በግራን ቱሪሞ 7 ውስጥ ተጫዋቾችን በመጠባበቅ ላይ ያሉ አዳዲስ ሳምንታዊ ተግዳሮቶች

ግራን ቱሪሞ 7 ተጫዋቾች አዲስ የሳምንታዊ ተግዳሮቶች ስብስብ ለቋል። እነዚህ ተግዳሮቶች ተጫዋቾቻቸውን በሰባት ቀናት ውስጥ እንዲያጠናቅቁ አምስት ተግባራትን ይሰጣሉ ፣ ይህም ችሎታቸውን ለመፈተሽ እና ልዩ ሽልማቶችን ለማግኘት አስደሳች እድል ይሰጣል ።
የዚህ ሳምንት ፈተናዎች የተለያዩ ክስተቶችን ያካትታሉ፣ አንዳንዶቹ የተለመዱ እና ሌሎች ሙሉ ለሙሉ አዲስ ናቸው። አንድ ለየት ያለ ክስተት በዋትኪንስ ግሌን የሚደረገው ልዩ ክስተት ነው። ተጫዋቾቹ በታዋቂው የኒውዮርክ ስቴት ወረዳ ላይ በአስደናቂ የአምስት ዙር ውድድር ይሳተፋሉ፣ ታዋቂ የሆነውን Honda Civic (EK) Type R. ሁለቱም የመንገድ መኪናዎች እና የቱሪንግ መኪናዎች ተፈቅዶላቸዋል፣ ይህም ለውድድሩ ተጨማሪ ደስታን ይጨምራል። የዚህ ዝግጅት አሸናፊው በሚያምር 81,000 ክሬዲት ይሸለማል።
ሌላው ታዋቂ ውድድር በ BB Raceway ትራክ ላይ ያለው የእሁድ ዋንጫ ነው። ተፎካካሪዎች ማንኛውንም የመንገድ መኪና በመጠቀም ፈጣን ባለ ሁለት ዙር ውድድር ይሳተፋሉ። ምንም እንኳን ሽልማቱ በ 5,000 ክሬዲቶች መጠነኛ ቢመስልም የእሽቅድምድም ችሎታን ለማሳየት አስደሳች አጋጣሚ ነው።
ተግዳሮቶቹ በ GP circuit of Brands Hatch፣ በባርሴሎና ሰርክ ዴ ባርሴሎና-ካታሎንያ የራሊክሮስ ውድድር እና የአለም አስጎብኚ መኪና 500 ውድድር በኑርበርሪንግ ኢንዱራንስ አቀማመጥ ላይ የአውሮፓ ሰንበት ዋንጫ 800 ዝግጅትን ያሳያሉ።
እሱን ለመሙላት፣ ተጫዋቾች ባጠናቀቁት ፈተና ብዛት ላይ በመመስረት የጉርሻ ሽልማቶችን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። እነዚህ ሽልማቶች አንድን ክስተት ለመጨረስ ከ100,000 ክሬዲቶች እስከ 500,000 ክሬዲቶች አምስቱንም ለማጠናቀቅ የሚደርሱ የገንዘብ ትኬቶችን ያካትታሉ።
በግራን ቱሪሞ 7 ሳምንታዊ ፈተናዎች ውስጥ የሚጠብቀውን አስደሳች ተሞክሮ እና ልዩ ሽልማቶችን እንዳያመልጥዎት። ትራኮችን ለመምታት ይዘጋጁ እና የእሽቅድምድም ችሎታዎን ዛሬ ለማሳየት ይዘጋጁ!
ለተጨማሪ ዝመናዎች እና ፈተናዎች፣ በ Gran Turismo 7 ሳምንታዊ ተግዳሮቶች ላይ ጽሑፎቻችንን መመልከትዎን ያረጋግጡ።