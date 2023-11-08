Waze የአሽከርካሪዎችን ደህንነት ለማሻሻል የብልሽት ታሪክ ማንቂያዎችን አስተዋውቋል

በቅርቡ በወጣ ማስታወቂያ የጎግል ታዋቂው የትራፊክ ዳሰሳ መተግበሪያ Waze የአሽከርካሪዎችን ደህንነት ለማሻሻል ያለመ አዲስ ባህሪን ይፋ አድርጓል። Waze አሁን አሽከርካሪዎች የአደጋ ታሪክ ወዳለው መንገድ ሲጠጉ ያስጠነቅቃቸዋል።
የፈጠራ ባህሪው የተለያዩ ሁኔታዎችን ለመተንተን አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ይጠቀማል፣ ይህም የተለመዱ የትራፊክ ደረጃዎችን፣ ከፍታ እና የመንገድ ምደባን፣ እንደ ሀይዌይ ወይም የአካባቢ መንገድ። እነዚህ ምክንያቶች በመንገድ ላይ ለአደጋ የተጋለጡ ቦታዎችን ለመወሰን አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.
የእነዚህ የብልሽት ታሪክ ማንቂያዎች ግብ ነጂዎች ካለፉት አደጋዎች ጋር የተያያዘውን የመንገድ ክፍል ከመድረሳቸው በፊት ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን በንቃት ማሳወቅ ነው። የላቀ ማስጠንቀቂያ በመስጠት፣ Waze አሽከርካሪዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እና በመንገድ ላይ አስተማማኝ ውሳኔዎችን እንዲያደርጉ ኃይል እንደሚሰጥ ተስፋ ያደርጋል።
ለመደበኛ የመንገድ ተጠቃሚዎች የተሳለጠ ልምድን ለማረጋገጥ፣ Waze አሽከርካሪዎች በሚያውቁት መስመሮች ላይ የሚደርሰውን የማንቂያ ደወል ገደብ ተግባራዊ አድርጓል። ይህ ገደብ ትኩረትን የሚከፋፍሉ ነገሮችን ለመቀነስ እና በአስተማማኝ የመንዳት ልምዶች ላይ ትኩረት ለማድረግ ያለመ ነው።
ሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታን ከመጠቀም በተጨማሪ የWaze የብልሽት ታሪክ ማንቂያዎች ከWaze ማህበረሰብ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይጠቀማሉ። በተጠቃሚዎች የተዘገበው ታሪካዊ የብልሽት መረጃ የባህሪውን ትክክለኛነት እና ውጤታማነት የበለጠ ያሳድጋል።
በዚህ አዲስ ባህሪ፣ Waze ተጠቃሚዎችን በቅጽበት መረጃ እና ንቁ ማሳወቂያዎችን በማስታጠቅ ለአሽከርካሪ ደህንነት ቅድሚያ መስጠቱን ቀጥሏል። ቴክኖሎጂን እና የማህበረሰብ አስተዋጾን በመጠቀም፣ Waze እያንዳንዱን ጉዞ ለተጠቃሚዎቹ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ለማድረግ ይፈልጋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡- Waze የትኞቹ መንገዶች የአደጋ ታሪክ እንዳላቸው እንዴት ይወስናል?
Waze ለአደጋ የተጋለጡ አካባቢዎችን ለመለየት እንደ የተለመዱ የትራፊክ ደረጃዎች፣ ከፍታ እና የመንገድ ምደባ ያሉ የተለያዩ ነገሮችን ለመተንተን አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ይጠቀማል።
ጥ፡ በመደበኛነት በምነዳባቸው መንገዶች ላይ የብልሽት ታሪክ ማንቂያዎችን ይደርሰኛል?
ለመደበኛ የመንገድ ተጠቃሚዎች ትኩረትን የሚከፋፍሉ ሁኔታዎችን ለመቀነስ Waze በሚታወቁ መስመሮች ላይ የስንክል ታሪክ ማንቂያዎችን ብዛት ይገድባል።
ጥ፡ የአደጋ ታሪክ ማንቂያዎች ምን ያህል ትክክል ናቸው?
የብልሽት ታሪክ ማንቂያዎች ከፍተኛ ትክክለኛነትን በማረጋገጥ በWaze ማህበረሰብ በተዘጋጀው አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ትንተና እና መረጃ ላይ የተመሰረቱ ናቸው።
ጥ፡ የብልሽት ታሪክ ማንቂያዎችን ማሰናከል ወይም ማበጀት እችላለሁ?
በዚህ ጊዜ Waze የስንክል ታሪክ ማንቂያ ባህሪን ለማሰናከል ወይም ለማበጀት አማራጭ አይሰጥም። ሆኖም Waze የተጠቃሚን ልምድ ለማሻሻል ያለማቋረጥ ይጥራል እና ለወደፊቱ የማበጀት አማራጮችን ሊያስተዋውቅ ይችላል።
ጥ፡ Waze የብልሽት ታሪክ ማንቂያዎችን የሚያቀርብ ብቸኛው የአሰሳ መተግበሪያ ነው?
እስካሁን ድረስ፣ Waze የብልሽት ታሪክ ማንቂያዎችን ከሚሰጡ መሪ አሰሳ መተግበሪያዎች አንዱ ነው። ነገር ግን፣ ለተሻሻለ የአሽከርካሪ ደህንነት ፍላጎቶች ምላሽ ለመስጠት ሌሎች የአሰሳ መተግበሪያዎች ተመሳሳይ ባህሪያትን ሊያስተዋውቁ ይችላሉ።