አዲስ የጉግል ክሮም ጠጋኝ ወሳኝ የደህንነት ጉድለት

ጎግል በChrome ድር አሳሹ ውስጥ ያለውን ወሳኝ ተጋላጭነት ለማስተካከል ከባንዱ ውጭ የሆነ የደህንነት ማሻሻያ አውጥቷል። CVE-2023-4863 በመባል የሚታወቀው ጉድለቱ የዌብፒ ምስል ቅርጸቱን የሚጎዳ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ መትረፍን ያካትታል። ይህ ተጋላጭነት የዘፈቀደ ኮድ አፈጻጸም ወይም ብልሽት ሊያስከትል ይችላል።
የተጋላጭነቱ ግኝት አፕል ሴኩሪቲ ኢንጂነሪንግ እና አርክቴክቸር (SEAR) እና በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ ሙንክ ትምህርት ቤት ያለው የዜጎች ላብ ነው። የብዝበዛው ልዩ ዝርዝሮች አልተገለፁም ፣ ግን Google ለ CVE-2023-4863 ብዝበዛ በዱር ውስጥ እንደታየ አምኗል።
ይህ የቅርብ ጊዜ መጣፊያ Google Chrome ውስጥ የዜሮ ቀን ተጋላጭነቶችን ለመፍታት ቀጣይነት ያለው ጥረት አካል ነው። ከዓመቱ መጀመሪያ ጀምሮ ኩባንያው አራት እንደዚህ ያሉ ድክመቶችን አስተካክሏል.
ከጎግል ፕላስተር በተጨማሪ አፕል ከምስል ማቀናበሪያ ጋር የተያያዘ ሌላ ተጋላጭነትን CVE-2023-41064ን ለመፍታት ማሻሻያዎቹን አስፍቷል። ይህ ተጋላጭነት በምስል I/O ክፍል ውስጥ ያለ ቋት የትርፍ ፍሰት ጉዳይ ነው፣ ይህም ወደ የዘፈቀደ ኮድ አፈጻጸም ሊያመራ ይችላል። ከCVE-2023-41061 ጋር በዜሮ ጠቅታ iMessage exploit chain BLASTPASS በተባለው የፔጋሰስ ስፓይዌር iOS 16.6 በሚያሄዱ ሙሉ ለሙሉ በተጣበቁ አይፎኖች ላይ ለማሰማራት ጥቅም ላይ ውሏል።
በCVE-2023-41064 እና CVE-2023-4863 መካከል ያለው መመሳሰሎች ከምስል ማቀናበር ጋር የተያያዙ እና በአፕል እና በዜጎች ላብራቶሪ የተዘገቡት በሁለቱ ተጋላጭነቶች መካከል ሊኖር የሚችል ግንኙነት ነው።
ሊከሰቱ ከሚችሉ ስጋቶች ለመጠበቅ ተጠቃሚዎች የChrome አሳሹን ወደ ስሪት 116.0.5845.187/.188 ለዊንዶውስ እና 116.0.5845.187 ለማክሮስ እና ሊኑክስ እንዲያዘምኑ ይመከራሉ። እንደ Microsoft Edge፣ Brave፣ Opera እና Vivaldi ያሉ በChromium ላይ የተመሰረቱ አሳሾች ተጠቃሚዎች እንደተገኙ ወዲያውኑ መተግበር አለባቸው።
ምንጮች:
– [ምንጭ ስም 1]
– [ምንጭ ስም 2]