰብ በተቃራኒ፣ በመደበኛነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ግለሰቦች በአእምሯዊ ደህንነታቸው ላይ ከፍተኛ መሻሻሎችን እንዳሳዩ ጥናቱ አረጋግጧል። ተሳታፊዎች የጭንቀት፣ የጭንቀት እና የመንፈስ ጭንቀት ምልክቶች መቀነሱን፣ እንዲሁም አጠቃላይ ስሜትን እና በራስ የመተማመን ስሜትን መሻሻላቸውን ተናግረዋል።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንደ ማህደረ ትውስታ እና ትኩረትን የመሳሰሉ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባራትን ለማሻሻል እንደረዳ ደርሰውበታል. ይህ ግኝት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለሰውነት ብቻ ይጠቅማል የሚለውን የተለመደ ግንዛቤ ይፈታተነዋል፣ ይህም በአንጎል ጤና ላይም ያለውን ተጽእኖ በማጉላት ነው።
ጥናቱ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ምክንያት በአንጎል ውስጥ የሚከሰቱትን የፊዚዮሎጂ ለውጦችም ብርሃን ፈንጥቋል። መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ስሜትን ከፍ ለማድረግ እና የሕመም ስሜትን በመቀነስ የታወቁ ሆርሞኖችን ኢንዶርፊን እንዲለቀቅ ያበረታታል ። በተጨማሪም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በአንጎል ውስጥ አዳዲስ የነርቭ ሴሎችን እድገት እንደሚያበረታታ ተገኝቷል ይህም የተሻሻለ የግንዛቤ ተግባር እና አጠቃላይ የአእምሮ ደህንነትን ያመጣል።
እነዚህ ግኝቶች የአካል ብቃት እንቅስቃሴን እንደ ጤናማ የአኗኗር ዘይቤ ዋና አካል የሚደግፉ ማስረጃዎች እያደገ እንዲሄድ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ወደ መደበኛው ተግባር ማካተት አካላዊ ጤንነትን ከማሻሻል ጀምሮ የአዕምሮ ደህንነትን እስከማሳደግ ድረስ በርካታ ጥቅሞች አሉት። ሰውነትን መንከባከብ አእምሮን ከመንከባከብ ጋር አብሮ እንደሚሄድ ለማስታወስ ያገለግላል።