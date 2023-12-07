ጎግል አብዮታዊ AI ሞዴል ጀሚኒን ይጀምራል፣የወደፊት የገቢ መፍጠር ስትራቴጂ እርግጠኛ ያልሆነ

የጎግል አክሲዮኖች ከ5 በመቶ በላይ ከፍ ብሏል አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ሞዴል የሆነው ጀሚኒ ይፋ ማድረጉን ተከትሎ። አዲሱ AI ቴክኖሎጂ ከOpenAI፣ Microsoft እና Meta ምርቶች ጋር ለመወዳደር ተዘጋጅቷል፣ ይህም በተንታኞች እና ባለሀብቶች ዘንድ ከፍተኛ ደስታን ይፈጥራል። የጌሚኒ አቅም ከOpenAI's GPT-3.5 ይበልጣል ተብሎ ቢነገርም፣ ከOpenAI የቅርብ ጊዜ ሞዴል GPT-4 Turbo ጋር እንዴት እንደሚወዳደር ምንም አልተጠቀሰም።
የዘርፉ ባለሙያዎች ጎግል በኤአይኤ እያስመዘገበ ያለውን እድገት በቴክኖሎጂው መስክ ትልቅ እድገት አድርጎ በማየት አድንቀዋል። ሆኖም፣ ስለ Google የረጅም ጊዜ የገቢ መፍጠር ስትራቴጂ ለጌሚኒ ጥያቄዎች ይቀራሉ። ኩባንያው ከዚህ ወር ጀምሮ ጀሚኒን ለደንበኞች በጎግል ክላውድ ፍቃድ ለመስጠት ቢያቅድም፣ ሰፋ ያለ አተገባበር እና በGoogle የምርት ስነ-ምህዳር ላይ ያለው ውህደት ገና ግልጽ መሆን አለበት።
በሌላ በኩል ማይክሮሶፍት የ OpenAI's ChatGPTን በ Word፣ Excel እና ሌሎች የቢሮ ፕሮግራሞችን በመጠቀም ኮፒሎትን በቅርቡ ይፋ አድርጓል። ይህ እርምጃ በ10 ለማይክሮሶፍት ከ2026 ቢሊዮን ዶላር በላይ አመታዊ ገቢ ያስገኛል ተብሎ ይጠበቃል። AI ሞዴሎችን በብቃት ገቢ መፍጠር እንደሚቻል ምሳሌ ሆኖ ያገለግላል።
ምንም እንኳን ዎል ስትሪት ለGoogle ማስታወቂያ በአንፃራዊነት ድምጸ-ከል የተደረገ ምላሽ ቢኖረውም ተንታኞች ጀሚኒ የሚወክለውን ጉልህ የቴክኖሎጂ ግስጋሴ ይገነዘባሉ። ነገር ግን በጎግል ዋና የንግድ ፍለጋ አካባቢ ባለው ገቢ መፍጠር ላይ ስላለው እርግጠኛ አለመሆን ከኢንዱስትሪው ሊገፋበት ስለሚችል ስጋቶች ተነስተዋል።
ጀሚኒ በዚህ አመት የጉግል AI እድገቶች መደምደሚያ ተደርጎ ይወሰዳል። ተንታኞች AI ለወደፊት እድገት እና ትርፋማነት ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት ቢያምኑም, ተፅዕኖው ትርጉም ያለው እንዲሆን ጊዜ እንደሚወስድ ያስጠነቅቃሉ. እ.ኤ.አ. 2024 የጌሚኒ በማስታወቂያ ፣ በሸማቾች ባህሪ ፣ በገንቢ አዝማሚያዎች እና በድርጅት ልምዶች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ የበለጠ ግልፅ የሚሆንበት የለውጥ ምዕራፍ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።
በማጠቃለያው ጎግል የጌሚኒ አይአይ ሞዴልን ማስጀመሩ በኩባንያው AI አቅም ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው። የቴክኖሎጂው አቅም ተስፋ ሰጪ ቢሆንም ትክክለኛው የገቢ መፍጠሪያ ስልት እና ከጎግል ምርቶች ስብስብ ጋር ያለው ውህደት እርግጠኛ አይደሉም። ገበያው በሚቀጥሉት ዓመታት ተጨማሪ እድገቶችን እና ውጤቶችን በጉጉት በመጠባበቅ ስለ Google የወደፊት በ AI ውስጥ በጥንቃቄ ተስፈኛ ሆኖ ይቆያል።