ጀግና ውሻ ለሰዎች ምርጫ ፑፕ ሽልማት ተመረጠ

ባለቤቶቹን በጀግንነት ከአራዊት እሽግ የጠበቀ ደፋር የውሻ ውሻ አሁን ለታላቅ ሽልማት ይሮጣል። ካስፔር፣ ታላቁ ፒሬኔስ ከወራት በፊት የቡድኖችን ቡድን በመከላከል ላይ እያለ ከባድ ጉዳት ደርሶበታል። በዲካቱር በሚገኘው መኖሪያ ቤቱ ለሳምንታት ከፍተኛ የእንስሳት ህክምና እና የቁርጠኝነት ማገገሚያ ካደረገ በኋላ በሚያስደንቅ ሁኔታ አገግሟል።
የካስፐር ባለቤት ጆን ዊርዊል እንዳሉት የሶስት አመት ህፃን ቡችላ አሁን እያደገ ነው። “በሚገርም ሁኔታ ጥሩ እየሰራ ነው። ቁስሎቹ ሙሉ በሙሉ ፈውሰዋል፣ እና እሱ ከሌሎች እንስሳት ጋር መሆን እና ደህንነታቸውን ማረጋገጥ በጣም ያስደስተዋል።
በጀግንነቱ እና በቆራጥነቱ እውቅና ለመስጠት፣ Casper በአሜሪካ የእርሻ ቢሮ ፌዴሬሽን ለህዝብ ምርጫ ፑፕ ሽልማት ታጭቷል። በሕዝብ ድምጽ የሚወሰን ይህ የተከበረ ሽልማት የ1,000 ዶላር የገንዘብ ሽልማትም አለው። ምንም እንኳን ዊየርዊል ሌሎች ብዙ የሚገባቸው ውሾች እንዳሉ ቢያምንም ለካስፐር እጩ አድናቆቱን ገልጿል።
የህብረተሰቡ አባላት በተሰጠው ሊንክ ለካስፐር ድምፃቸውን በመስጠት ድጋፋቸውን ሊያሳዩ ይችላሉ። የአሜሪካ እርሻ ቢሮ ኮንቬንሽን በጃንዋሪ ውስጥ የህዝብ ምርጫ ፑፕ ሽልማት አሸናፊውን እና የሁለተኛ ደረጃ አሸናፊዎችን ያስታውቃል።
የካስፐር አስደናቂ ጉዞ የብዙዎችን ልብ የሳበ ሲሆን ይህም በሰዎች እና በታማኝ ጓደኞቻቸው መካከል ያለውን አስደናቂ ትስስር ለማስታወስ ያገለግላል። ታሪኩ እንስሳት በችግር ጊዜ ያሳዩትን ድፍረት እና ጽናትን የሚያሳይ ነው።
የመጨረሻውን ውጤት በምንጠብቅበት ጊዜ ካስፐር በአደጋ ላይ የተቀዳጀውን ድል እናክብረው እና ባለ አራት እግር ጓደኞቻችን በማህበረሰባችን ውስጥ ለፈጸሙት ከራስ ወዳድነት ነፃ የሆነ የጀግንነት ተግባር እውቅና እንስጥ።