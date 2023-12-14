በግራን ቱሪሞ 7 ሳምንታዊ ውድድር ላይ አስደሳች አዲስ ፈተናዎች ይጠብቃሉ።

በጉጉት የሚጠበቀው ግራን ቱሪሞ 7 ሳምንታዊ ተግዳሮቶች ተመልሰዋል ይህም በአለም ዙሪያ ያሉ ተጫዋቾች የእሽቅድምድም ችሎታቸውን እንዲያሳዩ እና አስደናቂ ሽልማቶችን እንዲያሸንፉ እድል ይሰጣል። የዚህ ሳምንት የፈተናዎች ስብስብ ለቀጣዮቹ ሰባት ቀናት እርስዎን በመቀመጫዎ ጠርዝ ላይ የሚያቆዩዎትን አምስት አስደሳች ክስተቶችን ይዟል።
ጎልተው ከሚታዩ ተግዳሮቶች አንዱ በመንገድ አትላንታ ያለው ልዩ ዝግጅት ነው። ለዚህ ሳምንት ብቻ የተፈጠሩ ሯጮች መብረቅ-ፈጣን ራዲካል SR3 SL በመጠቀም ልብ በሚመታ ባለ አምስት ዙር ውድድር ይወዳደራሉ። በአፈጻጸም ነጥቦች (PP) ላይ ምንም ገደብ ሳይኖር፣ ይህ ክስተት በአድሬናሊን የተሞላ ጦርነት ለድል እና ለ 81,000 ክሬዲቶች ትልቅ ሽልማት እንደሚሆን ቃል ገብቷል።
ለፈጣን አድናቂዎች፣ በሴክተር ደ ስፓ-ፍራንኮርቻምፕስ የሚገኘው የፖርሽ ዋንጫ የግድ መሞከር ያለበት ፈተና ነው። በዚህ አድካሚ የአምስት ዙር ውድድር በፖርሽ 650ፒፒ ወይም ከዚያ በታች ይሳተፉ እና በድል ከወጡ የ87,500 ክሬዲቶች አስደናቂ ሽልማት ያገኛሉ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የጃፓን ክለብማን ዋንጫ 550 በአውቶፖሊስ ኢንተርናሽናል እሽቅድምድም ኮርስ ለተወዳዳሪዎች ችሎታቸውን በሶስት ኃይለኛ ዙር እንዲያሳዩ እድል ይሰጣል። ከጃፓን የመንገድ መኪናን ይቆጣጠሩ ፣ የተጠቆመ ፒፒ 550 እና የ 20,000 ክሬዲት ሽልማት ለመጠየቅ ምልክት የተደረገበት ባንዲራ ይፈልጉ።
ብራንድስ Hatch Indy Circuit ላይ የሚደረገው የአውሮፓ የእሁድ ዋንጫ 400 አስደሳች የአውሮፓ የመንገድ መኪና ውድድር ማድረጉ አይዘነጋም። ዋጋህን ለማረጋገጥ በሁለት ዙር ብቻ ፣በዚህ ክስተት ድል የተከበረ 7,000 ክሬዲት ያስገኝልሃል።
በመጨረሻ፣ ከመንገድ ውጪ ችሎታዎችዎን በኮሎራዶ ስፕሪንግስ ሐይቅ በፒክ አፕ ትራክ ውድድር ውስጥ ይክፈቱ። ከፎርድ ኤፍ 150 ራፕተር ወይም ቶዮታ ቱንድራ ትሬድ ከቆሻሻ ጎማ ጀርባ ይዝለሉ እና የሶስት ዙር ውድድርን ያሸንፉ። የ30,000 ክሬዲቶች ለጋስ ሽልማት አሸናፊውን ይጠብቃል።
እነዚህን ፈተናዎች ማጠናቀቅ ከራሱ የሽልማት ስብስብ ጋር ይመጣል። አንድ ክስተት ሲጨርሱ የ100,000 ክሬዲት ትኬት ያገኛሉ። ሶስት ዝግጅቶችን ያጠናቅቁ እና የ 200,000 የብድር ቲኬት ይሸለማሉ ። ለመጨረሻው ፈታኝ ሁኔታ አምስቱን ክስተቶች አጠናቅቅ እና ባለ አምስት ኮከብ ሩሌት ቲኬት ተቀበል 100,000 ወይም 500,000 ክሬዲት የማሸነፍ እድል ይሰጣል።
አዘጋጁ፣ ፔዳሉን በብረት ላይ ያድርጉት፣ እና እነዚህን አስደሳች ፈተናዎች በግራን ቱሪሞ 7 ላይ ይውሰዱ። እራስዎን እንደ የመጨረሻ እሽቅድምድም ያረጋግጡ እና የሚገባቸውን ሽልማቶች ያግኙ። በ Gran Turismo 7 ሳምንታዊ ተግዳሮቶች ላይ ተጨማሪ መጣጥፎችን ይመልከቱ በቅርብ ጊዜ የእሽቅድምድም እርምጃ ወቅታዊ መረጃ ያግኙ።