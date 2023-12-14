ኔትፍሊክስ በጉጉት የሚጠበቀውን ግራንድ ስርቆት አውቶሞቢል፡ ትሪሎሎጂ - ወሳኝ እትም ለቋል። ይህ ስብስብ ሶስት ታዋቂ የወንጀል ጨዋታዎችን ያካትታል፡ Grand Theft Auto III፣ Grand Theft Auto፡ Vice City እና Grand Theft Auto: San Andreas ለአዲሱ የተጫዋቾች ትውልድ የዘመነ፣ እነዚህ ጨዋታዎች አሁን የNetflix መተግበሪያን በመጠቀም በስልክዎ ወይም በታብሌዎ ላይ ለመጫወት ይገኛሉ።
እያንዳንዱ ጨዋታ ተጫዋቾቹ በአስደናቂ ታሪኮች ውስጥ እራሳቸውን የሚያጠምቁበት፣ የጎን ተልእኮዎችን የሚያከናውኑበት ወይም ሰፊውን የጨዋታ አከባቢዎችን የሚቃኙበት ልዩ እና የተለያየ ክፍት አለምን ያቀርባል። የፈለጋችሁትን የማድረግ ነፃነት የእነዚህ የወንጀል ኢፒከሮች እምብርት ነው።
በሊበርቲ ሲቲ በተዘጋጀው ግራንድ ስርቆት አውቶ 2001 ውስጥ ተጨዋቾች የቀድሞ ፍቅረኛውን እና አሁን የምትመራውን ካርቴል ለመበቀል የጸጥተኛ ገፀ ባህሪ የሆነው ክላውድ ሚና ይጫወታሉ። በጨለማ አስቂኝ ትረካ እና ሊጋፈጡት ከሚችሉት ሰፊ የወሮበሎች ቡድን ጋር፣ ይህ ጨዋታ በXNUMX ክፍት-ዓለም ጨዋታን ገልጿል።
ግራንድ ስርቆት አውቶሞቢል፡ ምክትል ሲቲ ተጫዋቾችን ወደ 80 ዎቹ ዊክት ሲቲ ይወስዳቸዋል፣ እዚያም እንደ ሞብስተር ቶሚ ቬርሴቲ ይጫወታሉ። በሬይ ሊዮታ የተነገረው ቶሚ የአደንዛዥ እፅ ስምምነት ስህተት ከተፈጠረ በኋላ ወደ ወንጀለኛው ዓለም አናት ላይ መውጣት እና የተሰረቁ ሸቀጦችን መመለስ አለበት።
በመጨረሻም፣ በGrand Theft Auto: San Andreas ተጫዋቾች ወደ ካርል “ሲጄ” ጆንሰን ጫማ ገቡ፣ እሱም ከእናቱ የቀብር ሥነ ሥርዓት በኋላ ወደ ቀድሞ አካባቢው ይመለሳል። CJ ስሙን ማጽዳት እና ቤተሰቡን ከሙስና ፖሊሶች መጠበቅ አለበት. አይስ-ቲ እና ሳሙኤል ኤል. ጃክሰን ለዚህ አስደናቂ ጀብዱ ድምፃቸውን ይሰጣሉ።
ታላቁ ስርቆት አውቶማቲክ፡ ትሪሎጂ - በኔትፍሊክስ ላይ ያለው ወሳኝ እትም ልክ እንደ ኦሪጅናል ጨዋታዎች ተመሳሳይ መሳጭ ተሞክሮ ያቀርባል፣ ለዘመናዊ ኮንሶሎች ተጨማሪ ማሻሻያዎች አሉት። አድናቂዎች የሚወዷቸው ታዋቂ የድምጽ ትራኮችም ተጠብቀዋል።
ስለዚህ ምን እየጠበቁ ነው? በክላውድ፣ ቶሚ እና ሲጄ በአስደናቂ ጉዟቸው ይቀላቀሉ እና በNetflix ላይ የGrand Theft Auto trilogy ደስታን አሁን ይለማመዱ። መጫወት ለመጀመር ከታች ያሉትን ሊንክ ይጫኑ፡-
- ግራንድ ስርቆት ራስ III
- ግራንድ ስርቆት መኪና: ምክትል ከተማ
- ግራንድ ስርቆት ራስ-ሳን አንድሪያስ