ጎግል Nest Cam የጋራዥ በርን ማወቅ እና ተጨማሪ ባህሪያትን ያስተዋውቃል

ጉግል የNest ደህንነት ካሜራዎቹን አዲስ ጋራዥ በር የመለየት ባህሪ በመጨመር የNest ደህንነት ካሜራዎችን አቅም እያሰፋ ነው። ባህሪው የጋራዡ በር መዘጋቱን፣ መከፈቱን ወይም ክፍት እንደሆነ ለመለየት የ AI ምስል ማወቂያን ይጠቀማል እና በGoogle Home መተግበሪያ በኩል ለተጠቃሚው ማንቂያ ይልካል። ይህ ባህሪ የGoogle Home መተግበሪያ ይፋዊ እይታ አካል ነው እና በዚህ ሳምንት ሊለቀቅ ነው።
ከጋራዥ በር ማወቂያ ባህሪ በተጨማሪ ጎግል የመጀመሪያውን ትውልድ Nest Outdoor Camን ወደ ጎግል ሆም መተግበሪያ በማምጣት ተጠቃሚዎች የተቀረጹ ክሊፖችን እንዲመለከቱ፣ ሙሉ የካሜራ ታሪክ እንዲደርሱ እና የካሜራውን መቼቶች በቀጥታ በመተግበሪያው እንዲያስተካክሉ ያስችላቸዋል። ይህ ውህደት ተጠቃሚዎች Google Homeን በመጠቀም የNest ካሜራቸውን ወደ ዘመናዊ የቤት አውቶማቲክ ማድረጊያዎቻቸው እንዲያካትቱ ያስችላቸዋል።
በተጨማሪም፣ ጎግል ብጁ ርዝመት ያላቸው፣ ሊወርዱ የሚችሉ ክሊፖችን ከተቀረጹ ቪዲዮዎች የመፍጠር ችሎታን እያስተዋወቀ ነው። ተጠቃሚዎች ከበርካታ አማራጮች ውስጥ የመነሻ ጊዜን እና የቆይታ ጊዜን በመምረጥ ነባር የክስተት ቪዲዮ ክሊፖችን መከርከም ይችላሉ። ይህ ባህሪ ቀደም ሲል በNest መተግበሪያ ውስጥ ብቻ ነበር ነገር ግን አሁን በGoogle Home መተግበሪያ በኩል ተደራሽ ይሆናል።
የእነዚህ አዳዲስ ባህሪያት መግቢያ የNest ደህንነት ካሜራዎችን ተግባራዊነት እና ምቾት ያሻሽላል። በጋራዡ በር ማወቂያ ባህሪ ተጠቃሚዎች ማንቂያዎችን መቀበል እና የጋራዥ በራቸውን ሁኔታ በርቀት መከታተል ይችላሉ። የNest Outdoor Cam ከ Google Home መተግበሪያ ጋር መቀላቀል የካሜራ ቅንብሮችን ቀላል ያደርገዋል እና ከሌሎች ዘመናዊ የቤት መሳሪያዎች ጋር እንከን የለሽ ውህደት እንዲኖር ያስችላል። ብጁ ርዝመት ያላቸው ክሊፖችን የመፍጠር ችሎታ ተጠቃሚዎች ከተቀረጹት ቪዲዮዎቻቸው በጣም አስፈላጊ የሆኑትን ቀረጻዎች እንዲቀርጹ እና እንዲያጋሩ ያስችላቸዋል።
ጉግል የNest ስነ-ምህዳሩን ማሻሻሉን በሚቀጥልበት ጊዜ ተጠቃሚዎች ለወደፊቱ እንደ የክስተት እና የጊዜ መስመር ታሪክ በGoogle Home ድር ስሪት እና ክሊፖችን በቀጥታ ከመተግበሪያው የማውረድ ችሎታ ያሉ ተጨማሪ ማሻሻያዎችን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።
በየጥ:
1. ጋራዡ በር የመለየት ባህሪ እንዴት ነው የሚሰራው?
የጋራዡ በር ማወቂያ ባህሪ በሩ መዘጋቱን፣ መከፈቱን ወይም ክፍት እንደሆነ ለመለየት የ AI ምስል ማወቂያን ይጠቀማል። በGoogle Home መተግበሪያ በኩል ማንቂያዎችን ለተጠቃሚው ይልካል።
2. የትኞቹ የ Nest ካሜራዎች ከጋራዡ በር ማወቂያ ባህሪ ጋር ተኳሃኝ ናቸው?
የጋራዡ በር ማወቂያ ባህሪው ከNest Cam (ቤት ውስጥ፣ ባለገመድ፣ 2ኛ ትውልድ) ወይም Nest Cam (ባትሪ) ጋር ተኳሃኝ ነው፣ ሁለቱም የNest Aware ደንበኝነት ምዝገባ ያስፈልጋቸዋል።
3. የተቀዳ ክሊፖችን ማየት እና በGoogle Home መተግበሪያ ውስጥ የካሜራ ቅንብሮችን ማስተካከል እችላለሁን?
አዎ፣ የመጀመሪያው ትውልድ Nest Outdoor Cam ወደ Google Home መተግበሪያ ሲዋሃድ ተጠቃሚዎች የተቀረጹ ክሊፖችን ማየት፣ ሙሉ የካሜራ ታሪክ መድረስ እና የካሜራ ቅንብሮችን ማስተካከል ይችላሉ።
4. ብጁ-ርዝመት ክሊፖችን ከተቀረጹ ቪዲዮዎች እንዴት መፍጠር እችላለሁ?
ተጠቃሚዎች አሁን በGoogle Home መተግበሪያ ውስጥ ከተለያዩ አማራጮች ውስጥ የመጀመሪያ ጊዜን እና ቆይታን በመምረጥ ብጁ ርዝመት ያላቸው ቅንጥቦችን መፍጠር ይችላሉ።
5. ወደፊት ከ Google ምን ሌሎች ባህሪያትን እንጠብቃለን?
ጉግል የክስተት እና የጊዜ መስመር ታሪክን ወደ Google Home ለድር ለማስተዋወቅ እና ክሊፖችን በቀጥታ ከመተግበሪያው የማውረድ ችሎታ ለማቅረብ አቅዷል። ይሁን እንጂ የተወሰኑ ዝርዝሮች እና የጊዜ ሰሌዳዎች እስካሁን አልታወቁም.
(ምንጭ፡ The Verge – [ዩአርኤል አስገባ])