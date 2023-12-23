እየጨመረ የሚሄድ፡ አዲስ ገጸ-ባህሪያት እና ዝማኔዎች ለ Granblue Fantasy Versus ታወቁ

Cygames እና Arc System Works አዳዲስ ገጸ-ባህሪያትን መጨመር እና ለመጪው ይዘት የመልቀቂያ መርሃ ግብርን ጨምሮ ለ Granblue Fantasy Versus አስደሳች አዲስ ዝመናዎችን አሳይተዋል። በጣም የሚጠበቀው Character Pass 1 2B ከ NieR: Automata, Vane እና Beatrix, ሶስት አዳዲስ ሊጫወቱ የሚችሉ ተዋጊዎችን ያስተዋውቃል። ቀደም ሲል የታወጀው ገጸ ባህሪ ሉሲሊየስ ከጨዋታው ስሪት 1.10 ዝመና ጋር በጃንዋሪ 16፣ 2024 ላይ ይገኛል።
የገጸ ባህሪው ልቀቶች ዓመቱን ሙሉ እንዲከናወኑ ተቀናብረዋል፣ 2B በፌብሩዋሪ 2024 መጨረሻ ላይ ይደርሳል፣ ከዚያም በኤፕሪል ቫን እና በግንቦት ውስጥ Beatrix ይከተላል። በተጨማሪም፣ ሁለት ያልታወቁ ገፀ-ባህሪያት በነሀሴ እና ኦክቶበር በቅደም ተከተል ለመለቀቅ ቀጠሮ ተይዞላቸዋል።
የጨዋታ ልምዱን ለማሻሻል ዝማኔው አዲስ የሎቢ አምሳያዎችን ያመጣል። ከአዲሶቹ አምሳያዎች አንዱ የሆነው ዩኪቺ ነው፣ የድምጽ ተዋናይ እና የክብር ሰማይ ፈርስት በታዋቂው ፀረ-አየር ምላሽ። ዩኪቺ በGrand Bruise Legends ውስጥ አዳዲስ ፈተናዎችን ለመቀበል ዝግጁ በመሆን የጨዋታውን ገጸ-ባህሪያት ተዋንያንን ይቀላቀላል። ይህ ገፀ ባህሪ በዋናው ግራንብሉ ፋንታሲ የሞባይል/የአሳሽ ጨዋታ ውስጥ ለኢካሩስ ድምፁን ይሰጣል።
በተጨማሪም ዝማኔው አዲስ ደረጃን፣ የተለያዩ የውስጠ-ጨዋታ ባህሪያትን እና የመስመር ላይ ሎቢ ማሻሻያ ለተጫዋቾች እንዲዝናኑ ያስተዋውቃል። ከጉርሻ ታሪክ እና ሌሎች አስደሳች ተጨማሪዎች ጋር ግራንድ ብሩዝ የሚባል አዲስ የጨዋታ ሁነታ ይታከላል።
አድናቂዎች እንደ “ጥቁር ቢራቢሮ” ያሉ እንደ ፕሪሚየም የውጊያ ማለፊያ ሽልማት ያሉ የጉርሻ ልብሶችን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። ተጨማሪ የውስጠ-ጨዋታ ዕቃዎች እንደ የጦር መሣሪያ ቆዳዎች፣ የቁምፊ ቀለሞች፣ ምሳሌዎች፣ የበስተጀርባ ሙዚቃ፣ ተለጣፊዎች እና ባጆች ያሉትን የማበጀት አማራጮችን የበለጠ ያሳድጋሉ።
Granblue Fantasy Versus፡ Rising በአሁኑ ጊዜ በ PlayStation 5፣ PlayStation 4 እና PC በSteam በኩል ይገኛል። ተጫዋቾቹ የሚጠብቀውን አጓጊ ይዘት ለማየት መጪውን የDLC ቁምፊዎች እና የዩኪቺ ሎቢ አምሳያ የሚያሳዩትን አዲሱን የፊልም ማስታወቂያ ማየት ይችላሉ።
በእነዚህ አዳዲስ ዝማኔዎች እና የገጸ ባህሪ ተጨማሪዎች፣ Granblue Fantasy Versus ለተጫዋቾቹ መሳጭ እና አሳታፊ ተሞክሮ መስጠቱን ቀጥሏል።