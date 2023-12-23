አዲስ ሊጫወቱ የሚችሉ ገጸ-ባህሪያት እና ጭብጥ ዘፈን ለ Granblue Fantasy፡ Relink

በቅርብ ጊዜ በአሳታሚ Cygames እና ገንቢ Cygames Osaka ማስታወቂያ ላይ፣ በጣም የሚጠበቀውን የድርጊት RPG ጨዋታ ግራንብሉ ፋንታሲ፡ ሬሊንክን በተመለከተ አዳዲስ ዝርዝሮች ታይተዋል። ጨዋታው በፌብሩዋሪ 5፣ 4 በ PlayStation 1፣ PlayStation 2024 እና PC በSteam በኩል እንዲለቀቅ ተዘጋጅቷል።
ከአስደሳች ዝመናዎች አንዱ አዲስ ሊጫወቱ የሚችሉ ገጸ-ባህሪያት መጨመር ነው። በ Sky Realm ውስጥ አልኬሚንን የመሰረተው ጎበዝ ማጅ Cagliostro የጨዋታውን መሰረት ይቀላቀላል። ሰውነቷን በየጊዜው በአዲስ መርከቦች በመተካት ምናባዊ ያለመሞትን በማሳካት የምትታወቀው ካግሊዮስትሮ በጨዋታው ላይ ልዩ ችሎታን ያመጣል።
ነገር ግን አዲሱ የቁምፊዎች ተጨማሪዎች እዚያ አያቆሙም. በኤፕሪል 2024፣ ነጻ ዝማኔ ሁለት ተጨማሪ ሊጫወቱ የሚችሉ ቁምፊዎችን ያስተዋውቃል፡ Seofon እና Tweyen። ሴኦፎን ፣የኮከብ-ሰይፍ ሉዓላዊነት በመባልም የሚታወቀው ፣የመሳሪያ ጌቶች ቡድን የሆነውን ዘላለምን ይመራል። ከተሸነፉ ተቃዋሚዎች የመንፈስ ሰይፎችን ይሰበስባል እና ጉልበታቸውን ወደ ጦር ሜዳ ያሰራጫል። ትዌን በበኩሉ አለም አቀፍ ደረጃ ያለው አዳኝ እና የዘለአለም ቀስት ጌታ ነው። ከተፈጥሮ በላይ የሆኑ ዓይኖቿ እና ወደር የለሽ ቀስት የመምታት ችሎታዋ አስፈሪ ኃይል ያደርጋታል።
ከገጸ ባህሪ ማሻሻያዎች በተጨማሪ፣ Cygames ለ Granblue Fantasy፡ Relink ጭብጥ ዘፈኑን ይፋ አድርጓል። “እንደምን አደሩ፣ ደህና አደሩ” የሚል ርዕስ ያለው ዘፈኑ በናኦ ቶያማ ተዘጋጅቶ የጨዋታውን መሳጭ ተሞክሮ ይጨምራል።
ለተጫዋቾች የሚመጣውን ጣዕም ለመስጠት ነፃ ማሳያ በጃንዋሪ 5 ለ PlayStation 4 እና ለ PlayStation 2024 ኮንሶሎች ብቻ ይገኛል። ማሳያው ተጫዋቾቹ የዋናውን ታሪክ ቁራጭ እንዲጫወቱ፣ በመስመር ላይ ባለብዙ ተጫዋች ጥያቄዎች ላይ እንዲሳተፉ እና እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። ከጨዋታ ጨዋታ መካኒኮች ጋር በደንብ የሚያውቁ።
የሚለቀቅበት ቀን ሲቃረብ፣ ለ Granblue Fantasy፡ Relink ማደጉን ይቀጥላል። የተከታታዩ አድናቂዎችም ሆኑ አዲስ መጤዎች ከተለያዩ የገጸ-ባህሪያት እና መሳጭ አጨዋወት ጋር በድርጊት የተሞላ ጀብዱ ሊጠባበቁ ይችላሉ። በዚህ አስደሳች ልቀት ላይ ተጨማሪ ዝመናዎችን ለማግኘት ይከታተሉ!