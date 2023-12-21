አዳዲስ አግዳሚ ወንበሮች ዘመናዊነትን ወደ መሃል ከተማ ግራንድ ራፒድስ ያመጣሉ

በመሀል ከተማ ግራንድ ራፒድስ በቅርብ ጊዜ በተደረጉ ለውጦች መካከል፣ በሞንሮ ሴንተር ጎዳና ላይ ለውጥ እየተካሄደ ነው። በደርዘን የሚቆጠሩ ዘመናዊ አግዳሚ ወንበሮች በመንገድ ላይ እየተተከሉ በመሆናቸው በዳውንታውን ግራንድ ራፒድስ ኢንክ (DGRI) የሚመራ ፕሮጀክት ውይይቱን ቀስቅሷል። አንዳንዶች ማሻሻያውን በሚያምር ውበት እና ደንበኞችን የመሳብ አቅሙ ሲያሞካሹ፣ ሌሎች ደግሞ አዲሶቹ ወንበሮች መኖሪያ አልባውን ህዝብ ያነጣጠሩ መሆናቸውን ስጋታቸውን እየገለጹ ነው።
በዲጂአርአይ የኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት ቢል ኪርክ እንዳሉት ወደ 20 አመት የሚጠጋውን የቀድሞ ወንበሮችን ለመተካት የተደረገው ውሳኔ ረጅም ጊዜ ያለፈበት ነበር። የድሮዎቹ ወንበሮች የመልበስ እና የመቀደድ ምልክቶች እያሳዩ ነበር፣ እና አካባቢውን አዲስ መልክ ለመስጠት ጊዜው አሁን ነው።
አዲሶቹ አግዳሚ ወንበሮች በፕላስቲክ ተጠቅልለው እና በእንጨት ሳጥኖች ላይ ሲቀመጡ፣ በDGRI እየተካሄደ ያለውን የStreetscape ፕሮጄክትን የሚያሳይ የሚታይ ማስታወሻ ናቸው። ይህ ተነሳሽነት የግራንድ ራፒድስን ኑሮ የሚያሻሽል የተሻሻለ መሠረተ ልማት ለማቅረብ ይፈልጋል። ኪርክ ከንግዶች የተቀበለው ግብረመልስ ሰዎች ከሱቆች ውጭ እንዲቆዩ እና በተስፋ ወደ ውስጥ እንዲገቡ ለማበረታታት ምቹ የመቀመጫ አስፈላጊነትን ጎላ አድርጎ ገልጿል።
ከአዲሱ ንድፍ ደጋፊዎች መካከል የ SHOW ሳሎን ባለቤት የሆኑት ኬሊ ሮፐር ይገኙበታል. አዲሶቹ ወንበሮች ወደ ሞንሮ ማእከል የሚያመጡትን ውበት እና ባህሪ ታደንቃለች። የቀለሟቸው ቀለሞች እና ማራኪ ንድፍ በእሷ ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ አሳድሯል.
ይሁን እንጂ ሁሉም ሰው የሮፐርን ጉጉት አይጋራውም. አንዳንድ ቤት አልባው ህዝብ አባላት በቤንች ማሻሻያ ተስፋ ቆርጠዋል። አሮጌዎቹ ወንበሮች የሚያርፉበት እና የሚያድሩበት ቦታ ይሰጡ ነበር, ነገር ግን አዲሱ ንድፍ እንደነዚህ ያሉትን እንቅስቃሴዎች የሚያበረታቱ ባህሪያትን ያካትታል.
DGRI ከሀገር ውስጥ ንግዶች የተሰጡ አስተያየቶች እና የዘመናዊ መልክ አስፈላጊነት ለቤንች ማሻሻያ አስተዋፅኦ እንዳደረጉ አፅንዖት ሰጥቷል። ዓላማቸው በንግድ ባለቤቶች፣ ነዋሪዎች፣ ጎብኚዎች፣ ሰራተኞች እና ቤት እጦት ውስጥ ባሉ ሰዎች መካከል ያለውን ስጋት ሚዛን ለመጠበቅ ነው። 80 ወንበሮችን በ40 አዳዲሶች መተካት የመሀል ከተማውን አካባቢ ለማነቃቃት እና ከቤት ውጭ የመቀመጫ ደረጃዎችን ለማስፈን ቀጣይ ጥረታቸው አካል ነው።
ግራንድ ራፒድስ በዝግመተ ለውጥ እንደቀጠለ፣ የህብረተሰቡን የተለያዩ ፍላጎቶች ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው። ዘመናዊ የተደረደሩት ወንበሮች ወደ ሞንሮ ማእከል አዲስ እይታን ሊያመጡ ቢችሉም፣ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች የሚያስተናግዱ መፍትሄዎችን መፈለግ የከተማ ልማት ወሳኝ ገጽታ ነው።