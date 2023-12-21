Google Pixel Buds Pro፡ ለፒክስል ስማርትፎንህ ፍጹም ጓደኛ

ትክክለኛውን የመጨረሻ ደቂቃ ስጦታ እየፈለጉ ነው? አሁን በአማዞን ላይ በሁሉም ጊዜ በዝቅተኛ ዋጋ ከሚገኘው ከGoogle Pixel Buds Pro ሌላ አይመልከቱ። በ43% ቅናሽ፣ እነዚህ የኤኤንሲ ጆሮ ማዳመጫዎች በ$113.93 ብቻ ያንተ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወደ በርዎ ይላካሉ። ይህ ስምምነት ከጥቁር ዓርብ ሽያጭ የተሻለ ነው፣ እና ከፍተኛ ደረጃ ያለው የድምጽ መለዋወጫ ለመያዝ ጥሩ አጋጣሚ ነው።
Google Pixel Buds Pro የ"ፕሮ" መሰየሙን በሚያረጋግጡ ዋና ዋና ባህሪያት የተሞላ ነው። ከንቁ የድምጽ መሰረዝ ችሎታዎች ባሻገር፣ እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች የእርስዎን የድምጽ ተሞክሮ የሚያሻሽሉ የተለያዩ ባህሪያትን ያቀርባሉ። ፈጣን ማጣመር፣ የብዝሃ-መሳሪያ ግንኙነት እና ከእጅ-ነጻ ሄይ ጎግል ውህደት ጥቂቶቹ ምሳሌዎች ናቸው። እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች የእርስዎን Pixel ስማርትፎን በትክክል ያሟላሉ።
የጆሮ ማዳመጫዎች እስከ 11 ሰአታት የሚደርስ የመስማት ጊዜ ይሰጣሉ፣ እና ከ Qi-የነቃው የኃይል መሙያ መያዣ ጋር ሲጣመሩ፣ ይህ እስከ አስደናቂ 31 ሰዓታት ድረስ ይዘልቃል። በተጨማሪም፣ የግልጽነት ሁነታ በአስገራሚ የሙዚቃ ክፍለ ጊዜዎች እና በአካባቢዎ ያለውን ግንዛቤ ያለችግር እንዲቀይሩ ያስችልዎታል።
የበለጠ የመድረክ-አግኖስቲክ አማራጭን እየፈለጉ ከሆነ፣ የ Sony's new XM5 ጆሮ ማዳመጫዎችም በሽያጭ ላይ ናቸው። ምንም እንኳን ከPi7 S2 ጋር ሲነፃፀሩ በትንሹ ዝቅተኛ የድምጽ ጥራት ቢያቀርቡም የበለጠ ተመጣጣኝ የዋጋ መለያ አላቸው። በ$50 ቅናሽ እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች በ248 ዶላር ይሸጣሉ።
Google Pixel Buds Pro በጸጥታ ማኅተም ቴክኖሎጂ ለሚስማማው አክቲቭ ኖይስ ስረዛ ምስጋና ይግባውና የላቀ የድምፅ ጥራት ያቀርባል። ይህ ባህሪ የውጪ ጫጫታ መዘጋቱን ያረጋግጣል፣ ይህም ሙዚቃዎ የመሃል መድረክን እንዲይዝ ያስችለዋል። ብጁ የ11 ሚሜ ድምጽ ማጉያ ሾፌሮች እና የድምጽ መጠን EQ በማንኛውም የድምጽ ደረጃ አስደናቂ የድምጽ ተሞክሮ ያቀርባሉ። የባትሪው ህይወትም አስደናቂ ነው፣ እስከ 11 ሰአታት የመስማት ጊዜ እና እስከ 31 ሰአታት ድረስ ከቻርጅ መሙያው ጋር ያቀርባል። ገመድ አልባ ባትሪ መሙላት በPixel Stand ወይም በማንኛውም Qi-የተረጋገጠ ባትሪ መሙያ ይደገፋል።
በማጠቃለያው ፣ Google Pixel Buds Pro ለማንኛውም የፒክስል ስማርትፎን ባለቤት ሊኖረው የሚገባ መለዋወጫ ነው። በላቁ ባህሪያቸው እና ሊሸነፍ በማይችል ዋጋ፣ ለድምጽ ፈላጊዎች እና ለቴክኖሎጂ አድናቂዎች ፍጹም ስጦታ ናቸው። በእነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች የማዳመጥ ልምድዎን ከፍ ለማድረግ ይህንን እድል እንዳያመልጥዎት።