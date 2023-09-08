ጎግል የጎብኚዎችን ልምድ በ Mountain View ይከፍታል።

ጎግል የጉግል ጎብኝ ልምድን በማውንቴን ቪው ፣ ካሊፎርኒያ በሚገኘው ዋና መሥሪያ ቤቱ ሊከፍት ነው። አዲሱ መድረሻ ጎግልን እና የአካባቢ ማህበረሰቡን እንዲለማመዱ እድል ለመስጠት ያለመ ነው። የጎብኝው ልምድ የሚገኘው በኩባንያው ድንኳን መሰል “ግራዲየንት ካኖፒ” ቢሮ ህንጻ፣ ቀደም ሲል ቻርለስተን ኢስት በመባል ይታወቅ ነበር።
የጎግል ጎብኝ ተሞክሮ ጎግል ማከማቻን ጨምሮ ስለ Pixel ሃርድዌር ምርቶች የሚማሩበት እና የሚገዙበት የተለያዩ መገልገያዎችን ያሳያል። ይህ በኒውዮርክ ከተማ በቼልሲ እና በዊሊያምስበርግ ካሉት በመቀጠል ሶስተኛው የጎግል ስቶር ስፍራ ይሆናል።
በተጨማሪም፣ የጎብኚዎች ልምድ "Café @ Mountain View" የሚባል የህዝብ ካፌ ያካትታል፣ ይህም ጎብኝዎች ዘና እንዲሉ እና ለመዝናኛ የሚሆን ቦታ ይሰጣል። "ፕላዛ" ጎብኚዎች እንዲደሰቱበት የውጪ ጥበብ፣ ዝግጅቶች እና ሌሎች ፕሮግራሞችን ያቀርባል።
ቦታው "ዘ ሀድል" የተባለውን የአካባቢያዊ የማህበረሰብ ቡድን ዝግጅቶችን እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ እንቅስቃሴዎችን ለማስተናገድ የተዘጋጀ ቦታን ይይዛል። በተጨማሪም “ብቅ-ባይ ሱቅ” የአገር ውስጥ ንግዶችን ያሳያል እና ይደግፋል።
በአሁኑ ጊዜ የጎግል ካምፓስ ጎብኚዎች የተወሰነ ልምድ ብቻ ሊኖራቸው ይችላል፣ ምንም አይነት ኦፊሴላዊ የስጦታ መደብር የለም። አዲሱ የጉግል ጎብኝ ልምድ ለጎብኚዎች ሁሉን አቀፍ እና መሳጭ ተሞክሮ ለማቅረብ በማሰብ የተሟላ ምትክ ያቀርባል።
የጎግል ጎብኝ ተሞክሮ በጥቅምት 12 ይከፈታል፣ ይህም ለጎበኙ ሁሉ የ"Googley ልምድ" ያመጣል።