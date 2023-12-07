አዲስ ግብረ ኃይል በኒው ጀርሲ ውስጥ የመቆየት NJ የንብረት ታክስ እፎይታ ፕሮግራምን ተግባራዊ ለማድረግ ተሾመ

በኒው ጀርሲ የሚገኘውን አዲሱን የStay NJ የንብረት ግብር እፎይታ ፕሮግራምን ተግባራዊ ለማድረግ ግብረ ኃይል ተሹሟል። ለክልሉ ከፍተኛ የቤት ባለቤቶች የንብረት ታክስ ሂሳቦችን በግማሽ ለመቀነስ ያለመ መርሃ ግብሩ በ2024 የበጀት ዓመት የበጀት ሂደት አካል ሆኖ ተፈርሟል። ግብረ ኃይሉ የመንግስት ገንዘብ ያዥ እና የማህበረሰብ ጉዳዮች ኮሚሽነርን ጨምሮ ስድስት አባላትን እንዲሁም በገዥው ፣ በሴኔት ፕሬዝዳንት እና በጉባኤ አፈ-ጉባኤ የተሾሙ የህዝብ አባላትን ያቀፈ ነው።
ገዥው ፊል መርፊ እንደተናገሩት የግብረ ኃይሉ አባላት በተለይ የንብረት ታክስ በአካባቢው ማህበረሰቦች ላይ የሚኖረውን ተፅእኖ በተመለከተ ብዙ የህዝብ ፖሊሲ ልምድ ወደ ጠረጴዛው ያመጣሉ ። ግብረ ኃይሉ ኒው ጀርሲን ይበልጥ በተመጣጣኝ ዋጋ ቤተሰቦች የሚኖሩበት እና በቦታቸው የሚያረጁ ቦታ ለማድረግ በጋራ ይሰራል።
ግብረ ኃይሉ ሁሉንም የስቴቱን የንብረት ግብር እፎይታ መርሃ ግብሮችን ይገመግማል እና እንዴት እንደገና ማዋቀር እና ለአዛውንቶች አንድ የተሳለጠ ፕሮግራም ማድረግ እንደሚቻል ምክሮችን ያቀርባል። ዓላማው አንድ ነጠላ የማመልከቻ ሂደት መፍጠር እና የተለያዩ ፕሮግራሞችን ወደ አጠቃላይ የንብረት ታክስ እፎይታ ፕሮግራም ማዋሃድ ነው። የታለመው የትግበራ ቀን ጥር 1 ቀን 2026 ነው።
በተጨማሪም የክልሉ አስተዳደር እና የበጀት ጽህፈት ቤት የቀድሞ ዳይሬክተር ዴቪድ ሪዶልፊኖ የግብረ ኃይሉ ዋና ዳይሬክተር ሆነው ያገለግላሉ። ከግምጃ ቤት ክፍል ሰራተኞች ይረዱታል።
የStay NJ ፕሮግራም ኒው ጀርሲ ለነዋሪዎች በተለይም ለአረጋውያን የበለጠ ተመጣጣኝ እንዲሆን ለማድረግ የስቴቱ ጥረት አካል ነው። እንደ ሲኒየር ፍሪዝ እና ANCHOR ባሉ ፕሮግራሞች ላይ ይገነባል፣ ይህም ለአረጋውያን የንብረት ግብር እፎይታ ይሰጣል። ግብረ ኃይሉ እነዚህን መርሃ ግብሮች በማቅለል እና በማጣጣም ለከፍተኛ የቤት ባለቤቶች እና ተከራዮች የበለጠ ቁጠባ ለማድረስ ይሰራል።